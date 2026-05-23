Guatemala

Guatemala refuerza la protección y reintegración de madres adolescentes en Alta Verapaz

La vicepresidenta Karin Herrera encabezó una jornada de trabajo en La Tinta, Alta Verapaz, destinada a fortalecer las acciones de prevención, atención y reintegración de madres adolescentes, en coordinación con organismos nacionales e internacionales.

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Representantes de la Vicepresidencia, SVET y UNICEF dialogan con estudiantes y docentes sobre la maternidad en adolescentes y la importancia de la seguridad y la restitución de derechos en comunidades vulnerables./(Vicepresidencia de la República)
Representantes de la Vicepresidencia, SVET y UNICEF dialogan con estudiantes y docentes sobre la maternidad en adolescentes y la importancia de la seguridad y la restitución de derechos en comunidades vulnerables./(Vicepresidencia de la República)

Guatemala ha dado un nuevo paso en la protección de los derechos de la infancia con la implementación de acciones interinstitucionales para fortalecer la prevención, atención y reintegración de madres adolescentes en Alta Verapaz, una de las regiones con mayores índices de vulnerabilidad en el país. La vicepresidenta Karin Herrera lideró una agenda de trabajo en el municipio de La Tinta, acompañada por representantes de organismos nacionales e internacionales, con el objetivo de articular esfuerzos y garantizar entornos seguros para niñas y adolescentes.

Según informó la Vicepresidencia de la República, la jornada incluyó la participación de Danissa Ramírez, secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET), adscrita a la Vicepresidencia; y de Alejandra Trossero, representante de UNICEF en Guatemala. Durante la visita, se realizaron recorridos para conocer los servicios de atención integral, visibilizar el trabajo conjunto y promover la restitución de derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia en la región.

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Durante su estancia en La Tinta, la delegación visitó la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 “Marcela Lemus Dimas” y la Unidad Móvil de Prevención (UNIVET), espacios en los que se compartieron mensajes de prevención y protección con estudiantes y comunidad educativa. De acuerdo con la Vicepresidencia de la República, el propósito central fue fortalecer la seguridad y el bienestar de los menores a través del trabajo articulado entre instituciones públicas y organismos de cooperación.

La vicepresidenta Karin Herrera visita la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 “Marcela Lemus Dimas” en La Tinta, Alta Verapaz, durante una jornada de prevención y protección para la niñez./ (Vicepresidencia de la República)
La vicepresidenta Karin Herrera visita la Escuela Oficial Urbana Mixta No. 1 “Marcela Lemus Dimas” en La Tinta, Alta Verapaz, durante una jornada de prevención y protección para la niñez./ (Vicepresidencia de la República)

Uno de los puntos destacados de la agenda fue la visita al Centro ADP – Programa Florecer, iniciativa dedicada a la reintegración educativa y social de madres adolescentes a través de programas extraescolares y servicios de apoyo para la construcción de proyectos de vida. Según detalló la Vicepresidencia de la República, en el encuentro participaron jóvenes que compartieron sus experiencias y reflexiones sobre los desafíos que enfrentan en sus procesos de superación personal y reintegración.

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La problemática de la maternidad adolescente en Guatemala mantiene cifras preocupantes. De acuerdo con datos del Banco Mundial y la plataforma FRED, la tasa de fertilidad adolescente fue de 67.8 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en 2024. Según el informe de la organización Guttmacher, Guatemala ocupa el tercer lugar en Centroamérica en nacimientos de madres adolescentes, con 114 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años en ciertas áreas, y el 44% de las mujeres de 20 a 24 años fueron madres antes de cumplir los 20. La incidencia es mayor en zonas rurales y comunidades indígenas.

Esta situación refleja una tendencia regional. De acuerdo con la UNFPA, Latinoamérica y el Caribe registran más de 1,6 millones de nacimientos anuales de madres adolescentes, con una tasa de 50.6 por cada 1,000 jóvenes de 15 a 19 años, la segunda más alta del mundo, solo superada por África Subsahariana. En Centroamérica, algunas regiones duplican el promedio regional, alcanzando hasta 124 embarazos por cada 1,000 adolescentes en zonas de menor desarrollo humano. Según la misma fuente, el 67% de los embarazos adolescentes en la región no son planificados.

La vicepresidenta, Karin Herrera, recorre instalaciones educativas en La Tinta junto a equipos interinstitucionales, y promueve iniciativas para la prevención de la maternidad adolescente./ (Vicepresidencia de la República)
La vicepresidenta, Karin Herrera, recorre instalaciones educativas en La Tinta junto a equipos interinstitucionales, y promueve iniciativas para la prevención de la maternidad adolescente./ (Vicepresidencia de la República)

La maternidad temprana acarrea consecuencias sociales y económicas de largo alcance. De acuerdo con UNFPA, el costo anual estimado por embarazos adolescentes y maternidad temprana asciende a 15,300 millones de dólares en la región, afectando principalmente a las mujeres y sus familias por la reducción de oportunidades educativas y laborales. Además, los riesgos de mortalidad materna aumentan considerablemente en adolescentes, y la probabilidad de que dejen la escuela es mucho mayor frente a quienes postergan la maternidad.

Las autoridades guatemaltecas, en coordinación con organismos internacionales, han reiterado la importancia de fortalecer la prevención y el acompañamiento integral a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La Vicepresidencia de la República destacó que las acciones en Alta Verapaz buscan asegurar la restitución de derechos, la reinserción educativa y mejores oportunidades de desarrollo para las jóvenes, reafirmando el compromiso del Estado con la infancia y la igualdad de género.

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