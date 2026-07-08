Las autoridades dominicanas incautaron casi 30 libras de marihuana en el aeropuerto Las Américas

Las autoridades de la República Dominicana incautaron 28.98 libras de marihuana en el aeropuerto Las Américas de Santo Domingo. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC) informaron este martes la incautación de más de casi 30 libras de presunta marihuana durante una inspección en el aeropuerto Internacional de Las Américas (JFPG-AILA), en Santo Domingo. La operación, coordinada con el Ministerio Público, se produjo en una de las áreas de llegada de la terminal y se enmarca en las acciones para combatir el tráfico de drogas en la isla.

Durante labores de inteligencia y verificación, los agentes, junto a unidades caninas y personal militar, localizaron una maleta de color negro que, según información de los tickets, había sido abandonada por un pasajero procedente de Nueva York, Estados Unidos. Tras identificar el equipaje sospechoso, el fiscal autorizó la apertura y aplicación del protocolo correspondiente. En el interior de la maleta se encontraron dos pacas de presunta marihuana camufladas entre prendas de vestir, con un peso total de 28.98 libras, cifra determinada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses.

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La DNCD informó que el equipaje fue detectado durante una inspección rutinaria en la zona de llegadas y que las autoridades activaron los procedimientos de seguridad habituales. La droga incautada fue sometida a pruebas de laboratorio para confirmar su composición y peso exacto. El decomiso se realizó bajo estricta supervisión del Ministerio Público, que mantiene abierta la investigación para ubicar y arrestar al pasajero responsable del envío.

Los agentes localizaron una maleta negra abandonada por un pasajero que llegó desde Nueva York, en Estados Unidos. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas)

Refuerzan controles en aeropuertos y puntos de entrada

Autoridades indicaron que el sospechoso ya fue identificado de manera preliminar y que se encuentra en curso el proceso para ponerlo a disposición de la justicia. “El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones de lugar para ubicar, arrestar y poner a disposición de la justicia al pasajero, que de manera preliminar, ha sido identificado por las autoridades”, comunicó la DNCD en su reporte oficial.

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La DNCD y el CESAC mantienen una política de vigilancia permanente en las terminales aéreas del país, en coordinación con otras agencias estatales, para fortalecer la capacidad de interdicción. Los operativos de control se extienden a puertos, fronteras, costas y zonas estratégicas del territorio nacional. Las autoridades recalcaron que el refuerzo de estos controles responde al incremento de intentos de introducir drogas desde el extranjero, principalmente desde Estados Unidos y Europa.

En lo que va del año, la DNCD ha reportado varias incautaciones de drogas en aeropuertos y otros puntos de entrada, reflejando el aumento en los decomisos de sustancias ilegales. La colaboración interinstitucional, sumada al uso de tecnología avanzada y sistemas de perfilamiento de pasajeros, ha permitido optimizar la detección y respuesta ante casos de tráfico.

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La DNCD informó que en la maleta encontraron dos pacas con marihuana camufladas entre prendas de vestir. (Cortesía: Dirección Nacional de Control de Drogas )

La DNCD destacó que la cooperación con autoridades internacionales y la capacitación constante del personal son claves para enfrentar las nuevas modalidades del tráfico de drogas. Según la entidad, el compromiso del Estado dominicano es mantener y ampliar la capacidad operativa frente a este delito.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones para identificar y procesar a los responsables continuarán, al tiempo que invitó a la población a denunciar cualquier actividad sospechosa vinculada al tráfico de estupefacientes. Las autoridades consideran fundamental la persecución de estos delitos para preservar la seguridad y la legalidad en los principales puntos de entrada al país.

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