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Juzgan en Honduras a Alexander Ardón, testigo clave contra el expresidente Juan Orlando Hernández en Estados Unidos

Alexander Ardón, testigo clave en el juicio contra Juan Orlando Hernández en EE.UU., enfrenta en Honduras un proceso por lavado de activos relacionado con más de L50 millones.

Alexander Ardón enfrenta en Honduras un juicio por el delito de lavado de activos y fue uno de los principales testigos de la Fiscalía estadounidense contra Juan Orlando Hernández. (FOTO: Infobae)
Alexander Ardón enfrenta en Honduras un juicio por el delito de lavado de activos y fue uno de los principales testigos de la Fiscalía estadounidense contra Juan Orlando Hernández. (FOTO: Infobae)
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Tras haber colaborado con la justicia estadounidense en el proceso por narcotráfico contra Juan Orlando Hernández, el exalcalde y narcotraficante confeso Alexander Ardón enfrenta ahora un juicio en Honduras por lavado de activos relacionado con más de 50 millones de lempiras que, según la Fiscalía, no habría podido justificar.

El juicio contra Alexander Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, comenzó este miércoles ante el Tribunal de Sentencia en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción de Tegucigalpa, donde el Ministerio Público busca establecer su responsabilidad por el delito de lavado de activos.

Ardón adquirió notoriedad internacional después de convertirse en uno de los testigos clave de la Fiscalía de Estados Unidos durante el proceso que culminó con la condena del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en una corte federal de Nueva York.

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Participa en el juicio mediante videoconferencia

El abogado defensor Marlon Duarte explicó que Ardón participa en las audiencias mediante videoconferencia, utilizando la plataforma Zoom, debido a consideraciones relacionadas con su seguridad.

El proceso también involucra a su hermano Hugo Alfredo Ardón, quien permanece prófugo de la justicia hondureña.

Según la acusación fiscal, ambos hermanos no habrían podido justificar la procedencia de más de 50 millones de lempiras, equivalentes aproximadamente a 1,8 millones de dólares.

Las investigaciones sostienen que desde 2003 los hermanos Ardón habrían dirigido una estructura dedicada al tráfico de drogas y lavado de activos, cuyas ganancias presuntamente fueron utilizadas para adquirir propiedades, vehículos de lujo y fincas.

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Fue testigo contra Juan Orlando Hernández

Alexander Ardón tuvo un papel relevante en el juicio celebrado en Estados Unidos contra Juan Orlando Hernández, quien gobernó Honduras durante dos períodos consecutivos entre 2014 y 2022.

Durante su testimonio ante la justicia estadounidense, Ardón aseguró que el Cartel de Sinaloa entregó un millón de dólares para financiar la campaña presidencial de Hernández en 2013.

También declaró que habría contado con respaldo político para mantener sus operaciones ilícitas en territorio hondureño.

Hernández fue condenado en junio de 2024 a 45 años de prisión por un tribunal federal de Nueva York. Posteriormente, según la información proporcionada, recibió un indulto del presidente estadounidense Donald Trump el 1 de diciembre de 2025 y regresó a Honduras el pasado 26 de junio para enfrentar un proceso por blanqueo y fraude, acusaciones que el exmandatario califica como una “persecución política”.

Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, durante dos períodos entre 2006 y 2014. (FOTO: La Prensa)
Ardón fue alcalde de El Paraíso, Copán, durante dos períodos entre 2006 y 2014. (FOTO: La Prensa)

Ardón también fue condenado en Estados Unidos

El propio Ardón se declaró culpable en Estados Unidos de delitos relacionados con el narcotráfico y recibió sentencia en enero de 2025.

La justicia estadounidense le impuso una pena equivalente al tiempo que ya había permanecido detenido, por lo que no debía cumplir más años de prisión por esa causa. Además, recibió diez años de libertad supervisada.

Posteriormente fue deportado a Honduras en abril de 2025 para enfrentar el proceso que ahora llega a juicio.

Alexander Ardón fue alcalde durante dos períodos de El Paraíso, Copán, entre 2006 y 2014, bajo la bandera del Partido Nacional.

Alexander Ardón durante su testimonio en el juicio a'Tony' Hernandez, 7 de octubre, 2019. (FOTO: Univisión)
Alexander Ardón durante su testimonio en el juicio a'Tony' Hernandez, 7 de octubre, 2019. (FOTO: Univisión)

Las autoridades hondureñas también han relacionado a los hermanos Ardón con el narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán y con el guatemalteco Mario Ponce, con quienes presuntamente establecieron alianzas para ampliar operaciones de narcotráfico en Honduras.

Además, Ardón ha sido señalado por las autoridades hondureñas como presunto líder del denominado cartel AA y vinculado a decenas de homicidios.

Ahora será el tribunal hondureño el encargado de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía y la defensa para determinar la responsabilidad penal de Ardón por las acusaciones de lavado de activos, en un juicio que adquiere especial relevancia por su pasado como colaborador de la justicia estadounidense y por su participación como testigo en uno de los procesos judiciales de mayor impacto político en la historia reciente de Honduras.

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