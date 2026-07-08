Nicaragua

Organizaciones nicaragüenses piden a España que no invite al régimen a la cumbre iberoamericana

Las agrupaciones en el exilio enviaron una carta al canciller José Manuel Albares y advirtieron que la participación de enviados de Daniel Ortega y Rosario Murillo implicaría una validación externa del poder en Managua

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Más de una decena de organizaciones opositoras en el exilio envió una carta al canciller José Manuel Albares, según EFE y 100% Noticias.
Más de una decena de organizaciones opositoras en el exilio envió una carta al canciller José Manuel Albares, según EFE y 100% Noticias.

Organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio pidieron a España que no invite a la dictadura de Nicaragua a la XXX Cumbre Iberoamericana, prevista para el 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid. El reclamo fue enviado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en una carta difundida por EFE y confirmada por 100% Noticias.

Los firmantes sostuvieron que la presencia de representantes de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo supondría la legitimación internacional de “un régimen señalado por graves violaciones a los derechos humanos y el quiebre del orden democrático en Nicaragua”. La carta fue respaldada por más de una decena de agrupaciones.

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Entre los firmantes figuran la Unidad Nacional Azul y Blanco, la Unión Democrática Renovadora, la Articulación Feminista de Nicaragua, la Fundación Puentes para el Desarrollo en Centroamérica y el Movimiento Autónomo de Mujeres.

Los opositores expresaron su “sorpresa y preocupación” tras conocerse la reciente reunión entre Albares y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Denis Moncada. Según EFE, recordaron que la situación en Nicaragua sigue marcada por “graves violaciones a los derechos humanos, la liquidación de todos los espacios democráticos y de las libertades de los nicaragüenses”, hechos denunciados por organismos internacionales.

Silueta de persona, bandera de Nicaragua con escudo, hombre con bigote señalando, multitud de siluetas, banderas de Nicaragua, cielo azul, nubes.
Más de una decena de grupos en el exilio reclamó a España que excluya a la delegación oficial de la Cumbre Iberoamericana por considerar que su presencia daría reconocimiento externo al oficialismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Como respaldo a sus reclamos, citaron el informe más reciente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), presentado en junio de 2026. “En junio de 2026, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) expresó su preocupación por la escalada de la represión política en nuestro país, subrayando especialmente el uso de la violencia sexual y de género como arma política, así como su consternación por las muertes de presos políticos bajo custodia del Estado y por el número de víctimas de la desaparición forzada”.

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También recordaron que el Parlamento Europeo recomendó recientemente “iniciar acciones penales contra la dictadura de Nicaragua por los crímenes de lesa humanidad cometidos”. Sumaron además la declaración de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobada a finales de junio en Panamá, en la que manifestó una “profunda preocupación” por el deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y la erosión de la separación de poderes.

La referencia al conflicto con España

La carta también denunció la expulsión arbitraria del embajador y del primer secretario de la Embajada de España en Managua, junto con varios cooperantes españoles, registrada en enero de este año. Según EFE, las autoridades nicaragüenses confiscaron los equipos de trabajo y las pertenencias personales de los diplomáticos y cooperantes expulsados.

Ilustración de una silueta femenina de espaldas con una bandera nicaragüense deshilachada a la izquierda, y un retrato oscuro de Daniel Ortega a la derecha.
Más de una decena de grupos en el exilio reclamó a España que excluya a la delegación oficial de la Cumbre Iberoamericana por considerar que su presencia daría reconocimiento externo al oficialismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los movimientos opositores, excluir a la delegación oficial de Nicaragua de la próxima Cumbre Iberoamericana sería una medida coherente con los principios democráticos y el respeto a los derechos fundamentales, además de una señal de respaldo a las víctimas de la represión y a la sociedad civil nicaragüense.

Los firmantes apelaron al compromiso histórico de España con la democracia y los derechos humanos, y advirtieron que “no contribuir a la legitimación internacional de un régimen que continúa ignorando sus obligaciones internacionales” aportaría al aislamiento diplomático del régimen de Ortega y Murillo.

La decisión pendiente del Gobierno español

La XXX Cumbre Iberoamericana reunirá a jefes de Estado y representantes de 22 países de América Latina, España y Portugal. La decisión sobre la participación o exclusión de la delegación nicaragüense quedará en manos del Ejecutivo español, que hasta el momento no se pronunció oficialmente sobre el pedido, según EFE y 100% Noticias.

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