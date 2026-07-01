Siete días de silencio: La angustiante búsqueda de Reyna, la nicaragüense desaparecida tras el terremoto en Venezuela

Equipos de rescate trabajan entre los escombros en La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los sismos que ya dejan más de 50,000 desaparecidos.

La ilusión de unas vacaciones familiares se transformó en una pesadilla suspendida en el tiempo. Reyna Isabel Balladares Chavarría, una ciudadana nicaragüense de 37 años que había migrado a España en busca de un futuro mejor, se encuentra hoy en el centro de una dolorosa cruzada internacional.

Siete días han transcurrido desde que dos devastadores terremotos sacudieron los cimientos de Venezuela, y desde entonces, el eco de su risa y los planes de su viaje han sido reemplazados por un silencio sepulcral y una angustia que carcome a sus seres queridos desde la distancia.

Hace años, Reyna tomó la difícil decisión de dejar su natal Nicaragua para radicarse en España. Allí reconstruyó su vida y conoció a su esposo, Carlos Alexander Gutiérrez, un hombre de origen venezolano con quien compartía el anhelo de reencontrarse con las raíces de él. Con esa promesa de descanso y reencuentro, la pareja, junto a Jesús Gutiérrez, el joven hijo de Carlos, abordó un avión con destino a Venezuela el pasado 13 de junio de 2026.

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El destino elegido para sus vacaciones fue la cálida localidad costera de Caraballeda, en la región de Vargas, La Guaira. Lo que prometía ser un refugio de sol y memorias familiares se convirtió, la tarde del 24 de junio, en el epicentro de su desaparición.

Los sismos de gran magnitud sorprendieron a la familia en el interior de su hospedaje, la Residencia Auro (también conocida localmente como Hotel Auro), donde se alojaban específicamente en el apartamento número 45, ubicado en el cuarto piso. Desde el colapso de la edificación, nadie ha vuelto a saber de ellos.

Reyna Isabel Balladares Chavarría, de 38 años, viajó desde España a Venezuela para pasar unos días de descanso junto a su esposo venezolano, Carlos Gutiérrez (Cortesía Reyna Chavarría).

Desesperación y búsqueda incansable en La Guaira

Para la familia de Reyna en Nicaragua, las últimas 144 horas han sido un calvario interminable. La distancia geográfica agrava la desesperación de una madre, una hija y una hermana que se niegan a dar el brazo a torcer.

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“Es una madre, una hermana, una vecina entrañable la que nos falta”, repiten sus allegados, quienes han volcado todas sus fuerzas en las plataformas digitales y redes de localización de víctimas para difundir la última ubicación conocida de los tres desaparecidos.

Ante la falta de respuestas oficiales inmediatas y el caos generalizado, la hermana de Reyna ha tomado una determinación inquebrantable: recaudar los fondos necesarios de manera urgente para viajar desde Nicaragua hasta el propio suelo venezolano.

La meta es clara y dolorosa: buscar entre los escombros de Caraballeda por cuenta propia. A pesar de los kilómetros y de los comentarios negativos o dudas que a veces circulan en internet, la familia apela a la empatía del mundo. Piden transparencia y clemencia, recordando que detrás de los datos compartidos hay vidas reales suspendidas en una catástrofe humanitaria.

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La familia de Reyna recauda fondos urgentemente para viajar desde Nicaragua a Venezuela y sumarse a las labores de búsqueda en el terreno (Cortesía Director Nacional en Exploradores del Rey-Nicaragua).

Un país desbordado por la catástrofe

La historia de Reyna y su familia se inscribe en un panorama dantesco que mantiene en vilo a toda Venezuela. Los dos terremotos han dejado huellas imborrables y una destrucción que ha superado cualquier previsión logística. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance oficial que estremece:

La cifra de fallecidos asciende a 1,943 personas

Personas heridas se cuentan en 10,571

Más de 15,866 ciudadanos han perdido por completo sus hogares

Más de 50,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

En La Guaira, una de las zonas más impactadas, el panorama es crítico. Las labores de búsqueda en la Residencia Auro y sus alrededores se topan constantemente con la escasez de maquinaria pesada y el colapso de las vías de comunicación.

Los propios familiares de Reyna lograron contactar al Director Nacional de Exploradores del Rey en Venezuela, quien les confirmó la dura realidad: la emergencia ha desbordado por completo la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro locales.

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