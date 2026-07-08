Nicaragua: Estados Unidos exige la liberación inmediata de líder indígena detenido por el régimen

14/06/2026.- Fotografía difundida por el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) del líder indígena Steadman Fagoth Müller durante una visita de su esposa Stefany Martínez a las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional el 12 de junio de 2026 en Managua (Nicaragua). EFE/ MINT /SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos demandó este martes la liberación inmediata de Steadman Fagoth Müller, dirigente indígena y ex asesor presidencial nicaragüense detenido desde septiembre de 2024 bajo cargos no esclarecidos. La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental formuló la solicitud tras la publicación de imágenes oficiales del régimen de Nicaragua que muestran a Fagoth Müller en una supuesta visita familiar en prisión, lo que profundizó las dudas de sus allegados y de organizaciones internacionales sobre su integridad física y sus condiciones de detención, según informó la agencia EFE.

La petición de Estados Unidos fue compartida por la Embajada estadounidense en Managua en sus redes sociales. La Embajada estadounidense en Managua compartió el mensaje en sus redes sociales, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental denunció: “En septiembre de 2024, los secuaces de Murillo y Ortega desaparecieron de manera forzada a Steadman Fagoth Müller, de 71 años, un exfuncionario político dedicado a defender las tierras autónomas de Nicaragua de la codicia y la corrupción del FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional)”.

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Las declaraciones hacen referencia a la dictadura encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes ejercen la presidencia y la vicepresidencia de Nicaragua, respectivamente.

La comunicación oficial del gobierno estadounidense agregó: “Tras casi dos años de desaparición forzada y condiciones inimaginables, se han publicado fotos de una supuesta ‘visita familiar’ montada por la dictadura. Ya vimos lo que pasó cuando la dictadura publicó fotos de Brooklyn Rivera: murió a los pocos días. ¿Es esto lo que nos espera otra vez? Liberen ya a Steadman Fagoth Müller”.

14/06/2026.- Fotografía de archivo difundida por el Ministerio del Interior de Nicaragua (MINT) del líder indígena Steadman Fagoth Müller (i) junto a su esposa Stefany Martínez durante una visita a las instalaciones del Sistema Penitenciario Nacional el 12 de junio de 2026 en Managua (Nicaragua). EFE/ MINT

EFE indicó que la alusión a Brooklyn Rivera, otro líder indígena miskito, responde a su reciente fallecimiento bajo custodia estatal, hecho que provocó preocupación en organizaciones defensoras de derechos humanos.

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El pasado 14 de junio, medios oficiales nicaragüenses difundieron imágenes en las que supuestamente se observa a Fagoth Müller junto a una mujer identificada como doctora Stefany Martínez, presentada como su esposa, durante una visita en prisión. Familiares del detenido negaron la autenticidad del vínculo y afirmaron que la persona mostrada no es la esposa de Fagoth Müller.

De acuerdo con EFE, la familia demanda una fe de vida legítima y expresa inquietud por el estado de salud del dirigente, considerado preso político en condiciones de desaparición forzada.

Cómo fue la detención de Fagoth Müller

Un día después de que ofreciera declaraciones públicas sobre el impacto ambiental de la llegada masiva de “colonos” no indígenas armados a la Reserva de Bosawás, una zona protegida en el norte de Nicaragua, fronteriza con Honduras, Fagoth Müller fue detenido en septiembre de 2024. En sus afirmaciones, Fagoth Müller denunció la presunta complicidad de autoridades y miembros de las fuerzas de seguridad en el avance de estos grupos sobre territorios habitados por pueblos miskitos y mayangnas, según detalló EFE.

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La Policía Nacional de Nicaragua informó que el arresto de Fagoth Müller se debió a un supuesto intento de “sustraer armamento orgánico” del Ejército. No se han presentado pruebas públicas sobre los cargos, y la defensa del líder indígena sostiene que el proceso está marcado por irregularidades y motivaciones políticas.

En los últimos siete años, un total de nueve opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua han muerto bajo custodia estatal, de acuerdo con datos recopilados por EFE. Organismos internacionales y agrupaciones locales han denunciado un incremento en la represión contra dirigentes indígenas, líderes comunitarios y activistas medioambientales en la región.

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