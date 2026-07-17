Detienen a un sospechoso de abuso sexual que habría intentado sacar a un menor de Costa Rica

El abuso infantil deja profundas heridas emocionales y psicológicas, afectando el desarrollo y bienestar de los menores. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un sospechoso de abuso sexual que estaba prófugo fue detenido cerca de la frontera con Nicaragua mientras transportaba a un menor de edad en un aparente intento de sacarlo de Costa Rica, según informó la Policía de Fronteras.

El operativo se activó tras una alerta recibida por las autoridades. Los oficiales interceptaron el vehículo en la comunidad de El Parque, en Los Chiles, cuando se dirigía hacia el sector de Las Tablillas, punto limítrofe con Nicaragua.

El detenido, identificado con el apellido Araya, figura como requerido en una investigación por presunto abuso sexual contra una persona menor de edad.

El menor que lo acompañaba también estaría vinculado al caso. Las autoridades no precisaron la naturaleza de esa relación. El menor fue remitido a instancias judiciales para determinar su situación, mientras que el sospechoso quedó bajo arresto.

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Casos y registros oficiales

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) registró 3,437 menores expuestos a situaciones de violencia o abuso sexual en 2023, entre ellos 152 casos de explotación sexual comercial y 27 expedientes por trata con ese mismo fin, según datos publicados por AmeliaRueda.com.

Las cifras del Ministerio Público muestran un alza: entre enero y septiembre de 2025 se registraron 3,203 casos de relaciones sexuales con personas menores de edad, frente a 2,772 en 2020.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) registró 3,437 menores expuestos a situaciones de violencia o abuso sexual en 2023, entre ellos 152 casos de explotación sexual comercial y 27 expedientes por trata con ese mismo fin. (Imagen Ilustrativa)

La frontera norte y el riesgo de trata

La zona limítrofe con Nicaragua aparece de forma recurrente en estudios sobre trata y explotación sexual infantil en el país.

Un mapeo elaborado por el Grupo Warnath identificó esa franja como un corredor de salida con escasos mecanismos de control entre fronteras.

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 advirtió que las redes criminales han diversificado sus operaciones en Costa Rica y utilizan a niños y adolescentes tanto para explotación sexual como para el transporte de drogas.

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El informe ubicó al país en el puesto 58 entre 193 naciones evaluadas en materia de criminalidad organizada, con una calificación de 6.50 sobre 10 en trata de personas, por debajo del informe de 2023.

El Índice Global de Crimen Organizado 2025 advirtió que las redes criminales han diversificado sus operaciones en Costa Rica y utilizan a niños y adolescentes tanto para explotación sexual como para el transporte de drogas. (Jesús Avilés)

Víctimas y modalidades de captación

El perfil de las víctimas documentadas en Costa Rica muestra una edad promedio de 13 años, según el mapeo fronterizo del Grupo Warnath. El del explotador es, en su mayoría, un hombre mayor de 30 años, de nacionalidad costarricense, que establece contacto en la calle o a través de terceros.

Diego Castillo, jefe de la Sección contra la Violencia de Género, Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), señaló a AmeliaRueda.com: “La mayoría de las víctimas, lamentablemente, son menores de edad”.

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Las zonas costeras y turísticas, como Jacó, en Garabito de Puntarenas, figuran entre los focos de mayor riesgo, donde la demanda internacional alimenta el turismo sexual infantil, según el mismo informe de crimen organizado.

El perfil de las víctimas documentadas en Costa Rica muestra una edad promedio de 13 años, según el mapeo fronterizo del Grupo Warnath. El del explotador es, en su mayoría, un hombre mayor de 30 años, de nacionalidad costarricense, que establece contacto en la calle o a través de terceros.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Marco legal y respuesta estatal

El artículo 172 del Código Penal costarricense penaliza la trata con fines sexuales con penas de entre ocho y 16 años de prisión cuando la víctima es menor de edad.

Pese a ese marco, el Departamento de Estado de Estados Unidos determinó en su informe de trata de 2024 que Costa Rica no cumple plenamente con los estándares mínimos para eliminar ese delito, aunque reconoció esfuerzos crecientes.

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El OIJ investigó 37 casos bajo ese artículo durante 2023, de los cuales 36 correspondieron a trata sexual. Los tribunales condenaron a 11 tratantes ese año, frente a solo tres condenas en 2022.