Bukele envía saludo a Laura Fernández en su cumpleaños y destaca la relación entre El Salvador y Costa Rica

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, felicitó a Laura Fernández por su natalicio (Imagen ilustrativa Infobae)

El presidente de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez, transmitió un saludo oficial a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, con motivo de su cumpleaños, resaltando la importancia de los lazos diplomáticos y la visión compartida entre ambas naciones centroamericanas. El gesto, formalizado a través de una carta fechada el 4 de julio de 2026 en San Salvador y dada a conocer por el gobierno costarricense este 7 de julio, refuerza la línea de cordialidad y respeto que ha caracterizado la relación bilateral durante los últimos años.

En el mensaje, Bukele expresó: “En nombre del pueblo y Gobierno de El Salvador, de mi esposa Gabriela y en el mío propio, me es grato expresarle mis sinceras felicitaciones con ocasión de su natalicio”. El mandatario salvadoreño aprovechó la ocasión para recalcar la responsabilidad que implica conducir el destino de una nación, y mostró confianza en que el liderazgo de Laura Fernández al frente de Costa Rica “seguirá contribuyendo a fortalecer los históricos vínculos de amistad, respeto y cooperación que unen a nuestros países”.

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Según la misiva oficial, a la que tuvo acceso Infobae, el presidente de El Salvador subrayó que “esta fecha brinda una valiosa oportunidad para reconocer el compromiso y la responsabilidad que entraña conducir el destino de una nación”. Además, manifestó su convencimiento de que el liderazgo costarricense mantendrá “la visión compartida de paz, libertad, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos”.

El Salvador y Costa Rica han consolidado una agenda bilateral centrada en la cooperación regional, el intercambio comercial y la promoción de políticas de desarrollo sostenible. Diversos analistas han señalado que ambos gobiernos han dado continuidad a una relación histórica marcada por el respeto institucional y el diálogo fluido en foros regionales como el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA).

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Carta enviada por Bukele a la mandataria costarricense. Crédito: Presidencia de la República

En ese contexto, el saludo enviado por Bukele no solo reviste carácter protocolar, sino que refuerza el tono de entendimiento que ambas administraciones han mantenido desde el inicio del mandato de Laura Fernández en Costa Rica. La presidenta costarricense, quien asumió funciones en medio de un escenario regional desafiante, ha priorizado el fortalecimiento de alianzas con sus pares centroamericanos, lo que se ha traducido en una interlocución directa y frecuente con el Gobierno de El Salvador.

A lo largo de sus gestiones, los mandatarios han coincidido en la defensa de valores democráticos y el impulso de agendas conjuntas en materia de seguridad, migración y reactivación económica.

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La carta enviada por Bukele a Fernández Delgado concluye con un mensaje personal: “Reciba, Señora Presidenta, mi aprecio personal y mis mejores deseos en esta ocasión especial, así como en el éxito de su gestión, junto con las seguridades de mi más alta y distinguida consideración”.

Posteo realizado por la Casa Presidencial de Costa Rica sobre el cumpleañoa de la mandataria. Crédito: Presidencia de la República

En los últimos años, la relación entre El Salvador y Costa Rica ha mostrado señales de estabilidad y proyección a futuro, con acuerdos en materia ambiental, educativa y de desarrollo tecnológico. La comunicación constante entre ambos mandatarios ha permitido sortear diferencias coyunturales y avanzar en iniciativas regionales.

El gesto diplomático de Nayib Bukele se suma a una serie de mensajes cruzados entre jefes de Estado en Centroamérica, en un momento en que la estabilidad política y el desarrollo sostenible ocupan un lugar central en la agenda regional. La misiva refleja la voluntad de ambos gobiernos de “preservar la amistad y la cooperación como pilares del crecimiento y la prosperidad compartida”.

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