Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

El reencuentro de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay redefine una amistad nacida de raíces compartidas en Hollywood. (CNN | Variety)

El redescubrimiento del vínculo entre Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay surgió de la coincidencia de sus orígenes en familias de renombre en Hollywood y se profundizó tras nuevas revelaciones personales y encuentros recientes.

Ambas, hijas de figuras icónicas del cine, han consolidado su relación adulta a partir de experiencias compartidas, incluidas las vividas durante la realización de un documental, según People.

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La relación de amistad entre Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay se fortaleció al descubrir que, siendo niñas, sus familias vivieron como vecinas en Los Ángeles. El reencuentro en la adultez permitió que ambas actrices, marcadas por historias familiares singulares, encontraran afinidad como hijas de celebridades y compartieran vivencias personales que transformaron su vínculo.

Jamie Lee Curtis retoma recuerdos de infancia ligados a su familia y a una etapa temprana en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante su infancia, Jamie Lee Curtis —hija de Tony Curtis y Janet Leigh— y Mariska Hargitay —descendiente de Jayne Mansfield y Mickey Hargitay— compartieron vecindad en Los Ángeles, aunque no tenían noción plena de su interacción en ese entonces.

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Curtis relató al medio que existía una fotografía perdida de ambas niñas tras el accidente que marcó a la familia de Hargitay. “Nadie sabe esto. Tú creciste en una casa rosa en la esquina de Sunset Boulevard y Carolwood. La casa junto a la tuya primero perteneció a Sonny Bono y Cher, y luego la adquirió mi padre”, explicó Curtis.

El primer encuentro entre ambas quedó difuso en la memoria, pero las une la imagen de las familias conviviendo después del accidente en que falleció Mansfield. La fotografía buscada simboliza un pasado marcado por la cercanía y las circunstancias trágicas.

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Mariska Hargitay revisita su infancia marcada por una historia familiar que el tiempo mantuvo parcialmente en silencio (NBC)

La reanudación de una amistad marcada por Hollywood

El reencuentro en la vida adulta fue posible gracias a la actriz Amy Landecker, quien sugirió a Curtis que debía conocer a Hargitay. Ambas sintieron una conexión instantánea. “Esto era destino. Éramos hermanas de otra madre, o quizás de otro padre”, expresó Hargitay, según el medio.

Durante una reciente entrevista conjunta en la serie “Actors on Actors”, ambas actrices protagonizaron un momento distendido que se volvió viral: debatieron en tono de broma sobre la pronunciación correcta de Los Ángeles.

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Jamie Lee Curtis describe el valor emocional de los encuentros que llegan cuando el momento es el correcto. REUTERS/Mario Anzuoni

Hargitay, entre risas, corrigió públicamente a Curtis y aseguró: “Si hubiera un jurado aquí, todos votarían por mí”. La escena, celebrada por sus seguidores, reflejó la espontaneidad y confianza que define su amistad.

La primera conversación telefónica entre ambas supuso un momento emocional clave. Hargitay compartió: “Era como una pieza que faltaba en mi vida, y esa llamada inicial fue tan emotiva, porque cuando tenemos historias como las nuestras, estamos en una posición tan singular y única que la gente no puede comprenderlo a menos que lo haya vivido”.

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La distancia física, con Curtis residiendo en la costa oeste y Hargitay en la este, no impidió el desarrollo de una amistad sólida y rápida. Curtis reconoció a People que, aunque no pueden compartir mucho tiempo presencialmente, aprovecharon cada ocasión de manera íntima y cercana para fortalecer su vínculo.

La actriz conecta su presente con un pasado que vuelve a aparecer a través de recuerdos y hallazgos inesperados (Good Hang)

Un documental que transformó vidas y desveló secretos

La relación alcanzó una nueva dimensión con la producción del documental “My Mom Jane”, dirigido por Hargitay y estrenado durante el Tribeca Festival de 2025 en Nueva York. El filme explora la vida de Jayne Mansfield, quien falleció en un accidente automovilístico en 1967 cuando su hija tenía solo tres años.

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En el proceso, Hargitay reveló que su padre biológico es el actor italiano Nelson Sardelli, un dato que permaneció oculto al público durante tres décadas.

En una entrevista con el medio citado publicada en mayo de 2026, Hargitay reflexionó sobre el impacto personal que tuvo la realización del documental: “La única forma de sanar es estar en comunidad y en el presente, sin quedarse atrapado en el pasado; hacer mi película fue catártico”.

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Tras compartir su historia, Hargitay experimentó una renovada libertad personal y mayor tranquilidad interior, describiendo el proceso como un paso natural en su vida y en la evolución de sus relaciones más profundas.