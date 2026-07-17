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Francia y Alemania sellaron un nuevo pacto de defensa tras el fracaso del proyecto conjunto de cazas

Friedrich Merz y Emmanuel Macron lideraron en la ciudad de Colonia una reunión conjunta de los gabinetes de ambos países con el objetivo de superar los desacuerdos de las últimas semanas

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Los líderes anunciaron que soldados alemanes participarán por primera vez en ejercicios nucleares franceses este año (EFE)
Los líderes anunciaron que soldados alemanes participarán por primera vez en ejercicios nucleares franceses este año (EFE)

En una muestra de unidad tras el colapso del proyecto conjunto de cazas de combate, los líderes de Alemania y Francia acordaron este viernes un paso simbólico para reforzar tanto la disuasión nuclear como la cooperación militar europea, al intensificar la respuesta común ante los desafíos de seguridad surgidos en el continente.

Friedrich Merz, canciller alemán, y Emmanuel Macron, presidente francés, encabezaron en Colonia un consejo de ministros conjunto que buscó dejar atrás las diferencias recientes y marcar una nueva etapa para la defensa europea.

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“Por primera vez participaremos convencionalmente en una maniobra nuclear francesa para ver cómo podemos mejorar en nuestra cooperación. Vamos paso a paso, puede ser que al final haya una nueva doctrina pero es demasiado pronto para decirlo”, anunció Merz.

El acercamiento se enmarcó en la necesidad de avanzar antes de las elecciones presidenciales francesas de la próxima primavera, en las que la figura de Marine Le Pen se posiciona como favorita, lo que generó incertidumbre respecto de la política exterior y de defensa del país.

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Merz detalló que Alemania también participará en un ejercicio militar multinacional en otoño, promovido por Francia como parte de la Coalición de los Voluntarios, un grupo de países aliados de Ucrania.

Merz recalcó la importancia de mantener una relación sólida con Francia, independientemente de los cambios políticos que puedan surgir en ambos países (Reuters)
Merz recalcó la importancia de mantener una relación sólida con Francia, independientemente de los cambios políticos que puedan surgir en ambos países (Reuters)

“Es un papel clave en nuestra seguridad tiene nuestro apoyo común a Ucrania. Los dos países han hecho su aporte y lo seguirán haciendo. Nuestra meta es una paz que garantice la soberanía de Ucrania y la seguridad en Europa”, declaró Merz.

El encuentro arrancó en la base aérea de Noervenich, cerca de Colonia, donde ambos líderes descendieron de un Super Puma, símbolo de la cooperación franco-alemana. Luego presidieron un consejo de defensa y seguridad junto a un Rafale francés y un Eurofighter alemán, piezas clave de las respectivas fuerzas aéreas. Las conversaciones entre los dos gabinetes se trasladaron al castillo de Rhöndorf, enclave donde en 1962 De Gaulle y Adenauer sentaron las bases del tratado de amistad bilateral.

Ambos gobiernos afrontaron el encuentro tras la ruptura, el mes pasado, del programa conjunto Future Combat Air System (FCAS), destinado a desarrollar un caza europeo de sexta generación. El proyecto sucumbió a las disputas industriales entre Airbus y Dassault, aunque Merz minimizó el revés y resaltó una visión de largo plazo.

“El FCAS no fue para nosotros solo el proyecto de un avión de combate. Es mucho más, es un sistema. Y eso a largo plazo es mucho más importante que un avión de combate”, afirmó el canciller alemán.

También surgieron temores sobre la continuidad de otras iniciativas binacionales, como el Main Ground Combat System (MGCS), orientado a reemplazar los tanques de ambas naciones y que atraviesa tensiones desde la incorporación de Rheinmetall, empresa alemana, al consorcio.

En una declaración conjunta, Berlín y París se comprometieron a explorar vías para “llevar el MGCS a un estado de prueba de concepto” y reiteraron su intención de cooperar en capacidades misilísticas de largo alcance, defensa aérea, internet satelital y sistemas de alerta temprana.

(Con información de AFP y EFE)

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