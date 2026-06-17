Entretenimiento

Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

El actor abordó el impacto que tuvo esta conducta en su vida cotidiana y los cambios que realizó para dejarla atrás

Guardar
Google icon
Terry Crews podcast
Terry Crews explicó que llegó a dedicar varias horas al consumo de contenido pornográfico antes de iniciar un proceso de recuperación.(YouTube: Soul Boom w/ Rainn Wilson)

Durante una entrevista en el podcast The Diary Of A CEO, Terry Crews se sinceró sobre los límites que sobrepasó con su adicción a la pornografía. De acuerdo con el actor, podía pasar varias horas viendo contenido para adultos en los espacios libres de su día a día.

“Tuve un día libre en el set y podía ver pornografía desde las 10 de la noche después de mi entrenamiento. Luego de 10 de la mañana a 11 de la noche. No me detenía y yo no podía parar, era lo que se podría llamar un atracón, simplemente no podía parar”, aseveró.

PUBLICIDAD

Asimismo, el actor dijo que “sabía que tenía un problema”, pero le era casi imposible no mirar pornografía para él. “Cuando el día se convierte en noche y sigues mirando, supe que tenía un problema”, expresó.

Terry Crews admitió que sabía que tenía un problema, pero no podía parar. REUTERS/Hollie Adams
Terry Crews admitió que sabía que tenía un problema, pero no podía parar. REUTERS/Hollie Adams

Cabe recordar que el exjugador de la NFL abordó por primera vez de forma extensa este tema en su autobiografía Manhood: How to Be a Better Man—or Just Live with One, publicada en 2014.

PUBLICIDAD

En ese libro, el actor explicó que la conducta se desarrolló durante un periodo en el que experimentaba ansiedad y otros estados emocionales. Según sus palabras, el consumo de pornografía se convirtió en una respuesta repetida ante esos estados.

El actor también ha explicado que el problema se mantenía en parte por el hecho de que no lo había compartido con otras personas.

“Durante años, años, años, mi secreto era que era adicto a la pornografía. Era mi secreto. Nadie lo sabía. Y eso le permitió crecer. Cuando lo sacas a la luz, pierde poder”, afirmó.

Terry Crews se sintió mejor cuando hizo pública su adicción. (Imagn Images)
Terry Crews se sintió mejor cuando hizo pública su adicción. (Imagn Images)

En ese mismo contexto, señaló que el comportamiento tuvo consecuencias en su vida personal y en su matrimonio.

Crews ha descrito el proceso de reconocimiento de la situación como un punto de cambio en su vida personal. En diferentes apariciones públicas ha señalado que decidió buscar ayuda profesional y apoyo terapéutico. Según sus declaraciones, este paso fue parte de su proceso de recuperación.

En entrevistas posteriores, el actor también ha hablado sobre la forma en que el consumo de pornografía afectó su relación de pareja.

Terry Crews ha señalado que el problema contribuyó a tensiones en su matrimonio con Rebecca King, lo que lo llevó a replantearse su situación personal y a buscar tratamiento. En distintos formatos, ha indicado que el proceso incluyó terapia y trabajo personal sostenido.

Terry Crews y su esposa Rebecca King-Crews
Terry Crews recordó que su adicción a la pornografía le causó problemas con su esposa. (Instagram/@rebeccakingcrews)

“Yo era como un montón de culpa andante y mi esposa me decía: ‘¿Dónde estabas?’. Yo le respondía: ‘¿Por qué siempre estás pendiente de dónde estoy? Así que empezaba a discutir para que no me hiciera más preguntas. Pobre mujer. Fue horrible. Me enfadaba con mis hijos por interponerse en mi camino”, explicó.

En una entrevista con Men’s Journal en 2022, Crews afirmó que había superado la adicción varios años antes.

En esa conversación indicó que el proceso de recuperación se produjo tras un periodo en el que decidió cambiar sus hábitos y buscar ayuda. También ha señalado en distintos espacios que la recuperación implicó un proceso gradual.

Temas Relacionados

Terry Crewsentretenimientoestrellas de Hollywood

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

La actriz de Halloween y la estrella de La ley y el orden se reencontraron en la adultez gracias a una amiga en común, y su condición de hijas de iconos de Hollywood selló una conexión inesperada

Fueron vecinas de niñas y hoy son inseparables: el curioso origen de la amistad de Jamie Lee Curtis y Mariska Hargitay

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

La Academia de la Grabación reformó criterios de elegibilidad, amplió el número de postulaciones posibles y creó reconocimientos que reflejan la creciente diversidad de la industria musical global

Los Grammy 2027 incorporan 5 nuevas categorías: cuáles son y qué géneros ganan protagonismo

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

El protagonista de The Bear hizo las declaraciones durante el estreno de la temporada final de la serie en Nueva York, horas después de que Keir Starmer anunciara oficialmente la restricción en el Reino Unido

Jeremy Allen White respaldó la prohibición británica de redes sociales para menores: “Es asombroso lo adictivo que es todo esto”

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

La nueva versión de la serie de Fox se desarrolla en el mismo mundo de la producción original, pero con una historia centrada en nuevos personajes

Lukas Gage adelanta detalles del reboot de ‘Prison Break’: “Va a ser una locura”

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

El actor describió en The Brandon Davis Show el proceso de caracterización que enfrentó y cómo esa metamorfosis le permitió sentir libertad por primera vez al interpretar un personaje

“Ya no soy Jason, soy Lobo”: Momoa reveló los detalles de su transformación física en Supergirl

DEPORTES

El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

El blooper del presidente del Atlético de Madrid al hablar sobre el futuro de Julián Álvarez: “Cómo no va a conocer a la figura”

Boca Juniors y Edinson Cavani acordaron la rescisión anticipada del contrato: el gesto del uruguayo que sorprendió

La decisión de River Plate con Galarza Fonda que terminó impactando en la selección de Paraguay en el Mundial

El abucheo de los fanáticos contra las pausas de hidratación durante el partido entre Inglaterra y Croacia en el Mundial 2026

La lluvia de goles en la victoria de Inglaterra 4-2 contra Croacia por el Grupo L del Mundial 2026

TELESHOW

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Flor Vigna se sumó a Only Fans con una jugada sesión de fotos: “Mostrarles todo lo que en otros lugares no puedo”

Mercedes Morán reveló un delicado hallazgo sobre la historia de su mamá: “Nunca lo pude hablar con ella”

El podio de los temas más escuchados de la Selección Argentina tras el triunfo ante Argelia

La esposa de Raúl Lavié se quejó de la atención recibida tras el accidente en la TV Pública: “En vez de asistirlo le sacaban fotos”

La preocupación de Yanina Latorre por una maniobra virtual contra su hija Lola: “No es ella”

INFOBAE AMÉRICA

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Mató a golpes al gato de su vecina en Uruguay: fue imputado e irá a prisión domiciliaria

Estados Unidos e Irán firmaron el acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

Cámara de Diputados aplaza la reforma laboral y otorga hasta 30 días a la comisión para rendir informe en República Dominicana

“Cero ocio en las cárceles es una obligación”, afirmó Laura Fernández al presentar el nuevo proyecto de ley en Costa Rica

El Ministerio de Gobernación de Guatemala iniciará el 18 de junio las pruebas para bloquear señales en las cárceles