Descubrieron dos nuevas especies de insectos acuáticos en Guyana, Venezuela e India

Robert W. Sites incorporó los ejemplares al género Ctenipocoris tras comparar rasgos anatómicos microscópicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El entomólogo Robert W. Sites, de la Universidad de Misuri, identificó dos especies de chinches de platillo previamente desconocidas tras comparar rasgos anatómicos microscópicos de ejemplares recolectados en Guyana, Venezuela y la India, según un estudio publicado en la revista Zootaxa.

Los individuos fueron incorporados al género Ctenipocoris, un grupo de insectos acuáticos cuyo cuerpo pequeño y ovalado suele medir menos que una uña humana.

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A lo largo de casi cuatro décadas de investigación de campo, Sites ha descrito más de 100 especies de este taxón. La tarea de reconocer un nuevo organismo exige revisar rasgos diminutos invisibles a simple vista, ya que las más de 400 especies conocidas de esta familia comparten formas corporales muy semejantes.

Para certificar la novedad del hallazgo, el especialista comparó las estructuras bajo microscopio e incluyó una revisión sistemática de las colecciones entomológicas mundiales.

Un estudio publicado en Zootaxa identificó dos nuevas especies de chinches de platillo en Guyana, Venezuela e India (Crédito: Gentileza, estudio El género de chinches de platillo Ctenipocoris Montandon, 1897 (Hemiptera: Heteroptera: Naucoridae): nuevas especies de Guyana e India y catálogo de especies del mundo, publicado en Zootaxa)

“Algunas especies solo existen dentro de una única cuenca hidrográfica, lo que convierte a cada arroyo, estanque o río en un hogar potencial para la vida que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra”, afirmó Sites.

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Un estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society sobre la filogenia —las relaciones evolutivas entre organismos— de la familia Naucoridae analizó 229 ejemplares de 226 especies y subespecies mediante cuatro genes.

Un análisis filogenético de la familia Naucoridae confirmó que las chinches de platillo forman un grupo evolutivo común (Crédito: Gentileza, estudio Filogenia y clasificación revisada de los hemípteros (Hemiptera: Nepomorpha: Naucoridae), publicado en Zoological Journal of the Linnean Society )

La investigación confirmó que las chinches de platillo forman un grupo evolutivo común y clasificó al género Ctenipocoris dentro de un conjunto propio, llamado Ctenipocorini; además, indicó que colecciones científicas conservaban registros aún sin describir.

Una especie fue hallada en Guyana y Venezuela

La investigación sumó un catálogo mundial del género Ctenipocoris y señaló que hay registros sin describir en colecciones científicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera de las especies descritas recibió el nombre científico de Ctenipocoris sagittatus. Sus ejemplares fueron recolectados en Guyana y Venezuela, dos países del norte de América del Sur.

Esta chinche se distingue de sus parientes más cercanos por la presencia de marcas amarillas y por una estructura reproductiva con forma de flecha. Ese último rasgo dio lugar al término sagittatus, asociado a esa apariencia anatómica.

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El hallazgo se relaciona con la diversidad de las cuencas hidrográficas, es decir, los territorios cuyas aguas desembocan en un mismo río, lago o mar. La presencia de especies limitadas a una cuenca permite estudiar cómo el aislamiento de ciertos ambientes influye en la evolución de los insectos acuáticos.

La especie de India se distingue por sus alas reticuladas

El estudio sobre insectos acuáticos vinculó la diversidad de especies con cuencas hidrográficas y con la evolución en ambientes aislados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El otro grupo fue denominado Ctenipocoris reticulatus y es originario de India. Su principal rasgo distintivo es un patrón reticular en las alas, una disposición de líneas que forma una red. La denominación elegida alude justamente a esa característica.

A diferencia de la especie localizada en América del Sur, esta nueva chinche fue registrada en un territorio asiático, lo que muestra que este género está presente en regiones separadas geográficamente.

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La clasificación ubica a estos organismos dentro del orden Hemiptera, que reúne a insectos conocidos comúnmente como chinches. La familia Naucoridae agrupa animales acuáticos, entre ellos los chinches de platillo.

Sites sostuvo que el trabajo de identificación no agota las posibilidades de encontrar nuevos organismos. “La naturaleza es inmensa”, expresó el entomólogo. Y añadió: “Incluso cuando nos acercamos a comprender un grupo, siempre habrá más por descubrir”.