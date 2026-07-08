El BCIE amplía en USD 58 millones una línea de crédito para financiar empresas en Panamá

La ampliación aprobada por el BCIE se ejecutará mediante BICSA y apunta a reforzar capital, acelerar proyectos y sostener actividades en comercio, manufactura, almacenamiento y transporte (Foto cortesía BCIE)

La economía de Panamá recibe un nuevo impulso tras el anuncio del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) sobre la ampliación de una Línea Global de Crédito (LGC) por US$58 millones destinada al Banco Internacional de Costa Rica, S.A. (BICSA). El primer desembolso, que asciende a US$40 millones, se orienta a fortalecer el acceso al financiamiento para empresas del sector productivo panameño, según detalló el comunicado oficial. Esta medida busca estimular la inversión, la creación de empleo y la competitividad en sectores clave.

De acuerdo con el comunicado institucional, la inyección inicial de capital se dirigirá a compañías que operan en comercio, manufactura, almacenamiento y transporte, consideradas motores de la economía nacional. El BCIE informó que este desembolso permitirá fortalecer la estructura de capital de más de 29 empresas panameñas y acompañar sus planes de expansión en un contexto que exige mayor resiliencia y adaptabilidad.

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El financiamiento canalizado a través del BICSA responde a una estrategia regional del BCIE enfocada en impulsar soluciones financieras adaptadas a las necesidades de los sectores productivos. Según lo expresado por la entidad, el objetivo es que los recursos lleguen de forma ágil a las empresas, facilitando inversiones estratégicas y promoviendo cadenas de valor que impacten de manera directa en la economía real.

La decisión de ampliar la Línea Global de Crédito se inscribe en el marco de los esfuerzos del BCIE para estimular el dinamismo empresarial y fomentar la recuperación económica tras períodos de volatilidad e incertidumbre. El banco multilateral destacó que, al robustecer el acceso a capital, se favorece la generación de empleo y la consolidación de empresas que lideran la transformación productiva del país.

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El primer desembolso de USD 40 millones llegará vía BICSA para apoyar a más de 29 compañías de comercio, manufactura, almacenamiento y transporte en sus planes de inversión y crecimiento (Foto cortesía BCIE)

En declaraciones recogidas en el comunicado oficial, el BCIE subrayó que la medida busca “seguir promoviendo economías más competitivas, resilientes e inclusivas”, una premisa que ha guiado su intervención en los países miembros. El desembolso inicial de US$40 millones representa un paso concreto en esa dirección, permitiendo acelerar proyectos de inversión y desarrollo, así como respaldar el crecimiento de empresas que forman parte del tejido empresarial de Panamá.

La nueva ronda de financiamiento se produce en un contexto donde el sector privado panameño demanda alternativas de crédito para sostener operaciones, incorporar tecnología y acceder a mercados internacionales. El BICSA, como agente intermediario, desempeñará un papel clave en la canalización de estos fondos y en la supervisión del destino de los recursos, asegurando su impacto en áreas consideradas estratégicas.

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El Banco Centroamericano de Integración Económica reiteró que su compromiso es acompañar al sector productivo panameño mediante instrumentos financieros orientados al desarrollo sostenible y la creación de oportunidades. La institución mantiene como prioridad la generación de empleo y el fortalecimiento de empresas que contribuyan al crecimiento económico de la región.

La ampliación de la Línea Global de Crédito llega con una inyección inicial de USD 40 millones. El dinero busca moverse rápido hacia compañías clave. Qué sectores aparecen en la primera lista y por qué ahora (Archivo Infobae)

A finales de junio, la Asamblea de Gobernadores del BCIE aprobó un aumento de capital de USD 3,000 millones y una reforma de gobernanza que eleva el capital autorizado a USD 10,000 millones. La decisión busca ampliar la capacidad del organismo para financiar proyectos en los países miembros. Se trata de su noveno incremento de capital y que la medida permitirá pasar de USD 7,000 millones a USD 10,000 millones en fondos disponibles para apoyar iniciativas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana y Belice.

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