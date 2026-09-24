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Woody Harrelson reflexionó sobre su amistad con Matthew McConaughey: “Es más cercano que mis propios hermanos, desde hace años”

En entrevistas con el podcast New Heights y The Hollywood Reporter, los protagonistas de Brothers repasaron el origen de la ficción, la posibilidad de un parentesco y las circunstancias que llevaron a transformar esa historia personal en una comedia

Matthew McConaughey y Woody Harrelson protagonizan Brothers, la nueva comedia de Apple TV basada en la particular historia que ambos comparten, cuyos primeros dos episodios se estrenaron el 23 de septiembre (Apple Tv )
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La historia de Brothers parte de una hipótesis que Woody Harrelson abraza con entusiasmo y que Matthew McConaughey prefiere mantener sin una confirmación científica.

La diferencia de posiciones se trasladó al tono de la serie, en la que ambos encarnan versiones ficticias de sí mismos. “Él es el motor que intenta que esto se haga porque es el que cree que es verdad, ¡y el que quiere que sea verdad! Para que seamos hermanos”, comentó McConaughey a The Hollywood Reporter.

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En el podcast New Heights, McConaughey explicó que la duda sobre su parentesco no era un requisito para avanzar con la ficción. “Hagamos una serie sobre esa posibilidad”, recordó sobre la decisión que tomó junto a Harrelson.

Una conversación familiar que llegó a la televisión

El origen de Brothers se remonta a una frase de Kay McConaughey, madre de Matthew, sobre un posible vínculo con Charles Harrelson, padre de Woody. Según relataron los intérpretes, esa referencia abrió una conversación recurrente dentro de sus familias y amigos cercanos.

Matthew McConaughey y Woody Harrelson
Woody Harrelson y Matthew McConaughey protagonizan la serie Brothers basada en la posibilidad de un parentesco real entre ambos (Apple Tv+)

McConaughey explicó que el asunto adquirió una dimensión distinta con el paso del tiempo. “Llevábamos años charlando, y se estaba convirtiendo en una historia bastante entretenida entre él, yo y nuestras familias cada vez que nos veíamos”, afirmó al medio estadounidense.

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La posibilidad de convertir ese intercambio en una ficción surgió por iniciativa de Harrelson. McConaughey recordó que su colega propuso hacer una serie de televisión y que, después de algunas reuniones, el proyecto tomó velocidad.

“De repente, nos reunimos, pasamos el rato y nos encontramos con este tipo, un showrunner, y con otro showrunner. Al poco tiempo, teníamos una oficina de producción y se estaban haciendo castings”, relató.

Una declaración de la madre de McConaughey sobre el padre de Harrelson motivó las conversaciones sobre la producción televisiva (REUTERS)
Una declaración de la madre de McConaughey sobre el padre de Harrelson motivó las conversaciones sobre la producción televisiva (REUTERS)

Los actores evaluaron en un primer momento incluir a sus familias reales y que todos se interpretaran a sí mismos. Sin embargo, descartaron esa alternativa y eligieron trabajar con un elenco profesional.

“Probablemente fuimos un poco más inteligentes y dijimos: ‘No, vamos a hacer casting con actores de verdad’”, contó McConaughey.

La discusión sobre una prueba de ADN

La premisa de la producción se apoya en una pregunta que, fuera de la pantalla, sigue sin respuesta. Harrelson consideró que existen elementos suficientes para creer en el parentesco. En cambio, McConaughey descartó por ahora someterse a una prueba de ADN.

El actor texano señaló que un eventual resultado positivo modificaría la historia que construyó sobre su padre. “Si hacemos la prueba y decimos que es cierto, que no lo es, entonces tendría que deshacer 56 años de la imagen que tenía de mi padre”, expresó.

Matthew McConaughey descartó hacerse una prueba de ADN para no cambiar la percepción sobre su padre (REUTERS)
Matthew McConaughey descartó hacerse una prueba de ADN para no cambiar la percepción sobre su padre (REUTERS)

También planteó que un resultado negativo no cerraría el asunto para su compañero. “El peor escenario posible es que no sea cierto, porque va a ser insoportable”, comentó entre risas McConaughey.

Harrelson sostuvo que su relación excede cualquier documento o análisis genético. “Es agradable pensar en él como mi hermano. En realidad, es más cercano a mí que mis propios hermanos, desde hace años”, declaró.

El actor añadió que después conversó con la madre de Matthew y que esa charla reforzó su convicción sobre la posible relación familiar.

Una amistad que se consolidó fuera de la pantalla

Harrelson y McConaughey construyeron una relación que comenzó antes de sus trabajos conjuntos y se mantuvo durante décadas. Harrelson recordó que invitó al actor texano a tomar un trago durante un evento de la agencia CAA.

La relación entre ambos intérpretes se afianzó antes de compartir proyectos cinematográficos como la película EdTV (REUTERS)
La relación entre ambos intérpretes se afianzó antes de compartir proyectos cinematográficos como la película EdTV (REUTERS)

McConaughey dudó porque tenía compromisos pendientes, pero su futuro compañero insistió: “Un trago no va a impedirte hacer lo que tienes que hacer”.

McConaughey ubicó uno de sus primeros recuerdos compartidos durante el rodaje de EdTV. Según contó en New Heights, Harrelson llegó a una prueba de vestuario con indumentaria completa de ciclismo, pese a que no iba a subir a una bicicleta. “Pensé: ‘Me gusta este tipo’”, recordó.

La amistad continuó aun durante los períodos en que no coincidieron en proyectos ni se vieron con frecuencia. McConaughey señaló que pueden pasar más de 12 meses sin encontrarse, pero que recuperan la confianza de inmediato. “Con un buen amigo, retomas la conversación y en 30 segundos ya están otra vez en marcha”, afirmó.

Apple TV y una comedia con versiones ficticias de ambos

La primera temporada de Brothers cuenta con ocho episodios. Durante la entrevista, Harrelson evitó anticipar una segunda entrega antes del estreno. “Si a la gente le gusta, haremos otra temporada”, afirmó.

La comedia adapta y exagera vivencias reales de McConaughey y Harrelson para construir la trama de la serie (REUTERS)
La comedia adapta y exagera vivencias reales de McConaughey y Harrelson para construir la trama de la serie (REUTERS)

La serie fue desarrollada por Lee Eisenberg, guionista y productor estadounidense. McConaughey describió las conversaciones reales entre ambos como una parte central de la propuesta que llevó el proyecto a los estudios.

La ficción conserva elementos de la vida de ambos, aunque acentúa ciertos rasgos para la comedia. “Está basada libremente en nuestras vidas y en quiénes somos. Exageramos algunas cosas y subimos otras un poco para la comedia”, explicó McConaughey en New Heights.

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