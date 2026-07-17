“Es un golpe duro”: Hallan en avanzado estado de descomposición el cuerpo de reconocido periodista hondureño

El reconocido periodista hondureño Carlos Bustillo del Valle, recordado con cariño por sus colegas y la audiencia de Catacamas, Olancho (Cortesía: Televisión Tocoa).

El departamento de Olancho y el gremio periodístico de Honduras se encuentran de luto tras confirmarse el sensible fallecimiento del destacado comunicador social Carlos Bustillo del Valle.

El trágico hallazgo se produjo en el interior de su vivienda, ubicada en el populoso barrio de La Cruz, en la ciudad de Catacamas, luego de que vecinos y colegas reportaran su prolongada ausencia y una serie de señales alarmantes que encendieron los focos de preocupación en la comunidad local.

El cuerpo del respetado profesional del periodismo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición. La alerta oficial fue emitida por los propios habitantes de la zona, quienes manifestaron su inquietud al percibir un olor sumamente sospechoso y desagradable que emanaba directamente desde el interior de la casa habitación del comunicador.

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A este factor se sumó el hecho de que su vehículo, un automóvil de tipo turismo que solía utilizar diariamente, permaneció estacionado y sin registrar movimiento alguno durante varias jornadas consecutivas.

De acuerdo con los reportes preliminares brindados por el canal de televisión local donde Bustillo laboraba activamente, el periodista sumaba aproximadamente entre tres y cuatro días sin presentarse a cumplir con sus asignaciones laborales.

Tampoco se había reportado ni mantenido ningún tipo de comunicación con sus compañeros de trabajo o personal administrativo del medio.

Carlos Bustillo del Valle, cuya repentina muerte por aparentes causas naturales ha causado una profunda consternación en el gremio periodístico regional (Cortesía: Televisión Olanchana).

Esta falta de contacto inusual generó una creciente incertidumbre entre sus colegas directos, quienes no asimilaban la repentina desaparición de las pantallas de uno de los rostros más familiares de la televisión local.

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Muestras de dolor y el último adiós de su familia

La noticia ha provocado una profunda ola de tristeza y respeto en toda la sociedad civil de Catacamas. En el lugar donde se lleva a cabo el velatorio, el ambiente se encuentra impregnado de una densa bruma de consternación.

Familiares, amigos cercanos y miembros de la prensa local se han congregado para brindar el pésame y rendir los honores correspondientes a un hombre que dedicó gran parte de su vida a mantener informada a la ciudadanía de la región nororiental del país.

En medio del doloroso velatorio, la esposa del periodista compartió unas breves pero sumamente conmovedoras palabras con el equipo periodístico de HCH Noticias que realizaba la cobertura en directo. Entre lágrimas y visiblemente afectada por la situación, la cónyuge expresó su sincero agradecimiento por las muestras de afecto y el elevado concepto profesional en el que la población y sus colegas siempre tuvieron a su esposo.

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El gremio periodístico en Catacamas, Olancho, se encuentra de luto tras el sensible fallecimiento del comunicador Carlos Bustillo, quien fue encontrado sin vida en el interior de su casa.

Investigaciones en curso y el legado del comunicador

Aunque el impacto de la pérdida mantiene en vilo a la comunidad, las autoridades correspondientes ya se encuentran realizando las indagaciones pertinentes para esclarecer con total exactitud las circunstancias del deceso.

Los primeros análisis e inspecciones oculares ejecutadas en la escena apuntan de manera preliminar a que Carlos Bustillo habría fallecido por causas estrictamente naturales. No obstante, los entes de investigación criminal y los médicos forenses continuarán con los protocolos de ley para descartar cualquier otra hipótesis.

El fallecimiento de Bustillo deja un vacío sumamente difícil de llenar en el periodismo regional. Sus compañeros de profesión lo recuerdan como un hombre íntegro, comprometido con las causas sociales de Olancho y poseedor de un carisma que le permitió ganarse el afecto de su audiencia.

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