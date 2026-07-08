El Salvador

Condenan a 45 años de prisión a hombre por asesinar a su padre y madrastra en San Salvador

La resolución halló culpable a Iran Nacxit Portillo Barrantes por un doble crimen cometido en 2024, además de imponerle penas por fraude procesal y desaparición, tras maniobras para entorpecer la investigación

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Pies de persona con calcetines blancos y sandalias blancas estilo crocs, esposados con grilletes metálicos y una cadena, sobre un suelo claro.
La FGR obtuvo una condena de 45 años de cárcel contra Iran Nacxit Portillo Barrantes por asesinar a su padre y a su madrastra en San Salvador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de la República (FGR), impuso una condena de 45 años de cárcel a un sujeto que asesinó a su padre y madrastra, en una vivienda de San Salvador, donde ingresó por la fuerza y después intentó ocultar los cuerpos, según informaron las autoridades locales.

El condenado fue identificado por elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) como Iran Nacxit Portillo Barrantes, señalado de atacar a ambas víctimas con un arma blanca tipo corvo hasta quitarles la vida. De acuerdo con los reportes oficiales, tras el doble homicidio el imputado trató de eliminar rastros y esconder los cadáveres, pero fue localizado de forma inmediata y capturado por las autoridades.

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La condena fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que determinó la responsabilidad de Portillo Barrantes en el crimen ocurrido en 2024.

Además del delito de homicidio, el tribunal lo condenó por fraude procesal y desaparición de personas, cargos vinculados a las acciones posteriores con las que, según las investigaciones, buscó entorpecer el trabajo policial y judicial.

La PNC identificó a Iran Nacxit Portillo Barrantes como el responsable del doble homicidio cometido con un arma blanca tipo corvo. (Foto cortesía FGR)
La PNC identificó a Iran Nacxit Portillo Barrantes como el responsable del doble homicidio cometido con un arma blanca tipo corvo. (Foto cortesía FGR)

El caso se desencadenó la noche del sábado 18 y la madrugada del domingo 19 de mayo de 2024, cuando Portillo Barrantes entró a la vivienda de su padre.

Según la acusación, atacó al hombre con un corvo y le provocó lesiones en distintas partes del cuerpo hasta quitarle la vida. Después, agredió a la compañera de vida de su progenitor y también la mató en el lugar.

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Tras los hechos, Portillo Barrantes habría intentado ocultar el crimen mediante varias maniobras. Primero, de acuerdo con informes de las autoridades judiciales, intentó incinerar los cuerpos.

Luego, habría buscado enterrarlos en el patio de la vivienda, para lo cual llamó a un vecino y le pidió ayuda. En paralelo, siempre según los reportes oficiales, trató de deshacerse de evidencia al borrar manchas de sangre en el lugar.

La situación cambió cuando el vecino alertó a la PNC. Agentes llegaron a la vivienda y encontraron indicios de que la escena había sido alterada, además de una excavación que, de acuerdo con el registro policial, iba a ser usada para ocultar los cuerpos.

En el procedimiento, las autoridades localizaron los cadáveres dentro de bolsas, lo que reforzó la hipótesis de un intento de desaparición tras el doble homicidio.

Primer plano de dos manos masculinas esposadas, entrelazadas sobre una mesa cubierta con tela de saco, con una persona en camiseta blanca.
El crimen ocurrió entre la noche del 18 y la madrugada del 19 de mayo de 2024, cuando el condenado ingresó por la fuerza a la vivienda de su padre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En las diligencias relacionadas con el móvil del crimen, las autoridades locales señalaron que el hecho habría estado motivado por “rencillas” personales entre Portillo Barrantes y su padre. Ese planteamiento fue incorporado en las referencias del caso como parte del contexto que rodeó la investigación.

El 23 de mayo de 2024, la PNC informó sobre la captura de Portillo Barrantes, en el marco de las acciones policiales derivadas del aviso recibido y de la intervención en la vivienda donde se cometió el crimen. Con el avance del proceso, el expediente pasó por la etapa de instrucción y, en febrero de 2026, el imputado fue enviado a juicio por el Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador.

En el balance de violencia reportado por las autoridades para 2024, se registraron 114 homicidios y 95 casos de personas desaparecidas, cifras citadas por las instituciones como parte de sus reportes anuales.

En ese contexto, el caso de Portillo Barrantes avanzó hasta su fase final en el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador, que finalmente dictó la condena de 45 años de prisión.

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