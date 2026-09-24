Quién era Rick Sollo, el cantante brasileño que murió en un accidente de helicóptero, y cuáles fueron sus temas más reconocidos

El cantante Rick Sollo falleció a los 59 años junto a otras cuatro personas tras el accidente de un helicóptero en la sierra de Santa Catarina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Geraldo Antônio de Carvalho, universalmente conocido como Rick Sollo, construyó durante cuatro décadas una de las trayectorias más sólidas de la música popular brasileña. El integrante del dúo Rick & Renner murió el 22 de septiembre de 2026 a los 59 años tras el accidente de un helicóptero Bell 430 en la sierra catarinense, en el sur de Brasil.

La aeronave, que partió de Porto Belo hacia São Joaquim, perdió contacto con las autoridades en condiciones de niebla densa, granizo y vientos fuertes, y sus restos fueron hallados en el municipio de Urubici luego de trece horas de búsqueda, según informaron Metrópoles y el Correio Braziliense. Su muerte paralizó al país y cerró abruptamente un capítulo fundacional del sertanejo moderno.

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Nació en el interior de Brasil y aprendió música en las fiestas de Folia de Reis

Carvalho llegó al mundo el 5 de diciembre de 1966 en Monte do Carmo, un municipio rural del actual estado de Tocantins. Su padre, Vitor Antônio de Carvalho, era cantante y compositor de Folia de Reis, una de las manifestaciones folclóricas y religiosas más antiguas del interior brasileño, caracterizada por sus armonías vocales complejas y sus ritmos de percusión marcados. En ese entorno, el joven Geraldo internalizó desde temprano las bases de la rítmica caipira y el canto a dos voces, habilidades que más tarde definirían toda su carrera.

El dúo Rick & Renner surgió en 1986 tras el encuentro de sus integrantes en los bares de Brasilia y contó con el apadrinamiento del músico Zezé Di Camargo - (@ricksollo1)

A los 10 años formó su primer dúo junto a su hermana Dalva, bautizado Sereno & Serenata. El proyecto duró poco: su padre prohibió las presentaciones nocturnas de Dalva por considerarlas inapropiadas para una mujer joven en el contexto rural de la época. Años después, ya adolescente, Carvalho conformó el dúo Rick & Ray, cuyo nombre fue tomado de los integrantes del grupo juvenil puertorriqueño Menudo. Fue entonces cuando adoptó definitivamente el seudónimo “Rick”.

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El encuentro con Renner en los bares de Brasilia fue el punto de partida del dúo

Siguiendo el patrón migratorio de millones de brasileños del interior, Rick se trasladó a Brasilia, donde el circuito de bares y locales nocturnos funcionaba como un laboratorio hipercompetitivo para músicos que buscaban trascender la escena local. Allí, en 1986, conoció a Ivair dos Reis Gonçalves, oriundo de Patos de Minas y conocido artísticamente como Renner.

La dupla fue inmediata: Rick poseía una voz principal cargada de matices melancólicos y un dominio sólido de la guitarra acústica; Renner aportaba una voz aguda capaz de sostener las exigentes armonías superiores del género. Durante cinco años se presentaron ininterrumpidamente en bares del Distrito Federal hasta que, a principios de los 90, su talento captó la atención de Zezé Di Camargo, que ya era una de las figuras más influyentes del sertanejo. El músico los apadrinó formalmente y los acercó al productor Manoel Nenzinho Pinto, lo que les abrió las puertas del sello Chantecler. En 1992 lanzaron su primer álbum oficial.

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El logro de obtener un primer puesto no tenía precedentes en una época en la que la radiodifusión era el único indicador del consumo musical.

“Ela é demais” permaneció cinco meses en el primer puesto y los convirtió en superestrellas

La primera mitad de los años 90 consolidó al dúo con ventas sólidas, pero el estallido masivo llegó en 1998 con el álbum Mil Vezes Cantarei. La canción “Ela é demais” —una composición de Elias Muniz con un arreglo enérgico y un estribillo contagioso— permaneció cinco meses consecutivos en el primer puesto de las listas de popularidad, un logro sin precedentes en una era en que la radiodifusión era el único barómetro del consumo musical.

La canción se convirtió en un himno intergeneracional, presente en bodas y celebraciones durante casi tres décadas. A partir de ese punto, Rick & Renner operaron en el estrato más alto de la industria: acumularon más de 15 millones de discos vendidos certificados, una discografía de más de 20 álbumes de estudio y 3 DVDs en vivo, y se presentaron ante un público acumulado estimado en 225 millones de personas, de acuerdo con datos difundidos por Gshow, el portal de entretenimiento del Grupo Globo. En la celebración de Nochevieja del año 2000 en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, congregaron aproximadamente 300.000 personas.

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El catálogo del dúo abarca desde baladas románticas hasta himnos de la cultura del bar

Geraldo Antônio de Carvalho aprendió las bases de la rítmica caipira en su infancia a través de las fiestas religiosas de Folia de Reis en Tocantins

La longevidad de Rick & Renner en un mercado volátil se apoyó en una estrategia de repertorio diversificada. Por un lado, perfeccionaron la balada romántica con arreglos orquestales y letras centradas en el desamor: “Só pensando em você”, “O amor e eu” y “Eu sem você” son los títulos más representativos de esa veta.

Por otro, fueron pioneros en la popularización del “Bailão”, subgénero festivo impulsado por el acordeón y letras de temática costumbrista, orientado a las pistas de baile de rodeos y exposiciones agropecuarias. Canciones como “Nos bares da cidade”, “Muleca”, “Cara-de-pau”, “Fim de semana” y “Nóis tropica, mas não cai” son parte de ese universo.

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Dentro del catálogo del dúo, “Filha” ocupa un lugar singular. Compuesta íntegramente por Rick como regalo privado para su hija Mónica en vísperas de sus 15 años, la canción terminó siendo incluida en el álbum É Dez, É Cem, É Mil (2001) y se convirtió en un fenómeno cultural: desplazó sistemáticamente al vals europeo como el baile elegido por padres e hijas en las fiestas de debutantes a lo largo de todo el país.

Como compositor, Rick Sollo dejó registradas 661 obras en el ECAD, muchas en voces ajenas

El registro del Escritório Central de Arrecadação e Distribuição contabiliza 661 obras autorales de Rick Sollo, quien escribió éxitos para duplas como Leandro & Leonardo - (@ricksollo1)

Más allá del escenario, la mayor contribución estructural de Rick al sertanejo fue su obra como compositor. El Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), organismo responsable de los derechos de autor en Brasil, registra 661 obras bajo su autoría o coautoría, un volumen que lo ubica entre los compositores más prolíficos del género, según datos del propio organismo.

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Rick fue el arquitecto invisible detrás de algunos de los mayores éxitos de la era dorada del sertanejo. Escribió “Página de amigos” para Chitãozinho & Xororó (1998), considerada una de las cumbres del subgénero romántico. Compuso “Só dá você na minha vida” y “Hoje eu sei” para João Paulo & Daniel, y “Conta pra ela” y “Sabor do pecado” para Leandro & Leonardo.

También cedió “Fazer amor” a Zezé Di Camargo & Luciano, y canciones como “Amor de violeiro” a Eduardo Costa y “Tô pensando nela” a Gian & Giovani. Poseía una habilidad reconocida para diagnosticar el perfil vocal y la imagen pública de cada artista y componer obras a medida.

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El dúo atravesó varias rupturas y se reunió definitivamente en 2018 para celebrar sus 40 años

Las diferencias internas y los problemas legales de Renner provocaron dos rupturas en el grupo antes de su reunión definitiva en 2018 - (@ricksollo1)

La historia de Rick & Renner no fue lineal. La primera ruptura llegó en 2010, cuando las tensiones internas y la incursión de Renner en la política (fue candidato al Senado por Goiás) volvieron insostenible la convivencia.

Rick lanzó entonces su carrera solista bajo el sello Talismã Music con el álbum Pronto pra Te Amar (2011), que incluyó colaboraciones con Leonardo y Eduardo Costa. La primera reconciliación llegó en 2012.

Una segunda separación se produjo en 2015 tras un accidente automovilístico de Renner en São Paulo que derivó en su detención por conducción bajo los efectos del alcohol. Rick disolvió el dúo de inmediato y lanzó el álbum Foi Deus…, con la participación de Daniel, Chitãozinho & Xororó, Gusttavo Lima y el Padre Fábio de Melo, entre otros. La reconciliación definitiva se anunció en agosto de 2018 en el programa Domingão do Faustão, y a partir de entonces el dúo mantuvo una actividad ininterrumpida.

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La gira de los 40 años estaba en su punto más alto cuando ocurrió el accidente fatal

Equipos de rescate trabajan en una zona boscosa de Santa Catarina junto a los restos de un helicóptero accidentado. (Crédito: Cuerpo de Bomberos Militares de Santa Catarina (CBMSC))

El año 2026 marcaba el cuadragésimo aniversario del dúo y la Turnê 40 Anos operaba a máxima capacidad, con fechas programadas hasta diciembre en ciudades de Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul y Paraná. El 18 de septiembre, Rick y Renner se habían presentado con éxito en el evento “Vinhos e Emoções” en Campo Grande.

El 21 de septiembre, Rick Sollo abordó el helicóptero Bell 430 de matrícula PP-MGR en Porto Belo junto al empresario Bruno Avelar —vinculado al futbolista Neymar—, el videomaker Paulo Soares y la tripulación. Horas antes del despegue, el cantante había publicado un video en sus redes sociales a bordo de la aeronave con un ánimo distendido. La aeronave nunca llegó a destino: las condiciones meteorológicas en la Sierra Catarinense —niebla densa, granizo y vientos intensos— sellaron el vuelo.

Sus restos fueron hallados el día siguiente en una zona boscosa de difícil acceso en Urubici, sin sobrevivientes. Los cinco cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal de Florianópolis, donde la Policía Científica llevó adelante los procedimientos periciales. La investigación quedó en manos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) y la Policía Civil de Santa Catarina, que trabajan en paralelo para determinar las causas del siniestro.