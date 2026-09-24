Un activista contra la inmigración fue detenido por dañar una lancha con una navaja en el canal de la Mancha

Un activista ultraderechista fue detenido por dañar una lancha en el canal de la Mancha.

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Un activista de ultraderecha que ha encabezado protestas contra los migrantes que cruzan el canal de la Mancha en pequeñas embarcaciones fue arrestado por presuntamente rajar una lancha neumática en el agua, informó la policía el jueves.

El incidente se produjo mientras agitadores antiinmigración adoptan una nueva táctica de confrontación para tratar de impedir que las embarcaciones lleguen a las costas de Inglaterra, enfrentándose en el proceso con la policía y los rescatistas.

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Un video publicado el martes en redes sociales parece mostrar a Daniel Thomas, de 37 años, usando un cuchillo para rajar una embarcación inflable, que no llevaba migrantes a bordo pero sí a un efectivo de los servicios de rescate, mientras gritaba “Está en territorio inglés”.

La policía de Hampshire y la Isla de Wight reportó el jueves la detención de un hombre de 37 años la noche anterior por presuntos daños criminales con intención de poner en peligro la vida y de poner en riesgo la seguridad de una embarcación. De acuerdo con las autoridades, el jueves seguía bajo custodia.

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La policía británica no identifica a los sospechosos por su nombre hasta que se les imputan cargos.

Los manifestantes antiinmigración han intensificado sus agresiones marítimas contra los equipos voluntarios del mar, provocando altercados violentos y acosos digitales a las tripulaciones que prestan auxilio a las embarcaciones de indocumentados en la costa. (REUTERS/ARCHIVO)

Thomas, conocido por el apodo Danny Tommo, colabora desde hace tiempo con el activista de extrema derecha Stephen Yaxley-Lennon, también conocido como Tommy Robinson. Patriot Platform, un grupo fundado por Thomas, está detrás de las recientes protestas en las que hombres enmascarados y vestidos de negro intentaron impedir la llegada de migrantes a Reino Unido.

A principios de mes, manifestantes enmascarados bloquearon el puerto de Dover, en el sureste de Inglaterra, e intentaron impedir el desembarco de migrantes en Portsmouth, en la costa sur del país.

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El martes, cientos de activistas se congregaron en un puerto deportivo en Gosport, cerca de Portsmouth, mientras Thomas se filmaba saliendo al mar para intentar interceptar una lancha neumática que transportaba a decenas de migrantes desde Francia. La policía dijo que tres personas fueron acusadas de agredir a un trabajador de emergencias durante la manifestación.

Algunos activistas contrarios a la inmigración han atacado a la Royal National Lifeboat Institution, una fuerza voluntaria con 200 años de antigüedad que rescata a personas en peligro en el mar, porque a menudo es llamada para acudir al encuentro de las barcas de migrantes.

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Algunos miembros de las tripulaciones de los botes salvavidas han sido objeto de abusos en internet y se han publicado sus nombres y fotos, y el puesto de la RNLI en Portsmouth cerró temporalmente después de una protesta en la ciudad a principios de mes.

Más de 41.000 personas atravesaron el canal de la Mancha en embarcaciones precarias durante el año pasado. (REUTERS/ARCHIVO)

Los sucesivos gobiernos de Reino Unido han tenido dificultades para impedir que la gente —más de 41.000 personas el año pasado— realice el peligroso trayecto a través de una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. El asunto ha sido calificado de crisis por políticos como Nigel Farage, del partido de extrema derecha Reform UK, y activistas contrarios a la inmigración lo han utilizado como motivo de movilización.

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El gobierno de centroizquierda del primer ministro Andy Burnham afirma que el refuerzo de la cooperación policial entre Reino Unido y Francia ha ayudado a reducir en más del 40% el número de personas que han cruzado el canal en lo que va de este año frente a los datos de 2025.

El gobierno de Burnham ha condenado el “comportamiento intimidatorio y abusón” de los participantes en manifestaciones antiinmigración recientes.

En los últimos dos años, el país ha registrado una ola de protestas contra la llegada de migrantes, que en ocasiones se han vuelto violentas. Los manifestantes se enfrentaron con la policía el año pasado frente a hoteles que alojaban a solicitantes de asilo en Londres y en otras ciudades. En junio, hombres enmascarados incendiaron varias viviendas en Belfast, Irlanda del Norte, que creían que alojaban a inmigrantes después de que un sudanés fue arrestado por un apuñalamiento.

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(AP)