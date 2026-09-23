Diez días de incertidumbre: La intensa búsqueda de cinco pescadores perdidos en alta mar de Masachapa, Nicaragua

En medio de un complicado escenario meteorológico por lluvias y alto oleaje para localizar a cinco tripulantes originarios de Masachapa.

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Este 23 de septiembre de 2026 marca diez angustiosos días desde que cinco pescadores artesanales salieron de las costas de Masachapa para faenar en las profundas aguas del océano Pacífico.

Lo que pretendía ser una jornada rutinaria de trabajo se ha transformado en un drama que mantiene en vilo a sus familiares y a toda la comunidad pesquera del litoral nicaragüense.

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La tripulación, conformada por el capitán Félix Bermúdez Rodríguez y los marinos Darwin Cruz, Pedro Narváez, Cristian Cruz y Daniel Hernández, zarpó la mañana del sábado 12 de septiembre. Su retorno estaba previsto para el domingo 13 de septiembre; sin embargo, al no arribar en la fecha fijada y perderse todo contacto telefónico y radial, la alarma se encendió entre sus allegados.

Las operaciones de búsqueda y rescate en el Pacífico nicaragüense no han sido sencillas. En los últimos días, las condiciones meteorológicas han empeorado debido a la presencia de sistemas de baja presión y la Zona de Convergencia Intertropical sobre el litoral marítimo.

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Las constantes lluvias, acompañadas de tormentas eléctricas, han ocasionado una drástica reducción de la visibilidad mar adentro (cayendo de una a tres millas), dificultando tanto el rastreo aéreo como el marítimo. A esto se suma un oleaje picado y alterado, con olas que han superado los 1.7 a 2.2 metros de altura en momentos de ráfagas de viento fuerte.

Estas severas variables meteorológicas ponen en riesgo a las pequeñas embarcaciones artesanales y complican las rutas de exploración de los equipos de auxilio. Pese al adverso pronóstico del clima, la solidaridad y la determinación no han decayó.

Han pasado diez días desde que cinco pescadores de Masachapa desaparecieron mientras faenaban en altamar. Sus familiares se aferran a la esperanza de encontrarlos con vida mientras la Fuerza Naval intensifica las labores de búsqueda en el Océano Pacífico.

Pescadores artesanales de comunidades vecinas como La Boquita y Casares han decidido adentrarse al mar para sumarse a los rastreos, desafiando las corrientes y la marejada con la fe de encontrar alguna pista sobre la panga o sus ocupantes.

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Desmentidos sobre el hallazgo y el despliegue del Ejército de Nicaragua

En medio de la zozobra, circularon rumores en redes sociales que aseguraban que los cinco pescadores habían sido encontrados a salvo en aguas del golfo de Fonseca a bordo de otra embarcación. No obstante, los familiares desmintieron categóricamente esta información, aclarando que continúan sin tener ningún rastro confirmado de sus seres queridos y pidiendo prudencia ante las noticias falsas que generan falsas esperanzas.

Por su parte, el Ejército de Nicaragua oficializó su intervención mediante una nota de prensa emitida el 19 de septiembre por la Comandancia General y la Dirección de Relaciones Públicas y Exteriores.

El operativo involucra fuerzas y medios especializados de la Fuerza Aérea y Defensa Antiaérea, así como del Distrito Naval Pacífico de la Fuerza Naval, quienes mantienen desplegados sus recursos marítimos y aéreos a lo largo y ancho de las aguas del océano Pacífico nicaragüense para tratar de dar con el paradero de la tripulación. El Ejército reiteró su compromiso de mantener desplegadas sus fuerzas y seguir informando oportunamente sobre el desarrollo de las misiones.

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La comunidad costera de Masachapa permanece en alerta e incertidumbre tras la desaparición de la tripulación el pasado sábado (Cortesía: Acción 10).

No obstante, las familias no pierden las esperanzas de hallarlos con vida. En las costas de Masachapa, se mantienen vigilias y oraciones constantes por el pronto retorno de los marineros.

De igual manera, la comunidad pesquera reitera el llamado a las autoridades y a la navegación marítima a mantenerse atentos en alta mar, mientras la búsqueda continúa contra reloj y contra las adversidades del tiempo en las aguas del Pacífico.