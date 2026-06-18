Guatemala: Fuertes lluvias y vientos dañan instalaciones educativas en Gualán, Zacapa

Los techos de los salones de preprimaria del Colegio Luterano resultaron afectados y las áreas recreativas quedaron obstruidas por árboles y ramas caídas. (Cortesía: Nuestra Zacapa)

Las intensas precipitaciones y ráfagas de viento registradas en las últimas horas provocaron daños significativos en el Colegio Luterano de Gualán, Zacapa, lo que forzó la suspensión de clases para este miércoles. Según informó el propio establecimiento, los techos de los salones de preprimaria resultaron afectados y varias áreas recreativas quedaron obstruidas por árboles y ramas caídas.

De acuerdo con el reporte emitido por el Colegio Luterano, el personal se encuentra enfocado en labores de limpieza, evaluación de daños y aseguramiento de las zonas comprometidas. Se espera que las actividades académicas puedan reanudarse una vez que las condiciones sean seguras para estudiantes y docentes.

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La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) detalló que, durante la actual época de lluvias 2026, se han atendido 491 emergencias a nivel nacional, entre ellas 118 inundaciones, 114 caídas de árboles, 62 incidentes vinculados a vientos fuertes y 59 deslizamientos. Alta Verapaz se mantiene como el departamento con mayor número de incidentes, alcanzando 83 emergencias, en particular en los municipios de Santa María Cahabón y Fray Bartolomé de Las Casas.

Las autoridades recomendaron a la población no cruzar ríos crecidos ni calles inundadas y recordaron la importancia de contar con una mochila de 72 horas, activar el plan familiar de respuesta y mantener a la mano el número de emergencia nacional 119. “La prevención es tarea de todos”, enfatizaron desde la CONRED.

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La CONRED informó que en la época de lluvias 2026 ha atendido 491 emergencias en Guatemala, incluidas inundaciones, caídas de árboles, vientos fuertes y deslizamientos. (Imagen de cortesía)

Las lluvias y tormentas locales marcan la actual temporada climática en Guatemala, donde diversas regiones experimentan condiciones contrastantes. Según los reportes del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH), la Ciudad de Guatemala y la meseta central registran temperaturas templadas, con máximas entre 24°C y 26°C (75°F a 79°F) y mínimas frescas de 16°C a 17°C (60°F a 63°F), bajo cielos nublados y lluvias por la tarde o la noche. Estos datos han sido difundidos durante los boletines diarios del organismo, que monitorea el avance de la temporada lluviosa en todo el país.

En el altiplano y el occidente, el ambiente se caracteriza por noches y madrugadas frías. El INSIVUMEH advierte que las temperaturas pueden descender de forma considerable en estas zonas, lo que representa un riesgo para las comunidades vulnerables. Por otro lado, en la costa sur, el oriente y el norte, el clima es más cálido y húmedo. El oriente reporta jornadas calurosas, mientras que el norte y el Caribe mantienen persistentes nublados y lloviznas intermitentes, según el organismo.

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El INSIVUMEH ha subrayado la importancia de mantenerse informado a través de sus alertas oficiales y boletines diarios, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. El instituto recomienda consultar las trayectorias de tormentas y advertencias emitidas para anticipar posibles inundaciones o deslizamientos en áreas de riesgo. “La temporada de lluvias puede intensificarse en los próximos días”, indicó el organismo en su más reciente comunicado.

El personal del Colegio Luterano realiza limpieza, evalúa daños y asegura las zonas comprometidas antes de reanudar las actividades académicas en Gualán, Zacapa. (Cortesía: Nuestra Zacapa)

En ese contexto, las autoridades locales y nacionales coordinan acciones preventivas ante el aumento de las precipitaciones, especialmente en regiones propensas a desastres naturales. Los reportes del INSIVUMEH han sido citados en medios nacionales, donde se resalta el llamado a la población para tomar precauciones, evitar cruzar ríos crecidos y estar atentos a los avisos oficiales.

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De acuerdo con los expertos, la variabilidad climática exige monitoreo constante. El boletín del INSIVUMEH enfatizó que “las precipitaciones pueden variar considerablemente entre regiones”, motivo por el cual la vigilancia meteorológica se mantiene activa en todo el territorio nacional.

La temporada de lluvias en Guatemala forma parte de un patrón anual, pero el seguimiento de los boletines y alertas del INSIVUMEH se ha vuelto fundamental para reducir riesgos y salvaguardar a las comunidades más expuestas a fenómenos meteorológicos adversos.