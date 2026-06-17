Terry Crews revela que pasaba horas viendo pornografía antes de superar su adicción

Terry Crews explicó que llegó a dedicar varias horas al consumo de contenido pornográfico antes de iniciar un proceso de recuperación.(YouTube: Soul Boom w/ Rainn Wilson)

Durante una entrevista en el podcast The Diary Of A CEO, Terry Crews se sinceró sobre los límites que sobrepasó con su adicción a la pornografía. De acuerdo con el actor, podía pasar varias horas viendo contenido para adultos en los espacios libres de su día a día.

“Tuve un día libre en el set y podía ver pornografía desde las 10 de la noche después de mi entrenamiento. Luego de 10 de la mañana a 11 de la noche. No me detenía y yo no podía parar, era lo que se podría llamar un atracón, simplemente no podía parar”, aseveró.

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Asimismo, el actor dijo que “sabía que tenía un problema”, pero le era casi imposible no mirar pornografía para él. “Cuando el día se convierte en noche y sigues mirando, supe que tenía un problema”, expresó.

Terry Crews admitió que sabía que tenía un problema, pero no podía parar. REUTERS/Hollie Adams

Cabe recordar que el exjugador de la NFL abordó por primera vez de forma extensa este tema en su autobiografía Manhood: How to Be a Better Man—or Just Live with One, publicada en 2014.

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En ese libro, el actor explicó que la conducta se desarrolló durante un periodo en el que experimentaba ansiedad y otros estados emocionales. Según sus palabras, el consumo de pornografía se convirtió en una respuesta repetida ante esos estados.

El actor también ha explicado que el problema se mantenía en parte por el hecho de que no lo había compartido con otras personas.

“Durante años, años, años, mi secreto era que era adicto a la pornografía. Era mi secreto. Nadie lo sabía. Y eso le permitió crecer. Cuando lo sacas a la luz, pierde poder”, afirmó.

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Terry Crews se sintió mejor cuando hizo pública su adicción. (Imagn Images)

En ese mismo contexto, señaló que el comportamiento tuvo consecuencias en su vida personal y en su matrimonio.

Crews ha descrito el proceso de reconocimiento de la situación como un punto de cambio en su vida personal. En diferentes apariciones públicas ha señalado que decidió buscar ayuda profesional y apoyo terapéutico. Según sus declaraciones, este paso fue parte de su proceso de recuperación.

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En entrevistas posteriores, el actor también ha hablado sobre la forma en que el consumo de pornografía afectó su relación de pareja.

Terry Crews ha señalado que el problema contribuyó a tensiones en su matrimonio con Rebecca King, lo que lo llevó a replantearse su situación personal y a buscar tratamiento. En distintos formatos, ha indicado que el proceso incluyó terapia y trabajo personal sostenido.

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Terry Crews recordó que su adicción a la pornografía le causó problemas con su esposa. (Instagram/@rebeccakingcrews)

“Yo era como un montón de culpa andante y mi esposa me decía: ‘¿Dónde estabas?’. Yo le respondía: ‘¿Por qué siempre estás pendiente de dónde estoy? Así que empezaba a discutir para que no me hiciera más preguntas. Pobre mujer. Fue horrible. Me enfadaba con mis hijos por interponerse en mi camino”, explicó.

En una entrevista con Men’s Journal en 2022, Crews afirmó que había superado la adicción varios años antes.

En esa conversación indicó que el proceso de recuperación se produjo tras un periodo en el que decidió cambiar sus hábitos y buscar ayuda. También ha señalado en distintos espacios que la recuperación implicó un proceso gradual.

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