Guatemala: La Corte de Constitucionalidad confirma que no hay apelación por reparación digna en aceptación de cargos

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordena al Congreso revisar el código penal ante la ausencia de apelación en la reparación digna y aceptación de cargos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala resolvió a favor de la PGN y declaró que el Código Procesal Penal tiene una omisión al no permitir que víctimas y agraviados apelen decisiones sobre reparación digna en el procedimiento especial de aceptación de cargos, una definición que obliga ahora al Congreso a discutir una reforma legal, aunque sin cambiar de inmediato la práctica judicial vigente.

El alcance práctico del fallo quedó expuesto en uno de los casos citados por la Procuraduría General de la Nación: en el proceso contra el exministro de Comunicaciones José Luis Benito por el caso Libramiento de Chimaltenango, la institución pidió una reparación de Q92 millones 894 mil 333, pero el juez de primera instancia la redujo a Q350 mil. Esa decisión fue confirmada por la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo y llevó a la PGN a acudir ante la corte constitucional.

PUBLICIDAD

De acuerdo, con la información de la misma PGN, la resolución fue dictada en el expediente 5079-2025 a partir de una acción de inconstitucionalidad general parcial por omisión promovida por la Procuraduría. El tribunal concluyó que la legislación penal vigente no contempla un recurso de apelación para revisar montos o condiciones fijados como reparación digna cuando un imputado acepta los cargos en su contra.

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala informa sobre la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que garantiza a las víctimas el derecho de apelar en casos del Código Procesal Penal. (PGN Guatemala)

La vía de apelación aún no existe y el amparo sigue siendo el único recurso

La corte exhortó al Congreso de la República a reformar el artículo 491 Quaterdecies del Código Procesal Penal para incorporar de forma expresa ese mecanismo de impugnación. También notificó la resolución a los órganos del Estado con iniciativa de ley, entre ellos el Congreso, el Organismo Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia.

PUBLICIDAD

La decisión tiene carácter de sentencia exhortativa. Eso significa que el artículo cuestionado mantiene su vigencia mientras no se aprueben los cambios legislativos, de modo que quienes busquen impugnar resoluciones sobre reparación digna en este tipo de procesos deberán seguir promoviendo acciones de amparo.

La propia corte precisó que esa vía constitucional continúa siendo procedente para examinar posibles vulneraciones a derechos fundamentales. En la práctica, el fallo reconoce la falta de una herramienta ordinaria de revisión, pero no crea todavía el recurso de apelación que reclamó la PGN.

El procedimiento especial de aceptación de cargos permite que los acusados alcancen acuerdos con el Ministerio Público a cambio de condenas reducidas. Según el texto de la resolución, ese mecanismo ha sido utilizado en años recientes en procesos de alto perfil vinculados con corrupción y fraude al Estado.

PUBLICIDAD

La PGN sostiene que el fallo refuerza la defensa patrimonial del Estado

La Procuraduría explicó que, hasta ahora, cuando pretende cuestionar resoluciones judiciales relacionadas con reparación digna debe recurrir al amparo porque la ley vigente no le permite presentar apelaciones. Esa limitación, sostuvo la institución, dejaba al Estado y a las víctimas sin instrumentos procesales para objetar decisiones que consideraran injustas o desproporcionadas.

En un comunicado del 7 de julio de 2026, la Procuraduría General de la Nación afirmó que la sentencia “fortalece las garantías procesales, promueve una justicia reparadora y contribuye a la seguridad jurídica en el país”. La entidad añadió que la decisión representa un avance en la defensa de los intereses del Estado y de las víctimas, aunque sus efectos concretos dependerán de que el Congreso apruebe la reforma.

PUBLICIDAD

La corte también dejó definido el siguiente paso institucional: una vez se presenten iniciativas para modificar el artículo 491 Quaterdecies, corresponderá al Congreso discutirlas y, si así lo decide, aprobarlas conforme al procedimiento legislativo. Hasta que eso ocurra, la revisión de decisiones sobre reparación digna dentro de la aceptación de cargos seguirá dependiendo del amparo.