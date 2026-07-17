Una mujer pierde su juicio por despido tras abandonar el trabajo para ver a Bruce Springsteen

Un tribunal laboral de Glasgow rechazó la demanda por despido improcedente de Shannon McAllister tras su salida anticipada para asistir a un concierto de Bruce Springsteen (REUTERS/Brendan McDermid)

Una mujer de 28 años perdió su reclamación por despido improcedente ante un tribunal laboral de Glasgow tras salir del trabajo antes de tiempo para asistir a un concierto de Bruce Springsteen, en un caso que combinó argumentos de discapacidad, discriminación por sexo y rendimiento laboral.

Shannon McAllister, empleada de la empresa constructora Bell Building Projects como asistente de estimaciones, fue despedida el año pasado después de que su superior detectara que había abandonado la oficina anticipadamente el 13 de mayo de 2025 para desplazarse al espectáculo del músico estadounidense.

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El tribunal rechazó sus alegaciones de discriminación por razón de sexo y discapacidad, según recogió el Daily Mail.

McAllister sostuvo que un especialista en salud mental le había recomendado asistir al concierto como medida beneficiosa para su bienestar, y que esa fue la razón por la que acudió al evento esa noche.

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Shannon McAllister, empleada de Bell Building Projects, fue despedida después de abandonar la oficina antes de tiempo el 13 de mayo de 2025 (Redes sociales)

Su jefe directo, Stuart Moncrieff, sospechó que la salida anticipada de la oficina estaba relacionada con el concierto, y esa sospecha quedó confirmada antes de que firmara la carta de despido.

El juez laboral Murdo Macleod, en la resolución escrita del caso, señaló que existía “falta de claridad” sobre el estado de salud de la demandante en la fecha en cuestión, lo que impidió al tribunal concluir que McAllister estuviera efectivamente en situación de discapacidad el 13 de mayo de 2025.

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“No podemos tener en cuenta hechos posteriores”, indicó Macleod en el fallo, recogido por el tabloide británico.

El magistrado también cuestionó la credibilidad del testimonio de la demandante.

La trabajadora alegó que un especialista en salud mental le recomendó asistir al concierto de Springsteen por su bienestar (REUTERS/Tim Evans)

“Se decía que era animada y comunicativa”, apuntó en la resolución, y añadió que McAllister “fue capaz de desplazarse una distancia considerable para asistir a un concierto de Bruce Springsteen en un día en el que afirmó estar sufriendo una crisis”.

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El tribunal concluyó que la empleada “exageró el impacto de los hechos” y que su situación no era tan grave como sostuvo ante el juez.

Más allá de la cuestión de la discapacidad, el tribunal también desestimó las alegaciones de discriminación por sexo y la negativa de la empresa a permitirle trabajar desde casa para atender a sus hijos.

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En su fallo, Macleod consideró que, aun en el caso hipotético de que el despido hubiera derivado de una discapacidad de la trabajadora, la medida habría sido “un medio proporcionado para alcanzar un objetivo legítimo”.

Es decir, garantizar que el rendimiento de la compañía alcanzara el nivel adecuado para mantener la calidad del trabajo y las relaciones con clientes y proveedores.

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El tribunal desestimó las alegaciones de discriminación por sexo y discapacidad presentadas por McAllister en el caso laboral (REUTERS/Kevin Lamarque)

El juez indicó que la empresa había intentado durante meses abordar los problemas de rendimiento de McAllister sin obtener una mejora equivalente.

Bell Building Projects es una empresa del sector de la construcción con sede en Escocia.

La vitalidad de Bruce Springsteen

A los 76 años, Bruce Springsteen sostiene conciertos de tres horas con alta energía gracias a una rutina basada en ejercicio casi diario, una alimentación estricta y la reducción de excesos que suele asociarse al mundo del rock.

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Esa disciplina incluye una sola comida principal al día, desayuno a base de fruta, poco consumo de alimentos procesados y moderación calórica.

El resultado es un peso estable, resistencia física y capacidad de recuperación para cumplir con shows extensos y entrenamiento regular.

Bruce Springsteen mantiene conciertos de tres horas a los 76 años con una rutina de ejercicio casi diario, dieta estricta y moderación (REUTERS/Jaimi Joy)

La organización de su vida cotidiana gira alrededor de esa constancia. El propio músico afirmó en declaraciones a Apple Music que la dieta es el pilar de su estado físico y que la alimentación saludable, junto con la moderación, explica la diferencia en su figura y su salud.

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La preparación de Springsteen incluye gimnasio, levantamiento de pesas y caminatas en cinta. Aunque ya no corre como antes, mantiene el hábito de ejercitarse casi todos los días.

El cantante también modificó su entrenamiento con el paso de los años. De una frecuencia de seis sesiones semanales, pasó a dar más espacio a la recuperación y a la prevención de lesiones.

Cerca de su residencia en Jersey Shore, nada con frecuencia y mantiene trabajos de fuerza con pesas moderadas.

Sus ejercicios actuales se concentran en preservar la musculatura y sostener el rendimiento sobre el escenario.