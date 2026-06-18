La inflación interanual de Nicaragua se ubicó en 3.72% en mayo, según el Consejo Monetario Centroamericano

El Consejo Monetario Centroamericano informó que la inflación interanual de Nicaragua se ubicó en 3.72 % en mayo de 2026, reflejando una desaceleración respecto a los picos observados en años recientes.

El Consejo Monetario Centroamericano informó que la inflación interanual de Nicaragua se ubicó en 3.72 % en mayo de 2026, reflejando una desaceleración respecto a los picos observados en años recientes. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), la variación mensual del índice de precios al consumidor (IPC) fue de -0.08 %, posicionando la inflación acumulada en 2.04 % durante los primeros cinco meses del año.

Los datos publicados el 17 de junio por el organismo regional ofrecen una fotografía detallada de la evolución de los precios en un contexto marcado por el control político ejercido por el régimen de Daniel Ortega. Organizaciones internacionales han señalado que el manejo de la economía ocurre bajo una política de alta concentración de poder y restricciones a la transparencia institucional.

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La información del INIDE resalta que siete de las doce divisiones que integran la canasta del IPC presentaron variaciones negativas en mayo. Entre estos rubros destacan Alimentos y bebidas no alcohólicas con una disminución de -0.57 %, cuya incidencia fue de -0.221 puntos porcentuales sobre el índice mensual. Otros sectores con caídas relevantes incluyen Bienes y servicios diversos (-0.25 %), Restaurantes y hoteles (-0.15 %), y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (-0.06 %). En conjunto, estas divisiones restaron 0.262 puntos porcentuales al IPC de mayo.

No obstante, el reporte detalla que el alza de precios en la categoría de Recreación y cultura, con un aumento del 5.65 %, aportó una contribución positiva de 0.168 puntos porcentuales, amortiguando parcialmente la tendencia a la baja observada en otros sectores. La división de Educación, en contraste, no presentó cambios respecto al mes anterior.

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La inflación mensual de Nicaragua en mayo de 2024 fue de -0.08%, impulsada por bajas en alimentos, restaurantes y servicios públicos, mientras recreación y cultura aumentó significativamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gráfica difundida por el Consejo Monetario Centroamericano permite observar la trayectoria de la variación interanual del IPC desde 2021 hasta 2026. El país experimentó un periodo de inflación elevada, superando el 12 % en 2022, para luego iniciar una tendencia descendente hasta ubicarse en los niveles actuales. La proyección de inflación, representada por líneas punteadas en el informe, muestra un rango estable en torno al 4 % en el año en curso.

Adicionalmente, una segunda imagen proporcionada por el organismo regional exhibe la evolución del IPC general, la variación acumulada desde diciembre anterior, la variación interanual y la mensual, todas correspondientes a datos no ajustados estacionalmente. Se expone estabilidad relativa en las cifras reportadas para 2025, en contraste con años previos marcados por mayor volatilidad.

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La inflación subyacente interanual, que excluye los precios más volátiles de la canasta, se ubicó en 3.23 % en mayo, apenas por encima del 3.09 % informado para el mismo mes de 2025. Este comportamiento sugiere una relativa estabilidad en los precios de bienes y servicios básicos, aunque la situación económica de los hogares sigue condicionada por el entorno político y el acceso limitado a información independiente.

La dictadura nicaragüense mantiene el control mientras la inflación muestra señales de desaceleración (Imagen cortesía (Consejo Monetario Centroamericano)

La vigilancia de los indicadores macroeconómicos se ha tornado fundamental para entender la dinámica interna de Nicaragua. La evolución del IPC, el comportamiento de divisiones como Alimentos y bebidas no alcohólicas, y las variaciones mensuales, ofrecen señales sobre la capacidad de compra de la población en un país donde las libertades civiles permanecen restringidas.

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El Consejo Monetario Centroamericano enfatizó que la comparación interanual revela una inflación menor frente a los registros de 2025, cuando la cifra alcanzaba el 1.29 % en mayo. La inflación acumulada, por su parte, también mostró un incremento respecto al año anterior, situándose en 2.04 % frente al 1.04 % reportado en mayo de 2025.