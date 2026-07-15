“Cambió mi vida”: el gesto de Will Smith que transformó la forma de trabajar de Octavia Spencer

Octavia Spencer afirmó que Will Smith cambió su vida con un gesto de respeto silencioso durante el rodaje de Siete almas (YouTube/SonyPicturesMéxico)

Octavia Spencer recordó una experiencia de respeto silencioso con Will Smith durante el rodaje de Siete almas y, en el pódcast The Crew Has It, reveló que ese gesto le cambió su manera de entender el trabajo. Además, anticipó que, si regresa al universo de Ma, buscará una historia de tono más duro.

Octavia Spencer contó que la estrella de Hombres de negro intervino de forma discreta para mejorar su camerino durante Siete almas y que esa experiencia la llevó a pasar más tiempo en el set para observar a otros actores.

PUBLICIDAD

También comentó que Ma, rodada en 2018 y estrenada en 2019, costó USD 5 millones, recaudó entre USD 68 millones y USD 73 millones y podría tener una secuela más intensa, aunque sin presentarla como un anuncio formal.

Spencer ubicó el origen de ese cambio en los días que compartió con Rosario Dawson y Smith durante el rodaje de Siete almas. “Y entonces Will llegó y me dijo: ‘¿Te gusta lo que te dieron?’”, recordó, después de explicar que había pasado de una caravana modesta a otra mejor sin haber pedido nada.

PUBLICIDAD

La experiencia con Will Smith llevó a Octavia Spencer a dejar el camerino y observar el trabajo de otros actores en el set (@octaviaspencer)

“Will cambió mi vida, esto sin... Ya sabes a lo que me refiero. Como... el respeto. El respeto silencioso. Amé a Will”, dijo.

Dejó de usar el camerino como refugio y convirtió el set en un espacio de aprendizaje. “Voy a subir allí y voy a mirar”, contó sobre la decisión que tomó entonces, antes de añadir que observó cómo Smith trataba al elenco y los cambios sutiles que hacía en cada escena.

PUBLICIDAD

Esa experiencia, según relató The Crew Has It, alteró su disciplina cotidiana. “Desde ese momento, nunca más me quedé en mi... camerino... jamás”, afirmó, y añadió que ahora solo vuelve allí si necesita un descanso o ir al baño, porque prefiere seguir de cerca el trabajo de los demás y mantener el ritmo del rodaje.

Qué se sabe de una posible secuela de Ma

Cuando la charla giró hacia Ma, Spencer repasó primero el recorrido comercial de la película antes de hablar de una continuación. “La hicimos por USD 5 millones... y recaudó como 68, 73, no sé cuántos millones, eh, en todo el mundo, lo cual es un gran éxito”.

PUBLICIDAD

Octavia Spencer recordó que pagó el equipo de relaciones públicas de Michael Rainey Jr. después de Ma por su idea de devolver el favor (Blumhouse)

La actriz sostuvo que el verdadero salto llegó después, con las plataformas. “Lo que la convirtió en este fenómeno fue cuando empezó a llegar a todas estas diferentes plataformas de streaming”, dijo, y aseguró que fue número uno en HBO Max, Peacock y otras, además de afirmar que en “2025” era la película número seis del mundo en Netflix.

Después llegó la pista más directa sobre una secuela, entre bromas con Michael Rainey Jr. Cuando el actor le agradeció por haberle dicho que estaría en Ma 2, Spencer respondió: “Estarás, pero no sé por cuánto tiempo”.

PUBLICIDAD

Más adelante, al hablar del tono que imagina para esa posible continuación, fue más precisa y también más cauta: “Pero ahora sí quiero que sea... intensa. Y por eso llevó un tiempo, eh, y eso es todo lo que voy a decir”.

“Nada de más pequeños... huevos de pascua y todo eso... nada de eso”, dijo, en alusión a que no quiere más guiños o pistas dispersas, sino una propuesta de otro tono.

PUBLICIDAD

La idea del oficio que guía a Octavia Spencer

La actriz anticipó que una posible Ma 2 tendría un tono más intenso, aunque evitó hacer un anuncio formal sobre la secuela (REUTERS/Mario Anzuoni)

La entrevista también mostró el marco con el que Spencer lee tanto esa historia con Smith como su relación con actores más jóvenes. Rainey recordó que, tras Ma, ella pagó su equipo de relaciones públicas cuando él le confesó que tenía USD 18.000 de deuda en tarjetas y no podía costearlo.

Spencer explicó que suele hacerlo con intérpretes que ya dieron un paso importante y solo necesitan un impulso más. “Solo quería hacer eso en silencio por quienes estaban en ascenso”, señaló, antes de resumir su idea con una consigna que repitió durante la charla: “Estabas destinado a devolver el favor”.

PUBLICIDAD

La actriz conectó esa práctica con su idea del oficio y del respeto dentro de un rodaje. “Tienes que respetar el oficio”, dijo al hablar de preparación, puntualidad y consideración hacia los equipos técnicos, y remarcó que llegar tarde o sin estudiar afecta la vida de quienes trabajan detrás de cámara.

Según explicó al pódcast, ese cambio le hizo ver que tenía acceso directo a algunos de los actores más importantes de su tiempo y que podía aprender de ellos desde el set.

PUBLICIDAD