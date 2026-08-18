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Régimen de Nicaragua exigirá a estudiantes rendir homenaje a Daniel Ortega y Rosario Murillo en celebraciones de septiembre

Las orientaciones oficiales exigen pancartas y estandartes con sus rostros para los contingentes estudiantiles, además de tributos durante los recorridos, en actos que hasta ahora mantenían un perfil cívico

Un hombre y una mujer saludan desde un vehículo rodeados por estudiantes que portan banderas de Nicaragua y del FSLN, junto a carteles, árboles y cables.
Daniel Ortega y la primera dama, Rosario Murillo, saludan desde un vehículo a estudiantes que portan banderas nacionales y sandinistas en un acto público en Nicaragua. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nicaragua alista un programa nacional para las Fiestas Patrias que se extenderá por centros educativos, municipios y sitios históricos, con desfiles escolares cada sábado, el recorrido de la Antorcha de la Independencia y actividades culturales previstas hasta septiembre para conmemorar los 205 años de independencia.

Pero el régimen nicaragüense ordenó que los desfiles escolares de septiembre incluyan símbolos partidarios y homenajes a Daniel Ortega y Rosario Murillo, según directrices del Ministerio de Educación citadas por el medio Centroamérica 360. La medida alcanza a colegios públicos y privados y modifica las celebraciones patrias en todo el país.

La ministra de Educación Mendi Aráuz informó en una entrevista con el programa 15 Minutos del Canal 13 que la celebración se realizará bajo el lema “Patria, Libertad y Dignidad”. La funcionaria sostuvo que la jornada busca rendir homenaje al compromiso de generaciones de nicaragüenses y subrayó la incorporación de niños y jóvenes a las actividades patrióticas, indica una publicación de la agencia Prensa Latina.

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Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua.
Daniel Ortega y Rosario Murillo, dirigentes de la dictadura en Nicaragua. (Infobae Centroamérica/Cortesía Canal 6 Nicaragua)

Aráuz explicó que el fortalecimiento del conocimiento histórico ocupa un lugar prioritario dentro del proceso educativo de Nicaragua. Detalló que esa línea de trabajo incluye programas actualizados, certificación de docentes de Historia y Ciencias Sociales y el desarrollo de una cátedra anual de Historia y Geografía.

Según Prensa Latina, uno de los datos centrales del plan es la participación de unos 70 mil protagonistas cada año en procesos de formación y certificación vinculados con la enseñanza de Historia y Ciencias Sociales, en una estrategia que el Ministerio de Educación presenta como parte de la transformación educativa.

De acuerdo con las orientaciones oficiales y denuncias de la comunidad educativa citadas por el medio Centroamérica 360, los centros deberán incorporar de forma obligatoria la bandera rojinegra junto al pabellón nacional azul y blanco. También tendrán que preparar pancartas y estandartes con los rostros de Ortega y Murillo para los contingentes estudiantiles.

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Ese mandato modifica de manera directa el contenido de los desfiles escolares. Las delegaciones marcharán subordinadas al discurso del Frente Sandinista de Liberación Nacional en actividades que, hasta ahora, tenían un carácter cívico vinculado a las fechas patrias.

Daniel Ortega y Rosario Murillo, mandatarios de Nicaragua, en conmemoración de revolución sandinista
Esta fotografía, distribuida por el gobierno de Nicaragua a través del medio oficial de noticias El 19 Digital, muestra a una persona ondeando una bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) durante un evento para conmemorar el 47.º aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua, el 19 de julio de 2026. (Foto de César PÉREZ / El 19 DIGITAL / AFP)

La disposición oficial no se limita a los emblemas del partido gobernante. El calendario escolar también exige homenajes a Fidel Castro y Hugo Chávez, dos figuras de la izquierda internacional incorporadas a las actividades previstas para las celebraciones.

La publicación también señaló que el régimen instaló en Managua una estatua del dictador cubano. Frente a esa estructura, cada día cientos de estudiantes desfilan con flores y mensajes.

Los directores de los planteles, además, deberán incluir tributos a dirigentes históricos del sandinismo. Entre los nombres mencionados en los lineamientos figuran Carlos Fonseca Amador y Tomás Borge.

La medida, según el medio Centroamérica 360, busca fusionar la memoria nacional con los “héroes y mártires” del partido gobernante. Ese objetivo se apoya, de acuerdo con el texto fuente, en reformas constitucionales diseñadas para legitimar el culto a la figura de Ortega y Murillo.

El régimen de Ortega y Murillo ordenó la instalación de una gigante estatua de Fidel Castro en Managua. Foto de archivo
El régimen de Ortega y Murillo ordenó la instalación de una gigante estatua de Fidel Castro en Managua. Foto de archivo

La consecuencia central de las nuevas instrucciones es la anulación del carácter cívico de las festividades patrias. Los actos escolares de septiembre, que conmemoran fechas nacionales, pasarán a funcionar como una plataforma de exaltación del oficialismo.

El cambio afecta tanto a la simbología como al contenido de las marchas. La bandera nacional deberá compartir espacio con la insignia partidaria y los estudiantes estarán obligados a rendir tributo a Ortega y Murillo durante los recorridos.

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