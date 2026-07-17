El Salvador

El Salvador será sede de un congreso sobre derecho financiero en octubre próximo

El encuentro reunirá a más de 25 especialistas nacionales e internacionales en 12 sesiones académicas sobre inteligencia artificial, ciberseguridad, blockchain y activos digitales, en un contexto de modernización del marco normativo salvadoreño.

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Representantes de ABANSA y FELABAN anunciaron que el COLADE 2026 se realizará en octubre próximo en San Salvador./ (Cortesía)
Representantes de ABANSA y FELABAN anunciaron que el COLADE 2026 se realizará en octubre próximo en San Salvador./ (Cortesía)

San Salvador se prepara para ser el epicentro del debate jurídico y regulatorio financiero en Latinoamérica. La Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA), en coordinación con la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN), anunció que El Salvador será sede del 45 Congreso Latinoamericano de Derecho Financiero, COLADE 2026, los días 15 y 16 de octubre de este año en un hotel capitalino.

Este evento llega en un contexto nacional marcado por la transformación y modernización del sector financiero, haciendo de esta sede un símbolo de los avances salvadoreños en regulación e innovación tecnológica.

COLADE es ampliamente considerado el principal foro latinoamericano para el diálogo entre juristas, reguladores y ejecutivos bancarios. Tras 45 ediciones, el Congreso se reafirma como espacio de excelencia para abordar los desafíos presentes y futuros del sector financiero.

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Justamente, la edición 2026 cobra especial relevancia para El Salvador, que actualmente se encuentra inmerso en una notable actualización de su marco normativo, con énfasis en la digitalización de servicios financieros y la integración de nuevas tecnologías.

Al respecto, Luz María de Portillo, presidenta y directora ejecutiva de ABANSA, subrayó que este congreso constituye un foro relevante para la construcción del criterio jurídico y temas de actualidad.

Es una magnífica oportunidad para el networking e intercambio de experiencias sobre los recientes desarrollos del mercado financiero latinoamericano, donde la banca tiene un papel clave en la construcción de un ecosistema digital moderno, seguro e integrado a los estándares globales”, afirmó.

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El Salvador consolida su posición como referente regional en modernización financiera al albergar el principal foro jurídico y regulatorio del sector en Latinoamérica./ (Cortesía: Centro Histórico)
El Salvador consolida su posición como referente regional en modernización financiera al albergar el principal foro jurídico y regulatorio del sector en Latinoamérica./ (Cortesía: Centro Histórico)

Por su parte, Giorgio Trettenero Castro, secretario general de FELABAN, expresó su agradecimiento a ABANSA y al país por recibir a la comunidad financiera con este evento.

El programa, afirmó, contempla “la más alta calidad académica y destacados expertos nacionales e internacionales para analizar los principales desafíos del sector financiero”.

“Será, sin duda, un espacio de excelencia para el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la banca en América Latina”, aseguró.

El Congreso reunirá a más de 25 expertos nacionales e internacionales, quienes debatirán temas vanguardistas y de creciente impacto global, como inteligencia artificial (IA), ciberseguridad, blockchain, neurodatos y la sinergia entre fintech y banca tradicional.

La agenda académica se estructurará bajo ocho ejes temáticos esenciales que marcan pauta contemporánea: regulación financiera y tecnología; IA, fraude y ciberseguridad; estándares globales y banca regional; activos digitales y fiscalidad; identidad digital soberana y neurodatos; vehículos de inversión especiales; blockchain y contratos inteligentes, entre otros.

El vicepresidente jurídico y secretario general de Banco Agrícola y Segundo vicepresidente del Comité Latinoamericano de Derecho Financiero-COLADE, Dionisio Machuca, enfatizó que la agenda de doce sesiones académicas está diseñada para responder a los retos de la digitalización y la estabilidad jurídica en los mercados emergentes, así como para anticipar tendencias regulatorias internacionales.

Laptop abierta con símbolo de inteligencia artificial en pantalla, balanza de la justicia, calculadora, hojas con gráficos y texto, cuaderno con bolígrafo.
El congreso será punto de encuentro para juristas, reguladores y ejecutivos del sector financiero latinoamericano./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

La realización del COLADE 2026 en El Salvador también llega en un momento en que el país es referente regional en la adaptación de su sistema financiero a la economía digital, adoptando tecnologías innovadoras y desarrollando capacidades regulatorias de avanzada. Todo ello refuerza la idoneidad de El Salvador para acoger a especialistas de América Latina, Europa y Estados Unidos.

El evento cuenta con el respaldo de importantes patrocinadores, liderados por instituciones financieras de renombre que se encuentran en la categoría diamante; además de otros actores clave en las categorías platino y oro. Con el COLADE 2026, El Salvador ratifica su compromiso con la construcción de un sector financiero moderno, íntegro y preparado para los desafíos globales de la nueva era digital.

Sobre los organizadores

ABANSA es la principal representación de la banca privada salvadoreña, impulsando el fortalecimiento sectorial, la inclusión y educación financiera, la investigación legislativa y la sostenibilidad bancaria. FELABAN, por su parte, agrupa a más de 600 bancos y entidades financieras de 17 países y promueve desde 1965 el desarrollo y mejores prácticas en la región.

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