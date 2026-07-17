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El Estado Mayor de Ucrania confirmó un ataque contra la refinería rusa de Yaroslavl

El golpe provocó un incendio en el complejo Yanos, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, y la NASA detectó anomalías térmicas en el perímetro de las instalaciones el 16 de julio

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Densas columnas de humo y llamas que se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026. REDES SOCIALES/vía REUTERS
Densas columnas de humo y llamas que se elevan desde una refinería de petróleo tras un ataque con drones ucranianos en el marco del conflicto entre Rusia y Ucrania, en Moscú, Rusia, el 18 de junio de 2026. REDES SOCIALES/vía REUTERS

Ucrania atacó la refinería de petróleo Yanos, en Yaroslavl, a unos 280 kilómetros al noreste de Moscú, provocando un incendio en las instalaciones, informó el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en un comunicado publicado el viernes. La planta, copropiedad de Gazprom Neft PJSC, tiene una capacidad de diseño de aproximadamente 300.000 barriles diarios y fue construida para abastecer de combustible a la capital rusa y sus alrededores.

Imágenes del sistema FIRMS (Fire Information for Resource Management System) de la NASA, captadas el 16 de julio, muestran anomalías térmicas en el perímetro del sitio que podrían indicar la presencia de incendios. Gazprom Neft no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Bloomberg.

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El ataque a Yanos se enmarca en una campaña de bombardeos casi diarios que Kiev mantiene sobre activos energéticos rusos con el objetivo de presionar al Kremlin hacia una negociación. Como consecuencia de esa ofensiva sobre refinerías, las tasas de procesamiento de crudo en Rusia durante la primera quincena de julio cayeron a los niveles más bajos en más de dos décadas, según EA Analytics, agravando la escasez interna de combustible.

La refinería de Yaroslavl ya había sido blanco de múltiples ataques con drones ucranianos, el más reciente a principios de julio. Ese mismo viernes, el Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC, por sus siglas en inglés) confirmó que ataques nocturnos con drones incendiaron el buque cisterna Nordic Zenith, que tenía previsto cargar crudo en la terminal del CPC sobre la costa rusa del mar Negro, la principal salida de exportación de petróleo de Kazajistán.

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Autobuses arden tras ataques con drones y misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 13 de julio de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS
Autobuses arden tras ataques con drones y misiles rusos, en el marco del ataque de Rusia contra Ucrania, en Odesa, Ucrania, el 13 de julio de 2026. Servicio de prensa del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania/Imagen cedida a través de REUTERS

Al menos diez personas murieron el viernes en ataques de ambos bandos a lo largo de la línea de conflicto, según autoridades locales de cada territorio. En la ciudad portuaria de Odesa, dos civiles fallecieron y ocho resultaron heridos tras el impacto de un misil contra un edificio residencial, informó el vice alcalde Oleksandr Filatov. Los servicios de emergencia precisaron que entre las víctimas mortales había “una mujer que paseaba por un parque con niños en el momento del ataque”; los menores sobrevivieron.

El bombardeo también dañó edificios residenciales, una institución religiosa, un establecimiento preescolar, vehículos y otra infraestructura civil, según Filatov. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó que sus fuerzas atacaron infraestructura de uso militar en los puertos ucranianos de Odesa y Chornomorsk, y negó haber apuntado contra civiles.

En un ataque posterior sobre la ciudad portuaria de Mykolaiv, dos personas más murieron a bordo de un buque civil de bandera extranjera, y otras dos embarcaciones de pabellón extranjero resultaron dañadas, de acuerdo con fiscales locales. Moscú ha intensificado los ataques aéreos sobre los puertos ucranianos del mar Negro en las últimas semanas.

En la ciudad de Jersón, en la línea del frente, una mujer de 70 años murió y otras cinco personas, todas de edad avanzada, resultaron heridas en ataques rusos, según la administración militar local. En territorio ocupado por Rusia dentro de la región de Jersón, dos personas fallecieron en un ataque de un dron ucraniano sobre una autopista, informó el gobernador designado por Moscú, Vladimir Vasilenko.

En suelo ruso, un hombre murió tras recibir el impacto de un dron en su vehículo en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según el gobierno regional. Otra persona perdió la vida en un ataque ucraniano sobre Gorlivka, localidad del este de Ucrania bajo control ruso, señaló el gobernador instalado por Moscú, Ivan Prikhodko.

Las conversaciones mediadas por Estados Unidos para poner fin al conflicto permanecen efectivamente paralizadas desde que Washington trasladó su atención hacia su guerra contra Irán. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), junio fue el mes más letal para los civiles en Ucrania desde abril de 2022, con al menos 293 personas muertas.

(Con información de Bloomberg y AFP)

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