Se cumplen cuatro de años de reordenamiento histórico en la calle Rubén Darío de San Salvador

El cuarto aniversario de la intervención en la calle Rubén Darío marca la consolidación del Centro Histórico de San Salvador como motor turístico y símbolo de revitalización urbana. (Foto cortesía Prensa Presidencia)

En el cuarto aniversario de la intervención que transformó la calle Rubén Darío en el centro de San Salvador, el corazón histórico de la capital se consolida como motor turístico y símbolo de revitalización urbana.

Este proceso, iniciado en 2022 permitió liberar espacios públicos clave, modificando la movilidad y el entorno comercial de una de las zonas de mayor tránsito en la ciudad.

En el marco de la Fase 2 del Plan de Revitalización del Centro Histórico, las autoridades municipales registraron cerca de 1,200 comerciantes que voluntariamente participaron del reordenamiento.

El proceso supuso más de 700 reuniones entre representantes municipales y vendedores, acuerdo mediante el cual se logró liberar 24 cuadras que hasta entonces permanecían ocupadas por ventas informales.

Esta cifra, inédita en la historia reciente de la ciudad, ilustra la magnitud de la intervención, considerada por su actual alcalde Mario Durán como “una transformación histórica en tiempo récord”.

La Fase 2 del Plan de Revitalización del Centro Histórico permitió el reordenamiento voluntario de más de 1.200 comerciantes y la liberación de 24 cuadras. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Durante todo el proceso se contó con una fuerte presencia de elementos de seguridad policial y Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para mantener el orden entre los involucrados.

“Se demostró que el orden puede recuperarse con voluntad y sin violencia. Se logró una transformación histórica en tiempo récord, superando décadas de abandono. Este esfuerzo ininterrumpido ha permitido que el corazón de nuestro país renazca, convirtiéndose en el legado de una administración que cumple”, declaró el alcalde capitalino, Mario Durán.

La configuración del Corredor Rubén Darío y su impacto en la actividad económica

La transformación incluyó la creación del Corredor Rubén Darío, proyecto central de la estrategia municipal que integró acciones conjuntas entre la alcaldía de San Salvador y el Gobierno Central. El reposicionamiento urbano permitió que destacados edificios patrimoniales volvieran a ser accesibles y revitalizados. De acuerdo con el comunicado oficial emitido por el alcalde Durán, “hoy, recorrer nuestro Centro Histórico es vivir una experiencia de libertad y orgullo nacional. Ver a familias y turistas de todo el mundo disfrutar de este espacio recuperado es el motor que nos impulsa a seguir transformando sin descanso San Salvador Centro”.

El proceso de transformación urbana destacó por la coordinación entre la alcaldía, el CAM y la Policía Nacional Civil, ejecutándose sin violencia. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Una de las medidas implementadas fue reorganizar a los vendedores ambulantes y comerciantes instalados en las calles en locales habilitados al interior del Mercado Hula Hula a solo unas cuadras de los puntos más emblemáticos de la capital; sin embargo, no todos los comerciantes optaron por ingresar a este sistema, en algunos casos señalaron que los costos de arriendo no eran viables para los ingresos que se generaban y en otros casos buscarían formas de comercialización a través de plataformas virtuales tras ser retirados.

Más de 760 mil visitantes consolidan el Centro Histórico como epicentro turístico

En el reciente feriado de Semana Santa, el Centro Histórico de San Salvador se posicionó como el enclave urbano más visitado, recibiendo más de 760,000 turistas, de acuerdo con cifras del Ministerio de Turismo. La afluencia sobrepasó la habitual en otros espacios públicos de la capital y consolidó la zona como “rey de los sitios públicos” durante el período vacacional. La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES), ubicada en dicha área, fue el segundo punto más concurrido, sumando 110,000 visitantes en la misma semana.

El ordenamiento de los vendedores ambulantes contempló la reubicación en el Mercado Hula Hula, aunque algunos comerciantes señalaron dificultades por los costos de alquiler. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

Los destinos preferidos en el sector central incluyeron la Catedral Metropolitana, donde reposan los restos de Monseñor óscar Romero, el Palacio Nacional, el Teatro Nacional y la Iglesia El Rosario. Las plazas Gerardo Barrios, Libertad y Morazán se mantuvieron como lugares clave de reunión y esparcimiento.

Durante las semanas recientes, las autoridades han programado variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas en la zona recuperada, promoviendo así el atractivo para residentes de San Salvador y visitantes extranjeros.