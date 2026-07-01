Guatemala

Guatemala comenzó a recibir armamento de Estados Unidos para modernizar al Ejército

El Ministerio de la Defensa incorporó fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y visión nocturna en un esquema por etapas que fue posible tras la suspensión de la restricción vigente por más de 47 años

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Fila de soldados con uniformes camuflados, boinas verdes, lentes de sol, chalecos tácticos y fusiles de asalto
Soldados guatemaltecos en formación portan uniformes de camuflaje, chalecos tácticos y fusiles de asalto. (Ejército de Guatemala)

Guatemala comenzó a recibir armamento de Estados Unidos para modernizar al Ejército, después del levantamiento de un embargo que durante más de 47 años impidió al país comprar equipo de defensa de origen estadounidense y que ahora habilita una renovación más amplia de sus capacidades militares.

Las entregas previstas para este año concluirán en noviembre y se realizan de forma escalonada. Algunos lotes ya fueron recibidos y otro ingreso estaba previsto para este día, según la Agencia Guatemalteca de Noticias.

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Saenz, informó que en este primer lote llegarán fusiles M4, ametralladoras, lanzagranadas y equipo para operaciones nocturnas. El funcionario precisó que se trata del mismo tipo de armamento utilizado por las fuerzas militares estadounidenses.

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El Ministerio de la Defensa confirmó que en los próximos meses seguirán entrando nuevos equipos para las tres fuerzas del Ejército de Guatemala. La compra forma parte del proceso de modernización impulsado por el Gobierno para fortalecer las capacidades de la institución armada.

Oficial del ejército con uniforme de gala azul marino y medallas, hablando en un atril de madera. Dos hombres de traje desenfocados en el fondo
Guatemala comenzó a recibir armamento de Estados Unidos para modernizar al Ejército después del levantamiento del embargo de más de 47 años. (Diario de Centroamérica)

El levantamiento del embargo permitió reabrir la compra de equipo militar estadounidense

Saenz sostuvo que el fin de la restricción impuesta por Estados Unidos constituye un reconocimiento internacional al compromiso del Ejército con el respeto a los derechos humanos y la defensa del sistema democrático. Esas condiciones, señaló, permitieron restablecer la posibilidad de adquirir equipo militar en ese país.

El ministro también adelantó que posteriormente dará a conocer el monto total destinado a la modernización de la defensa. Añadió que Guatemala se convirtió en el quinto país de América Latina con mayor inversión en defensa realizada en Estados Unidos.

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La modernización no se limita al armamento terrestre. El Ministerio de la Defensa también avanza en la adquisición de aeronaves multipropósito para transporte de personal en emergencias y desastres naturales, además de aviones especializados para combatir incendios forestales.

La renovación incluye aeronaves y patrulleras para vigilancia y emergencias

En el ámbito naval, el plan contempla la compra de patrulleras tipo Island para reforzar la vigilancia de las aguas territoriales. Ese equipo también estará orientado a fortalecer las acciones contra el narcotráfico y otros delitos transnacionales.

Saenz indicó, citado por la publicación oficial, que estas inversiones responden a un modelo de gestión pública de gobierno a gobierno. La recepción del nuevo equipo, añadió el medio, forma parte de una estrategia de fortalecimiento integral de las fuerzas armadas.

Durante las actividades del Día del Ejército, el ministro afirmó: “Las acciones de nuestras fuerzas especiales, tanto en el entorno nacional como en el internacional, han demostrado que Guatemala cuenta con soldados de élite mundial, que actúan con valor, disciplina y determinación en escenarios complejos”.

En ese mismo discurso agregó: “Por eso, cuando hablamos de seguridad democrática, de cooperación internacional, de levantamiento de embargo, de becas, de organismos internacionales, de operaciones de paz y de fuerzas especiales, no hablamos de hechos aislados. Hablamos de una misma visión estratégica, una visión de ejército fuerte, pero también legítimo, operativo, pero también profesional, preparado para defender el territorio, pero también para dialogar con el mundo”.

Saenz cerró esa definición institucional con otra frase: “Un ejército que honre su historia, pero que también está dispuesto a construir su futuro. Ese ejército que estamos construyendo, un ejército con entrañas profundas en nuestra patria, con mirada estratégica hacia el futuro y con presencia digna en la comunidad internacional”.

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