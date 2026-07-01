“No frena, no frena”, las últimas palabras de una familia guatemalteca antes de morir tras caer en un río en Estados Unidos

Tres integrantes de una familia guatemalteca murieron en Pawtucket, Rhode Island, cuando una camioneta cayó al río Seekonk durante una práctica de manejo. (Cortesía: NBC 10 WJAR)

Una familia guatemalteca enfrenta una profunda tragedia tras la muerte de tres de sus integrantes, incluida una niña de dos años, luego de que la camioneta en la que viajaban se precipitó al río Seekonk en la ciudad de Pawtucket, Estado Unidos. Las autoridades confirmaron que las víctimas fueron halladas sin vida, este lunes, dentro del vehículo, según retomó Telemundo Nueva Inglaterra.

El incidente ocurrió la noche del domingo, alrededor de las 19:30 (hora local), cerca de la rampa para embarcaciones ubicada en Taft Street. La familia llevaba a cabo una práctica de manejo en la zona cuando el vehículo perdió el control y cayó al agua.

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Josué Gómez, esposo, padre y abuelo de las víctimas, relató a Telemundo Nueva Inglaterra que su esposa logró llamarlo por teléfono en el momento crítico. “Mi esposa me llamó todavía la última vez cuando iban para abajo hacia el agua, que no se les detenía la camioneta. Por eso fue que yo me di cuenta. Todavía ella me dijo: ‘No me agarran los frenos, no me agarran los frenos’. Y ya no me dijo más”, declaró Gómez.

La camioneta fue localizada el lunes por la tarde en el río Seekonk con las tres ocupantes en el interior y con los cinturones de seguridad colocados. (Cortesía: NBC 10 WJAR)

Tres generaciones de una familia mueren en accidente

Las víctimas fueron una mujer de 45 años, su hija de 22 y su nieta de apenas dos años. La identidad de las fallecidas no fue divulgada por las autoridades, pero Gómez confirmó los lazos familiares. Los equipos de emergencia acudieron rápidamente, aunque las condiciones del agua, oscura y turbia, complicaron la visibilidad y las tareas de rescate, que se extendieron durante toda la noche y parte del lunes.

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La policía comunicó que el vehículo se hundió por completo poco después de caer al agua. La jefa policial Tina Goncalves señaló que una persona que circulaba en una moto acuática trató de asistir, aunque no logró llegar hasta la familia.

La camioneta fue localizada el lunes por la tarde con las tres ocupantes aún en su interior. Gómez explicó que los cuerpos estaban sujetos a sus cinturones de seguridad al momento del hallazgo. “Pasaron toda la noche hasta la madrugada, y hasta hoy (lunes) la encontraron en la camioneta, con todo y ellos allá adentro, con sus cinturones puestos… Cuando encontraron la camioneta, hasta la taparon y no me dejaron verlos”, expresó al citado medio.

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El operativo de rescate en el río Seekonk se extendió durante la noche y parte del lunes por el agua oscura y turbia que redujo la visibilidad. (Cortesía: NBC 10 WJAR)

La policía local señaló que, hasta el momento, no existen indicios de un acto criminal. Las primeras investigaciones apuntan a un accidente automovilístico durante una práctica de manejo.

En medio del dolor, Josué Gómez manifestó que su motivación para seguir adelante es su nieto, el único que le queda. “Lo que yo le pido a Dios es fuerzas y salir adelante por mi ‘patojito’ chiquito que tengo”, dijo Gómez entrevistado por Telemundo Nueva Inglaterra.

El caso ha generado una respuesta solidaria de organizaciones y vecinos, quienes han acompañado al doliente. Las autoridades policiales continúan revisando el estado del vehículo para determinar si existió alguna falla mecánica. La Policía de Pawtucket mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias del fatídico accidente vial.

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