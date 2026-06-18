El régimen iraní ratificó el acuerdo con Estados Unidos para alcanzar la paz en Medio Oriente

El presidente de Irán firmó el acuerdo con Estados Unidos (Créditos: Irán International)

El régimen de Irán firmó el acuerdo con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Medio Oriente, un pacto que compromete a Teherán a diluir sus reservas de uranio enriquecido a cambio del levantamiento de sanciones económicas y del bloqueo impuesto a sus puertos. El texto también fue suscrito por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, según confirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghai.

La firma estadounidense quedó a cargo del presidente Donald Trump durante una cena con su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio de Versalles. Al abandonar el recinto, Trump confirmó la rúbrica del documento ante los periodistas.

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“Lo acabo de firmar”, declaró el mandatario estadounidense. Poco después, un funcionario de la Casa Blanca difundió un video en el que se observa a Trump firmando el acuerdo junto a Macron.

El memorando de entendimiento busca cerrar un conflicto que comenzó el 28 de febrero tras ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y que posteriormente se extendió a distintos puntos de la región. La guerra dejó miles de muertos, principalmente en territorio iraní y en Líbano.

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Uno de los aspectos centrales del acuerdo contempla la suspensión inmediata de las sanciones estadounidenses sobre las exportaciones de petróleo iraníes y el levantamiento del bloqueo a los puertos del país.

Una cena con altos representantes de Francia en el Palacio de Versalles, en París, fue testigo de la firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Además, ambas partes iniciarán durante los próximos dos meses negociaciones técnicas para definir el mecanismo que permita gestionar las reservas de uranio enriquecido de Irán, tema que estuvo en el centro de las acusaciones de Washington sobre un eventual desarrollo de armamento nuclear por parte de Teherán.

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El texto establece que el material nuclear será tratado mediante un sistema de dilución in situ bajo supervisión del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Otro punto clave se refiere al estrecho de Ormuz, paso marítimo por el que circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. El cierre de esa vía durante más de tres meses alteró los mercados energéticos y generó preocupación entre los principales importadores de crudo.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien actuó como mediador entre las partes, afirmó que la reapertura del estrecho ocurrirá de manera inmediata. Según Sharif, el estrecho de Ormuz será reabierto “al instante” y el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes será levantado “de inmediato”.

El jefe del gobierno pakistaní también anunció que el viernes se celebrará una ceremonia en Suiza para formalizar el inicio de la siguiente etapa del proceso diplomático. Sharif señaló que el encuentro servirá para “conmemorar este destacado evento y dar el impulso inicial a las negociaciones técnicas”.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif (EFE)

El acuerdo también incorpora disposiciones relacionadas con Líbano, uno de los escenarios más sensibles del conflicto regional. El secretario general del grupo terrorista Hezbollah, Naim Qasem, celebró el resultado de las negociaciones y lo definió como una “gran victoria” para Irán.

Qasem agradeció a Teherán por insistir en la inclusión del frente libanés dentro de las conversaciones. Líbano quedó involucrado en la guerra después de que Hezbollah lanzara cohetes contra Israel el 2 de marzo en apoyo a Irán.

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El dirigente de Hezbollah también pidió al gobierno libanés que abandone las negociaciones directas con Israel iniciadas en abril bajo patrocinio estadounidense. Sin embargo, el presidente del país, Joseph Aoun, sostuvo previamente que ese proceso es “independiente” del acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

Respecto del estrecho de Ormuz, el principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, aclaró que la situación posterior al conflicto no implicará un regreso completo al esquema previo a la guerra. “No volverá a la situación anterior a la guerra”, afirmó.

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El funcionario defendió además la posición iraní sobre la administración de esa vía marítima. “Irán tiene derecho de soberanía sobre Ormuz y, por supuesto, cobraremos un peaje por estos servicios”, declaró a la televisión estatal.

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf (EP)

Qalibaf también sostuvo que “el acuerdo constituye el fracaso de Estados Unidos” y añadió: “La gente lo conocerá y sacará sus propias conclusiones”.

El texto prevé además que, una vez alcanzado un acuerdo definitivo, Estados Unidos facilite junto con sus socios regionales la creación de un fondo de 300.000 millones de dólares destinado a la reconstrucción y al desarrollo económico de Irán, aunque sin participación financiera directa de Washington.

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La reacción internacional fue mayoritariamente favorable. En una declaración conjunta, los países del G7 calificaron el pacto como “una oportunidad histórica para impedir que Irán adquiera cualquier arma nuclear y abordar las amenazas relacionadas con sus actividades regionales y balísticas”.

(Con información de AFP)