Zelensky reasigna cargos de seguridad nacional en medio de una segunda jornada de manifestaciones

Participantes sostienen carteles durante una protesta en Kiev contra la destitución del ministro de Defensa. 17 de julio de 2026. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Volodimir Zelensky nombró al exministro del Interior Ihor Klymenko como nuevo secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, en medio de protestas por segundo día consecutivo en Kiev tras la destitución del ministro de Defensa Mykhailo Fedorov.

“Ya se está preparando el decreto de nombramiento”, publicó el mandatario este viernes en redes sociales. Klymenko tendrá como tarea principal fortalecer la coordinación en todo el sector de seguridad y defensa del país, incluida la producción de material militar.

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La movida forma parte de una remodelación más amplia del ejecutivo, anunciada el domingo y aprobada por el Parlamento el jueves con Sergiy Koretskyi, exdirectivo del sector energético, al frente del nuevo gabinete. El detonante fue la salida forzada de Fedorov, de 35 años, referente en el uso de tecnología militar al que se atribuye parte de los avances recientes en el frente, tras apenas seis meses en el cargo.

El ministro de Defensa Mykhailo Fedorov, destituido del cargo tras apenas seis meses de gestión. (Reuters)

Su remoción emergió de un conflicto con el jefe del Estado Mayor, el general Oleksandr Syrskyi, de 60 años, a quien Fedorov acusó públicamente de sabotear su gestión —una crisis política poco habitual en un país en guerra—. Fue en ese marco que el presidente decidió la reorganización del organismo de seguridad.

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La decisión llevó a los ciudadanos a las calles en varias ciudades del país. Frente a la oficina presidencial en el centro de la capital, una multitud volvió a congregarse para reclamar su reincorporación. La escena recordaba las movilizaciones del año anterior en el mismo lugar, cuando la presión popular frenó los intentos de recortar las competencias de las agencias anticorrupción y Zelensky terminó cediendo.

“Creo sinceramente y espero que las autoridades, al fin y al cabo, escuchen al pueblo. Porque esto es lo que quiere la gente, por el bien de la vida de nuestros soldados y por el bien de los civiles que viven sometidos a ataques aéreos cada día”, afirmó Valeriia Balenko, de 29 años, entre los manifestantes.

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Las protestas en Kiev y otras ciudades reclamaron la reincorporación de Fedorov frente a la oficina presidencial. (REUTERS/Thomas Peter)

Klymenko había figurado entre los candidatos para ocupar directamente la cartera de Defensa, pero su traslado al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa le otorga un alcance institucional más amplio. El movimiento deja sin resolver la situación de Rustem Umerov, quien conducía ese organismo y a la vez lidera la delegación en las negociaciones de paz con Rusia y Estados Unidos, paralizadas desde febrero.

Para ponerse al frente del Ministerio de Defensa, Zelensky propuso a Yevhenii Khmara, responsable de seguridad que hasta entonces supervisaba los ataques de largo alcance contra territorio ruso. Tanto ese cargo como el de canciller permanecen sin confirmar.

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Más allá de la turbulencia interna, las fuerzas ucranianas han comenzado a recuperar terreno mediante operaciones de largo alcance contra la industria y la logística rusas. Sin embargo, el panorama no es uniforme: el avance enemigo continúa, el reclutamiento presenta déficits persistentes y la capacidad antiaérea resulta insuficiente para frenar los bombardeos sobre las ciudades.

(Con información de Reuters y The Kyiv Independent)