En 2025, Argentina representó el 6,5% de las importaciones chinas de granos, ubicándose detrás de Brasil (59,7%), Estados Unidos (12%) y Australia (7%) (Foto: Shutterstock)

Guardar

China, responsable de alrededor del 56% de las importaciones mundiales de soja, busca reducir su dependencia del abastecimiento externo durante los próximos años. Su estrategia productiva podría modificar los flujos internacionales de granos y plantear un nuevo escenario comercial para países exportadores como Argentina.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), las proyecciones oficiales del país asiático anticipan que sus importaciones de soja podrían pasar de los 111,8 millones de toneladas registrados en 2025 a 82,5 millones en 2035.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las estimaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) plantean una reducción más moderada, con compras por 98 millones de toneladas hacia ese mismo año.

A esta posible contracción de la demanda se suma una estrategia de diversificación de proveedores internacionales, una variable que podría modificar las condiciones de competencia entre los principales exportadores de granos, entre ellos Argentina.

El posicionamiento argentino frente a los principales proveedores

En 2025, Argentina representó el 6,5% de las importaciones chinas de granos, ubicándose detrás de Brasil (59,7%), Estados Unidos (12%) y Australia (7%).

La concentración es aún más marcada en el mercado de la soja. En septiembre de 2026, Brasil llegó a representar el 90% del volumen importado por China.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, la búsqueda de una mayor diversificación de proveedores podría abrir oportunidades comerciales para países con una menor participación relativa en el abastecimiento del mercado asiático.

Sin embargo, esta estrategia conviviría con una demanda potencialmente menor, lo que plantea interrogantes sobre la distribución futura de los intercambios y la competitividad exportadora de cada país.

El informe de la BCR destaca que la estrategia de abastecimiento china también comprende inversiones en la infraestructura logística de los países proveedores (Foto: Shutterstock)

Una mayor capacidad productiva para reducir la dependencia externa

El 15.º Plan Quinquenal de China, correspondiente al período 2026-2030, establece como objetivo alcanzar una capacidad de producción de granos de 725 millones de toneladas, frente a los 695 millones de 2025.

El indicador no representa una meta de cosecha anual, sino el volumen que el sistema productivo debería poder sostener de manera estable, incluso ante condiciones climáticas adversas.

PUBLICIDAD

Para alcanzar ese objetivo, el país apuesta por mejorar los rendimientos agrícolas mediante inversiones en infraestructura rural, tecnología, mecanización y capacitación de productores, en lugar de ampliar la superficie cultivada.

La estrategia establece diferentes prioridades según el producto. Mientras que el arroz y el trigo deben producirse casi en su totalidad dentro del territorio nacional, el maíz admite importaciones complementarias y la soja mantiene una dependencia estructural del mercado internacional.

Esta última condición resulta especialmente relevante para los países exportadores, ya que la capacidad de producción interna del país asiático continúa siendo insuficiente para cubrir sus necesidades de abastecimiento.

Los cambios en el consumo también condicionan las importaciones

La evolución del comercio mundial de soja no dependerá exclusivamente de la capacidad productiva china. Los cambios en la demanda de proteína animal y en la composición de los alimentos balanceados también podrían incidir sobre los volúmenes comercializados.

PUBLICIDAD

Gran parte de la soja importada por China se destina a la elaboración de harina para alimentación animal. En este sentido, las proyecciones oficiales anticipan una reducción de la producción de carne porcina, principal destino de ese insumo.

Al mismo tiempo, el país busca disminuir la proporción de harina de soja utilizada en los alimentos balanceados, que pasó del 17,9% en 2017 al 13% en 2023. El objetivo oficial es llevarla a alrededor del 10% para 2030.

No obstante, los datos correspondientes a 2024 y 2025 muestran que esa proporción se mantuvo en el 13,4%, lo que evidencia las dificultades para avanzar al ritmo previsto.

PUBLICIDAD

Estas variables introducen un componente de incertidumbre en las proyecciones de demanda internacional y, por extensión, en la planificación de las cadenas de suministro agroexportadoras.

La infraestructura logística y la competitividad regional

El informe de la BCR destaca que la estrategia de abastecimiento china también comprende inversiones en la infraestructura logística de los países proveedores.

En el puerto brasileño de Santos, un operador de capitales estatales chinos amplía su capacidad portuaria propia para granos de 4,5 a aproximadamente 14,5 millones de toneladas anuales con la entrada en plena operación de una nueva terminal en 2026.

Sobre el Pacífico, el puerto de Chancay, en Perú, se suma a esta estrategia de conectividad. Paralelamente, Brasil y China estudian un proyecto ferroviario que permitiría conectar las regiones productivas brasileñas con esa terminal portuaria, aunque todavía no existe una decisión sobre su construcción.

PUBLICIDAD

Estas iniciativas incorporan una dimensión logística a la competencia comercial entre los países sudamericanos, en la que la capacidad portuaria, la conectividad y la eficiencia de los corredores de exportación adquieren relevancia estratégica.

Para Argentina, el escenario plantea la importancia de observar tanto la evolución de la demanda internacional como las transformaciones de la infraestructura logística regional.

Aunque las proyecciones difieren respecto de la magnitud de la reducción de las importaciones, China continuará ocupando un lugar determinante en el comercio agrícola mundial. Su estrategia de abastecimiento será una de las variables relevantes para la planificación comercial y logística argentina durante la próxima década.

PUBLICIDAD