Exportaciones chilenas crecen 16,6% y marcan récord entre enero y octubre

El alza vino de los cátodos de cobre, las manufacturas, el carbonato y el sulfato de litio, el salmón, la plata y el oro (Foto: Shutterstock)

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Las exportaciones de bienes de Chile sumaron 104.124 millones de dólares entre enero y octubre de 2026, con un alza interanual de 16,6%. Es la primera vez que el país supera los 100.000 millones de dólares en los primeros diez meses de un año, según el avance del Informe Mensual de Comercio Exterior de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI).

El reporte, elaborado con cifras del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas, indica que el intercambio comercial chileno con el mundo llegó a 185.665 millones de dólares, un 11,3% más que en igual período de 2025. Son 18.816 millones adicionales y el mayor valor registrado para ese tramo del año.

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Las importaciones avanzaron a un ritmo menor, de 5,2%, hasta 81.541 millones de dólares. Esa diferencia de velocidad entre compras y ventas externas llevó el superávit comercial a 28.273 millones, 11.063 millones por encima del saldo acumulado entre enero y octubre del año pasado.

El cobre sostiene más de la mitad de los embarques

Los envíos mineros totalizaron 65.233 millones de dólares en los diez meses, con una suba de 22,1%, equivalente a 11.816 millones más. Dentro de ese bloque, el cobre alcanzó 54.655 millones, 15,8% más que un año atrás, y representó el 52,5% del valor total exportado por el país.

La composición de los despachos del metal ofrece una lectura logística. Los concentrados sumaron 34.978 millones de dólares (+10,9%), mientras que los cátodos, un producto refinado de mayor valor por tonelada, llegaron a 16.571 millones y crecieron 19,4%, casi el doble del ritmo registrado por el mineral sin procesar.

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El factor precio resultó determinante. La cotización internacional del cobre promedió 6,14 dólares por libra en el período, 40,1% por encima de los 4,38 dólares de igual lapso de 2025. En octubre, el promedio mensual trepó a 6,59 dólares por libra, el valor más alto de la serie disponible desde enero de 2005.

La brecha entre la suba de la cotización y la del valor exportado indica que el impulso del metal provino del precio más que de las cantidades embarcadas. Para la planificación de la cadena minera, eso implica que el mayor ingreso no se tradujo necesariamente en una presión equivalente sobre la capacidad de despacho.

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En el segmento de frutas congeladas para exportación se destacaron los arándanos, las frambuesas, las frutillas, las cerezas, las moras, las uvas, los kiwis y el maqui (Foto: Shutterstock)

Octubre: más refinados y menos concentrados

Si se aísla octubre, las exportaciones totales sumaron 10.287 millones de dólares, apenas 1,2% más que en el mismo mes de 2025, con 118 millones adicionales. El alza vino de los cátodos de cobre, las manufacturas, el carbonato y el sulfato de litio, el salmón, la plata y el oro.

En sentido contrario, los embarques de concentrados de cobre cayeron 15% en el mes, lo que arrastró una baja de 3,2% en las exportaciones mineras de octubre. El dato muestra que el ritmo de salida del mineral sin refinar puede alterar el resultado mensual aun dentro de un año de cifras récord.

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El litio fue otro de los motores del acumulado. Sus ventas externas alcanzaron 5.171 millones de dólares, con un salto de 165%. El carbonato de litio concentró el 74% de esos envíos, por 3.839 millones, seguido por el sulfato y el hidróxido, dos derivados que también forman parte de la oferta química del país.

Los metales preciosos completaron el cuadro minero con máximos propios. El oro acumuló 3.740 millones de dólares y la plata, 949 millones, en ambos casos los mayores valores para un período similar, lo que suma dos productos de alto valor por kilo a la canasta de exportaciones mineras.

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Alimentos y servicios amplían la canasta exportadora

Fuera de la minería, el sector alimentos llegó a 12.107 millones de dólares, 6,6% más que un año antes, y explicó el 31% de los embarques no mineros. El salmón encabezó el rubro con 5.456 millones (+8,7%), seguido por la fruta congelada, otra categoría con fuerte peso en las ventas externas.

Dentro de ese segmento se destacaron los arándanos, las frambuesas, las frutillas, las cerezas, las moras, las uvas, los kiwis y el maqui. Son productos que dependen de cadenas de frío continuas y de una coordinación precisa entre plantas de proceso, depósitos refrigerados y terminales de salida.

Las exportaciones de servicios superaron por primera vez los 3.000 millones de dólares en los primeros diez meses de un año, con un crecimiento de 15,9%. Durante el período hubo ventas en 184 tipos de prestaciones, y 98 de ellas aumentaron su valor exportado respecto del año anterior.

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El rubro de mayor monto fue el mantenimiento y reparación de aeronaves, con 453 millones de dólares, una actividad vinculada a la infraestructura aeronáutica local. Le siguieron el alojamiento web y de correo electrónico (390 millones) y las asesorías en tecnologías de la información (167 millones).

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, señaló que el sector exportador mantiene niveles históricos en un contexto internacional cambiante que está reordenando el comercio global, y lo atribuyó a la capacidad del país para diversificar oferta y mercados.

Con dos meses aún por computar, los envíos acumulados quedan a poca distancia del total de 2025, que superó los 107.000 millones de dólares. La evolución del precio del cobre, el ritmo de los despachos de concentrados y la temporada frutícola de fin de año definirán el cierre del ejercicio y la demanda sobre la infraestructura de salida.

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