81 años, toneladas de mercurio y un operativo frustrado: el dilema de Noruega con un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial

El submarino nazi U-864 mantiene abierto en Noruega un dilema ambiental tras 81 años bajo el mar (Captura de video)

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A unos 150 metros de profundidad, frente a la isla noruega de Fedje, descansa desde 1945 un secreto de la Segunda Guerra Mundial que sigue inquietando a científicos y autoridades: el submarino alemán U-864, partido en dos en el lecho marino, carga entre 65 y 67 toneladas de mercurio que amenazan el ecosistema del Mar del Norte. Más de ocho décadas después de su hundimiento, Noruega no logra acordar qué hacer con él.

El dilema es tan complejo como urgente. Extraer el mercurio implica el riesgo de remover sedimentos contaminados y liberar el tóxico al agua; sellarlo bajo el fondo marino exige una vigilancia permanente durante siglos. Las autoridades noruegas reabrieron el debate tras los resultados de los trabajos de recuperación realizados este año, según informó Euronews.

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El U-864 era un correo secreto entre Berlín y Tokio

En febrero de 1945, con la guerra en su fase terminal, el U-864 partió desde Alemania con una misión de alto secreto: llegar a Japón transportando especialistas, equipamiento militar y materiales para la industria armamentística nipona. Entre su carga figuraban 1.867 contenedores de mercurio, encargados por el gobierno japonés. Los manifiestos exactos de carga no se conservaron, por lo que la cantidad precisa sigue sin confirmarse, aunque las estimaciones apuntan a entre 65 y 67 toneladas, según detalló el portal de noticias europeo.

Las autoridades costeras recomiendan sellar permanentemente el pecio ante los riesgos de una extracción masiva de mercurio (Administración Costera Noruega)

El viaje nunca llegó a destino. El submarino británico HMS Venturer descifró las comunicaciones de radio alemanas, localizó al U-864 y el 9 de febrero lanzó un torpedo que lo destruyó. Las 73 personas a bordo murieron. El episodio quedó registrado como el único caso conocido en que un submarino en inmersión hundió a otro igualmente sumergido. Luego, durante décadas, el pecio cayó en el olvido.

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En 2003 reapareció el peligro, y no cedió desde entonces

Recién en 2003, el buque de la Armada noruega KNM Tyr localizó el pecio frente a la costa de Fedje. Las imágenes confirmaron que el submarino estaba partido en dos fragmentos, separados entre sí e incrustados en los sedimentos a 150 metros de profundidad. Junto con los restos del casco, los investigadores encontraron parte de los contenedores de mercurio, muchos de ellos dañados desde el propio hundimiento.

El problema central es la naturaleza del contaminante. El mercurio no se degrada biológicamente: puede persistir en sedimentos durante décadas e incluso siglos, según advierte la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). Lo más crítico es que los microorganismos del lecho marino transforman ese metal en metilmercurio, una forma mucho más tóxica que se acumula en la cadena alimentaria, especialmente en peces y mariscos.

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El 80% de los contenedores recuperados del U-864 estaba dañado y presentaba fugas de mercurio (Captura de video)

En mayo de 2025, la administración costera noruega Kystverket inspeccionó el pecio con vehículos submarinos teledirigidos, cámaras 4K, fotogrametría y técnicas de medición acústica. A partir de esos datos construyó un modelo tridimensional del submarino y del entorno marino que lo rodea.

Los trabajos de rescate de 2026 alimentaron el debate en lugar de cerrarlo

En junio de 2026, los operativos de Kystverket extrajeron 22 contenedores del pecio. Los primeros análisis revelaron que alrededor del 80% estaba dañado y presentaba fugas, según confirmó la propia administración costera a NRK, medio de comunicación noruego. Una porción del mercurio recuperado llegó a tierra, pero el operativo también liberó cantidades del metal tóxico al agua en la zona de trabajo, sin que el sistema de filtrado de sedimentos funcionara según lo previsto.

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En tanto, Bergens Tidende, el principal diario de la región de Bergen, informó que Hans Petter Mortensholm, director de preparación ambiental de Kystverket, describió los resultados como “agridulces”. “La condición es peor de lo que esperábamos, pero al mismo tiempo logramos extraer una cantidad significativa de mercurio”, declaró según el medio noruego.

Las entre 65 y 67 toneladas de mercurio del submarino alemán amenazan el ecosistema del Mar del Norte (Captura de video)

Ante ese balance, el 28 de agosto Kystverket elevó su recomendación al Ministerio de Comercio y Pesca de Noruega: cubrir el pecio de forma permanente.

El organismo concluyó que una operación de rescate a gran escala podría liberar más contaminantes de los que conseguiría retirar. Sin embargo, sellar el submarino tampoco representa una solución definitiva: la estructura requeriría monitoreo continuo a largo plazo, con costos que las autoridades noruegas calculan en cientos de millones de coronas.

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Los habitantes de Fedje conviven desde hace décadas con esa realidad. Los medios locales destacaron que las autoridades analizan de forma periódica los peces y mariscos de la zona. Los estudios más recientes muestran niveles de mercurio estables o bajos, aunque la pregunta de fondo todavía no tiene respuesta.