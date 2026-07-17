Panamá enfrenta alertas simultáneas por lluvias, calor extremo y fuerte oleaje

Los acumulados de lluvia podrían oscilar entre 45 y 270 milímetros durante los tres días de vigencia del aviso. Europa Press

El clima en Panamá ha mostrado un comportamiento particularmente cambiante durante las últimas semanas, con episodios de fuertes lluvias, temperaturas elevadas, vientos intensos y oleajes que han obligado a mantener una vigilancia constante en distintas regiones del país.

En medio de este escenario, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) emitió tres avisos relacionados con lluvias y tormentas eléctricas, condiciones marítimas adversas en el Caribe y temperaturas con sensaciones térmicas de hasta 42 grados Celsius.

El aviso por lluvias significativas permanecerá vigente hasta las 11:59 p.m. del sábado 18 de julio y comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé el norte de Veraguas, Colón, las tierras altas de Chiriquí y ambos sectores marítimos nacionales.

PUBLICIDAD

Según el Imhpa, el flujo acelerado de viento sobre el mar Caribe favorecerá durante los próximos días la entrada de abundante nubosidad hacia las regiones central y occidental. Esta condición producirá cielos mayormente nublados, lluvias intermitentes de intensidades variables y tormentas eléctricas.

Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé, el norte de Veraguas, Colón y las tierras altas de Chiriquí están entre las zonas bajo vigilancia. EFE/ Marcelino Rosario

Los acumulados podrían oscilar entre 15 y 90 milímetros por día. Para los tres días de vigencia del aviso, se proyectan acumulaciones de entre 45 y 270 milímetros de lluvia.

La saturación de los suelos incrementa el riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas repentinas de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra en las zonas montañosas o con pendientes pronunciadas. La institución pidió a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y evitar desplazamientos por áreas vulnerables durante los periodos de mayor intensidad.

PUBLICIDAD

Las lluvias coinciden con condiciones marítimas adversas en todo el litoral Caribe. El aviso por oleajes y periodos significativos también se mantendrá vigente hasta las 11:59 p.m. del 18 de julio.

En el Caribe occidental, que comprende Bocas del Toro, el norte de la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, las olas podrían alcanzar alturas de entre 1.8 y 2.5 metros, con vientos de 15 a 25 kilómetros por hora.

Las sensaciones térmicas podrían alcanzar los 42 grados Celsius debido a la combinación de calor, humedad y radiación solar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el Caribe central, incluyendo Costa Abajo, el centro y Costa Arriba de Colón, se esperan olas de entre 1.6 y 2.5 metros. En el Caribe oriental correspondiente a la comarca Guna Yala, el oleaje podría elevarse hasta 2.8 metros, acompañado de vientos que llegarían a 30 kilómetros por hora.

PUBLICIDAD

El fortalecimiento de los vientos alisios está aumentando la altura y el periodo de las olas, por lo que el Imhpa recomendó precaución a bañistas, pescadores y operadores de embarcaciones artesanales o livianas. También existe la posibilidad de incursiones de agua de mar en costas vulnerables.

Mientras el Caribe enfrenta lluvias y oleajes, gran parte del territorio registra condiciones muy cálidas. El aviso emitido por temperaturas y sensaciones térmicas elevadas contempló máximas de entre 33 y 35 grados Celsius, pero la combinación de humedad, radiación solar y otros factores atmosféricos puede hacer que el cuerpo perciba entre 35 y 42 grados.

PUBLICIDAD

Las áreas señaladas incluyen las tierras bajas de Chiriquí; el sur y centro de Veraguas; Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste Panamá Darién, Colón y la comarca Emberá, además de las costas de Guna Yala.

Las olas podrían llegar a 2.8 metros en la comarca Guna Yala, mientras los vientos alcanzarían velocidades de 30 kilómetros por hora. (Cortesía Protección Civil).

La autoridad meteorológica advirtió que desde primeras horas de la mañana se han registrado temperaturas cercanas a 30 grados. Durante el día, algunas zonas pueden alcanzar la categoría de precaución extrema, elevando la posibilidad de insolación, deshidratación, calambres y golpes de calor, especialmente entre adultos mayores niños personas con enfermedades crónicas y trabajadores expuestos al sol.

El Niño gana intensidad

La sucesión de lluvias, calor, viento y fuerte oleaje se produce mientras El Niño continúa fortaleciéndose en el Pacífico tropical. No todos estos eventos pueden atribuirse directamente al fenómeno, pues también responden a sistemas atmosféricos de corta duración y condiciones locales.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las proyecciones internacionales apuntan a una intensificación durante los próximos meses. El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos sostiene que El Niño continuará fortaleciéndose hasta finales de 2026 y estima una probabilidad de 97% de que persista hasta comienzos de la primavera boreal de 2027. Además, calcula una posibilidad de 81 por ciento de que alcance una intensidad muy fuerte entre octubre y diciembre. NOAA

La Organización Meteorológica Mundial también prevé que el episodio sea al menos moderado y posiblemente fuerte, una evolución que puede aumentar las probabilidades de temperaturas extremas, irregularidad en las precipitaciones y sequías en diversas regiones.

PUBLICIDAD

Las olas podrían llegar a 2.8 metros en la comarca Guna Yala, mientras los vientos alcanzarían velocidades de 30 kilómetros por hora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Panamá, donde El Niño suele asociarse con una reducción de las lluvias y mayor presión sobre los recursos hídricos durante su evolución, el panorama obliga a vigilar tanto los eventos inmediatos como sus efectos acumulados sobre los embalses, la producción agropecuaria el suministro de agua y la generación eléctrica.