Costa Rica

Gobierno de Costa Rica aumentará el salario a policías y educadores por costo de vida

Laura Fernández afirmó que el Estado debe concentrar recursos en servicios esenciales, agradeció a ambos sectores y sostuvo que la medida se diferencia de otros desembolsos que generan molestia ciudadana

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La presidenta Laura Fernández habla desde un podio, con un fondo en collage que muestra a docentes enseñando a estudiantes y a un grupo de oficiales de policía.
La presidenta de Costa Rica defendió el aumento salarial para policías y educadores como una prioridad del gasto público en servicios esenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Costa Rica anunció que 10,035policías y 514 funcionarios administrativos de la Fuerza Pública recibirán en la segunda quincena de junio un aumento salarial por costo de vida, junto con el pago retroactivo correspondiente, una medida que la presidenta de la República presentó como parte del reconocimiento a quienes sostienen la seguridad pública del país.

La administración indicó que destinará más de 1,851 millones de colones (USD 4 millones) para cubrir el ajuste de la Fuerza Pública. El anuncio oficial sostuvo que ese monto busca garantizar una remuneración más justa para el personal que trabaja en tareas de seguridad.

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Los educadores también recibirán el ajuste salarial por costo de vida para 2026. Según el gobierno de Costa Rica, ese pago será retroactivo al primero de abril y la meta es que se haga efectivo durante el cuarto trimestre del año.

El ajuste para la Fuerza Pública se pagará en la segunda quincena de junio

Laura Fernández afirmó que miles de oficiales salen cada día a las calles para proteger a las familias costarricenses y que el aumento forma parte de una política para mejorar sus condiciones. Además, señaló que el Ministerio realiza las gestiones administrativas necesarias para mantener al día el pago de horas extras, viáticos y anticipos.

“Estamos comprometidos con ellos. Estamos haciendo todo lo administrativamente necesario para mejorarles las condiciones. Ya hemos girado diversas directrices dentro del Ministerio para estar con el pago de horas extras, de viáticos, anticipos al día”, indicó Fernández.

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Policias indicaron durante la conferencia semanal del gobierno que “sería de mucha ayuda” para cubrir gastos del hogar, además de pasajes, combustible y otros costos asociados al cumplimiento de la labor policial.

“Para apoyar a mis hijos en los estudios y salir adelante yo también, poder terminar mis estudios”, aseguraron otros durante el anuncio oficial.

La Fuerza Pública recibirá el ajuste salarial en la segunda quincena de junio junto con el pago retroactivo correspondiente. Fuente: Presidencia de la República
La Fuerza Pública recibirá el ajuste salarial en la segunda quincena de junio junto con el pago retroactivo correspondiente. Fuente: Presidencia de la República

El Gobierno también garantizó el ajuste para los educadores en 2026

En relación con el personal del Ministerio de Educación Pública, Presidencia aseguró que los recursos para el ajuste salarial por costo de vida de 2026 ya están garantizados. También precisó que se encuentran en la fase final los procesos técnicos necesarios para incorporarlo al sistema Integra II.

“Compañeras y compañeros del Ministerio de Educación Pública, el ajuste salarial por costo de vida para 2026 está garantizado y cuenta con los recursos necesarios. Actualmente estamos concluyendo los procesos técnicos requeridos para su incorporación en el sistema Integra II”, indcaron desde el Poder Ejecutivo.

Una vez finalizado ese trámite, se avanzará con el pago retroactivo al primero de abril y que el compromiso del Gobierno es concretarlo durante el cuarto trimestre del año, “respetando plenamente los derechos de todas las personas funcionarias”.

El Gobierno aseguró que los educadores también recibirán el ajuste salarial por costo de vida para 2026 con retroactivo al 1 de abril. Fuente: MEP
El Gobierno aseguró que los educadores también recibirán el ajuste salarial por costo de vida para 2026 con retroactivo al 1 de abril. Fuente: MEP

En la parte final del mensaje, la presidente defendió la decisión como una prioridad del gasto público y afirmó que el aumento a maestros, profesores y oficiales corresponde a los servicios que considera más esenciales para el país. También agradeció de forma explícita a los docentes de Costa Rica y a los integrantes de los distintos cuerpos policiales.

La mandataria sostuvo que hay desembolsos estatales que pueden generar molestia en la ciudadanía, pero diferenció de esos casos el aumento para policías y educadores. Su conclusión en el mensaje fue que se trata de “un merecido aumento salarial” para ambos sectores.

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