Entretenimiento

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

La actriz de Halloween y la estrella de La ley y el orden se reencontraron en la adultez gracias a una amiga en común, y su condición de hijas de iconos de Hollywood selló una conexión inesperada

Guardar
Google icon
Dos mujeres en un estudio. Una con blusa fucsia y pelo castaño largo; la otra con blazer blanco, pelo gris corto y gafas. Fondo con luces de estudio
El reencuentro de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay redefine una amistad nacida de raíces compartidas en Hollywood. (CNN | Variety)

El redescubrimiento del vínculo entre Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay surgió de la coincidencia de sus orígenes en familias de renombre en Hollywood y se profundizó tras nuevas revelaciones personales y encuentros recientes.

Ambas, hijas de figuras icónicas del cine, han consolidado su relación adulta a partir de experiencias compartidas, incluidas las vividas durante la realización de un documental, según People.

PUBLICIDAD

La relación de amistad entre Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay se fortaleció al descubrir que, siendo niñas, sus familias vivieron como vecinas en Los Ángeles. El reencuentro en la adultez permitió que ambas actrices, marcadas por historias familiares singulares, encontraran afinidad como hijas de celebridades y compartieran vivencias personales que transformaron su vínculo.

Jamie Lee Curtis retoma recuerdos de infancia ligados a su familia y a una etapa temprana en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni
Jamie Lee Curtis retoma recuerdos de infancia ligados a su familia y a una etapa temprana en Los Ángeles. REUTERS/Mario Anzuoni

Durante su infancia, Jamie Lee Curtis —hija de Tony Curtis y Janet Leigh— y Mariska Hargitay —descendiente de Jayne Mansfield y Mickey Hargitay— compartieron vecindad en Los Ángeles, aunque no tenían noción plena de su interacción en ese entonces.

PUBLICIDAD

Curtis relató al medio que existía una fotografía perdida de ambas niñas tras el accidente que marcó a la familia de Hargitay. “Nadie sabe esto. Tú creciste en una casa rosa en la esquina de Sunset Boulevard y Carolwood. La casa junto a la tuya primero perteneció a Sonny Bono y Cher, y luego la adquirió mi padre”, explicó Curtis.

El primer encuentro entre ambas quedó difuso en la memoria, pero las une la imagen de las familias conviviendo después del accidente en que falleció Mansfield. La fotografía buscada simboliza un pasado marcado por la cercanía y las circunstancias trágicas.

Mariska Hargitay, la actriz de 'La ley y el orden' que convirtió su papel en justicia real para sobrevivientes de agresión sexual
Mariska Hargitay revisita su infancia marcada por una historia familiar que el tiempo mantuvo parcialmente en silencio (NBC)

La reanudación de una amistad marcada por Hollywood

El reencuentro en la vida adulta fue posible gracias a la actriz Amy Landecker, quien sugirió a Curtis que debía conocer a Hargitay. Ambas sintieron una conexión instantánea. “Esto era destino. Éramos hermanas de otra madre, o quizás de otro padre”, expresó Hargitay, según el medio.

Durante una reciente entrevista conjunta en la serie “Actors on Actors”, ambas actrices protagonizaron un momento distendido que se volvió viral: debatieron en tono de broma sobre la pronunciación correcta de Los Ángeles.

Jamie Lee Curtis describe el valor emocional de los encuentros que llegan cuando el momento es el correcto. REUTERS/Mario Anzuoni
Jamie Lee Curtis describe el valor emocional de los encuentros que llegan cuando el momento es el correcto. REUTERS/Mario Anzuoni

Hargitay, entre risas, corrigió públicamente a Curtis y aseguró: “Si hubiera un jurado aquí, todos votarían por mí”. La escena, celebrada por sus seguidores, reflejó la espontaneidad y confianza que define su amistad.

La primera conversación telefónica entre ambas supuso un momento emocional clave. Hargitay compartió: “Era como una pieza que faltaba en mi vida, y esa llamada inicial fue tan emotiva, porque cuando tenemos historias como las nuestras, estamos en una posición tan singular y única que la gente no puede comprenderlo a menos que lo haya vivido”.

La distancia física, con Curtis residiendo en la costa oeste y Hargitay en la este, no impidió el desarrollo de una amistad sólida y rápida. Curtis reconoció a People que, aunque no pueden compartir mucho tiempo presencialmente, aprovecharon cada ocasión de manera íntima y cercana para fortalecer su vínculo.

La actriz conecta su presente con un pasado que vuelve a aparecer a través de recuerdos y hallazgos inesperados (Good Hang)
La actriz conecta su presente con un pasado que vuelve a aparecer a través de recuerdos y hallazgos inesperados (Good Hang)

Un documental que transformó vidas y desveló secretos

La relación alcanzó una nueva dimensión con la producción del documental “My Mom Jane”, dirigido por Hargitay y estrenado durante el Tribeca Festival de 2025 en Nueva York. El filme explora la vida de Jayne Mansfield, quien falleció en un accidente automovilístico en 1967 cuando su hija tenía solo tres años.

En el proceso, Hargitay reveló que su padre biológico es el actor italiano Nelson Sardelli, un dato que permaneció oculto al público durante tres décadas.

En una entrevista con el medio citado publicada en mayo de 2026, Hargitay reflexionó sobre el impacto personal que tuvo la realización del documental: “La única forma de sanar es estar en comunidad y en el presente, sin quedarse atrapado en el pasado; hacer mi película fue catártico”.

Tras compartir su historia, Hargitay experimentó una renovada libertad personal y mayor tranquilidad interior, describiendo el proceso como un paso natural en su vida y en la evolución de sus relaciones más profundas.

Temas Relacionados

Jamie Lee CurtisMariska HargitayAmistad FamososHollywoodFamiliasVecinosVínculoNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

El actor abordó el impacto que tuvo esta conducta en su vida cotidiana y los cambios que realizó para dejarla atrás

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

La Academia de la Grabación reformó criterios de elegibilidad, amplió el número de postulaciones posibles y creó reconocimientos que reflejan la creciente diversidad de la industria musical global

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

El protagonista de The Bear hizo las declaraciones durante el estreno de la temporada final de la serie en Nueva York, horas después de que Keir Starmer anunciara oficialmente la restricción en el Reino Unido

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

La nueva versión de la serie de Fox se desarrolla en el mismo mundo de la producción original, pero con una historia centrada en nuevos personajes

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

El actor describió en The Brandon Davis Show el proceso de caracterización que enfrentó y cómo esa metamorfosis le permitió sentir libertad por primera vez al interpretar un personaje

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

DEPORTES

El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

La decisión de River Plate con Galarza Fonda que terminó impactando en la selección de Paraguay en el Mundial

El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

La lluvia de goles en la victoria de Inglaterra 4-2 contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

TELESHOW

La preocupación de Juana Repetto por el accidente doméstico que sufrió uno de sus hijos: “Un momento re feo”

La preocupación de Juana Repetto por el accidente doméstico que sufrió uno de sus hijos: “Un momento re feo”

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

INFOBAE AMÉRICA

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

“Cero ocio en las cárceles es una obligación”, afirmó Laura Fernández al presentar el nuevo proyecto de ley en Costa Rica

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles