Nicaragua

“Era el sustento de su casa”: madre de una niña muere tras accidente de tránsito en Nicaragua

Indi Zamora, madre de una niña de ocho años y pilar económico de su hogar, falleció sobre la carretera Panamericana tras presuntamente ser impactada por una camioneta. La Policía investiga el hecho mientras la familia exige justicia

Nicaragua, accidente de tránsito, Estelí
La motociclista Indi Zamora murió en un accidente de tránsito ocurrido el viernes 11 en la salida sur de Estelí, Nicaragua. (Cortesía: Telenorte)
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Una motociclista, identificada como Indi Zamora, murió este viernes tras un accidente de tránsito en la salida sur de Estelí, Nicaragua. La joven, madre de una niña de ocho años, circulaba por el sector de la comunidad El Naranjo cuando una camioneta habría impactado contra su motocicleta, de acuerdo con la reconstrucción preliminar divulgada por Telenorte.

El hecho ocurrió sobre la carretera Panamericana, en el tramo que atraviesa la zona sur de Estelí. La víctima se desplazaba en sentido norte-sur cuando, según relataron testigos al medio local, una camioneta blanca que transitaba en la misma dirección realizó una maniobra para adelantar a otro vehículo.

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La versión preliminar indica que la camioneta habría golpeado el costado derecho de la motocicleta. Tras el impacto, Zamora perdió el control, recorrió varios metros junto a las barreras de contención y terminó contra la estructura metálica instalada a un costado de la vía.

Nicaragua, accidente de tránsito, Estelí
Un allegado declaró que Indi Zamora había salido de su vivienda a las 10:00 a.m. para pagar un recibo de internet antes del accidente. (Cortesía: Telenorte)

La víctima salió a pagar un recibo y sus familiares recibieron horas después la noticia del accidente

Un allegado de la víctima, quien aseguró que mantenía una relación de tres años con ella, relató a Telenorte que la joven había salido de su vivienda a las 10:00 a.m. (hora local) para pagar un recibo de internet. Señaló que comenzó a preocuparse cuando intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta.

Entre la una y una y media nos llaman que hay un accidente, pero no nos dicen quién era. Hasta después nos dicen que ella”, expresó el hombre.

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Posteriormente, familiares llegaron a la zona del accidente y reconocieron a la mujer. Sus allegados recordaron que Zamora era una persona dedicada al cuidado de sus padres y que contribuía al sustento de su hogar.

Ella era el sustento de su casa, tanto de su hija; deja una niña de ocho años”, declaró el hombre identificado como su pareja.

Un hermano de la víctima señaló que la camioneta circulaba a alta velocidad y que la colisión se produjo durante la maniobra de adelantamiento. Según su relato, la camioneta no invadió el carril contrario, pero al volver a incorporarse habría alcanzado a la motocicleta.

El familiar aseguró que, tras recibir el golpe, la víctima fue arrastrada hacia las vallas de seguridad de la carretera. Esa descripción forma parte de los testimonios recogidos en el lugar y deberá ser contrastada con las pericias de las autoridades.

Nicaragua, accidente de tránsito, Estelí
Preliminarmente se conoce que tras el choque, la motociclista recorrió varios metros junto a las barreras de contención y terminó contra una estructura metálica al costado de la vía. (Cortesía: Telenorte)

Los familiares pidieron que se determine la responsabilidad por el accidente. También señalaron que pudieron revisar las cámaras de seguridad de la zona.

La Policía Nacional acudió al lugar para atender la emergencia y abrió una investigación sobre las circunstancias de la colisión. Los agentes deberán establecer la dinámica del accidente, la responsabilidad de cada una de las partes y las eventuales medidas contra el conductor de la camioneta.

El citado medio aseguró que el conductor involucrado fue trasladado a una dependencia policial, pero las autoridades no difundieron hasta el momento una versión pública sobre su situación procesal.

La investigación deberá determinar cómo ocurrió el impacto y si existieron infracciones a las normas de tránsito.

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