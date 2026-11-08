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La disponibilidad de energía se convierte en un nuevo límite para las cadenas de suministro

Un análisis especializado advierte que las restricciones eléctricas pueden frenar inversiones, retrasar proyectos de automatización y elevar los costos de los fabricantes que no adapten su gestión energética

Para 2029, la mayoría de los fabricantes que no cuenten con capacidades avanzadas de gestión energética podrían enfrentar costos entre un 20% y un 30% superiores, como consecuencia de la volatilidad de los precios y el suministro (Foto: Shutterstock)
Para 2029, la mayoría de los fabricantes que no cuenten con capacidades avanzadas de gestión energética podrían enfrentar costos entre un 20% y un 30% superiores, como consecuencia de la volatilidad de los precios y el suministro (Foto: Shutterstock)
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La disponibilidad de energía está adquiriendo un papel cada vez más determinante en el funcionamiento y la expansión de las cadenas de suministro globales. El crecimiento de la demanda eléctrica, las limitaciones de infraestructura y los problemas de capacidad de las redes comienzan a condicionar decisiones empresariales que van desde la ubicación de instalaciones hasta la incorporación de nuevas tecnologías.

Según un análisis publicado por una consultora tecnológica en noviembre de 2026, el acceso a un suministro energético suficiente y confiable está dejando de ser una condición que las empresas pueden dar por garantizada. Las dificultades para asegurar esa disponibilidad pueden traducirse en mayores gastos operativos, retrasos en inversiones y obstáculos para los proyectos de electrificación industrial y logística.

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El organismo proyecta que, para 2029, la mayoría de los fabricantes que no cuenten con capacidades avanzadas de gestión energética podrían enfrentar costos entre un 20% y un 30% superiores, como consecuencia de la volatilidad de los precios y el suministro, la congestión de las redes y las restricciones de capacidad.

La advertencia introduce una dimensión adicional en la planificación empresarial: además de evaluar infraestructura de transporte, disponibilidad de recursos y proximidad a los mercados, las compañías deberán prestar mayor atención a las condiciones energéticas de los lugares donde desarrollan sus operaciones.

La infraestructura eléctrica condiciona las decisiones de crecimiento

Durante años, muchas organizaciones planificaron sus actividades bajo el supuesto de que la energía estaría disponible para acompañar sus necesidades de producción y distribución. Sin embargo, el aumento de la demanda y las limitaciones de las redes están poniendo en discusión esa premisa.

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“Muchas cadenas de suministro siguen operando bajo la premisa de que la energía es un insumo siempre disponible”, señaló Marta Muñoz, analista sénior de la consultora. La especialista advirtió que esta situación puede influir tanto en las decisiones sobre dónde operar como en la posibilidad de concretar proyectos de expansión, automatización y electrificación.

Uno de los principales desafíos se encuentra en la convergencia de distintas actividades que requieren mayor capacidad eléctrica. La electrificación de procesos industriales, el crecimiento de los centros de datos asociados con inteligencia artificial y la modernización de flotas están incrementando las exigencias sobre infraestructuras que, en muchos casos, presentan limitaciones de transmisión y distribución.

A estas condiciones se suman los plazos necesarios para obtener nuevas conexiones eléctricas. Según la firma, las demoras en los procesos de interconexión pueden postergar la apertura de instalaciones, limitar ampliaciones productivas y modificar los cronogramas de inversión.

De esta manera, la disponibilidad de energía comienza a convertirse en un factor estructural de competitividad, capaz de influir en el diseño de las redes de suministro y en las estrategias de crecimiento de las empresas.

Las demoras en los procesos de interconexión pueden postergar la apertura de instalaciones, limitar ampliaciones productivas y modificar los cronogramas de inversión (Foto: Shutterstock)
Las demoras en los procesos de interconexión pueden postergar la apertura de instalaciones, limitar ampliaciones productivas y modificar los cronogramas de inversión (Foto: Shutterstock)

Los riesgos se extienden a la producción y la logística

Las restricciones energéticas no afectan únicamente a las organizaciones que consumen electricidad de manera directa. Sus consecuencias también pueden trasladarse a proveedores, operadores logísticos y otros participantes de las cadenas de abastecimiento.

Las interrupciones del suministro eléctrico pueden detener procesos de fabricación y distribución, alterar los niveles de servicio y generar dificultades para cumplir con los compromisos de entrega. En actividades que dependen de una coordinación continua entre distintos eslabones, estos problemas pueden producir efectos que se extienden más allá de la instalación afectada.

La falta de capacidad disponible también puede limitar el crecimiento de plantas industriales y centros logísticos. Incluso cuando existe demanda suficiente para justificar una ampliación, la infraestructura eléctrica local puede no estar preparada para abastecer las nuevas operaciones.

Otro aspecto señalado por la consultora es la volatilidad de los precios energéticos, especialmente en regiones donde se producen desequilibrios entre oferta y demanda. Estas condiciones pueden elevar los gastos de las instalaciones y ejercer presión sobre los márgenes operativos.

Para las cadenas de suministro, esto incorpora un riesgo adicional: las dificultades energéticas de un proveedor pueden afectar su capacidad de producción y generar retrasos en el abastecimiento de otras empresas, aun cuando estas últimas no experimenten restricciones directas.

Automatización y electrificación frente a nuevas limitaciones

La expansión de las tecnologías aplicadas a la producción y la logística también está aumentando la importancia de la disponibilidad energética.

Los proyectos de automatización de instalaciones, la incorporación de equipos eléctricos y la transformación de las flotas requieren redes capaces de sostener una mayor demanda de energía de manera estable.

En este escenario, el informe advierte que las limitaciones de capacidad pueden retrasar iniciativas de modernización y obligar a las empresas a revisar los plazos previstos para su implementación.

El problema no se limita al costo de adquirir electricidad. Los contratos energéticos tradicionales pueden ofrecer herramientas para administrar la exposición a los precios, pero no necesariamente resuelven las restricciones físicas de infraestructura, como la congestión de las redes o la falta de capacidad para incorporar nuevos consumidores.

Por ese motivo, las decisiones de inversión tecnológica deberán considerar no solamente los beneficios esperados en productividad y eficiencia, sino también la capacidad real del sistema energético para acompañar esos desarrollos.

La gestión energética gana lugar en la planificación estratégica

Frente a estas condiciones, se recomienda que los responsables de las cadenas de suministro incorporen la disponibilidad de energía como una variable central en la planificación de redes y operaciones.

Esto implica evaluar las condiciones eléctricas antes de seleccionar ubicaciones para nuevas instalaciones, analizar la confiabilidad de las redes locales y contemplar las posibles restricciones en los planes de crecimiento.

También supone ampliar el enfoque tradicional de gestión energética. En lugar de concentrarse exclusivamente en los precios y contratos de suministro, las empresas deberán desarrollar una mayor visibilidad sobre sus dependencias y vulnerabilidades energéticas.

Para los analistas, esta capacidad de anticipación puede contribuir a reducir la exposición a interrupciones, mejorar la flexibilidad operativa y sostener las estrategias de expansión en el largo plazo.

La transformación plantea un nuevo desafío para el desarrollo de las cadenas de suministro: la infraestructura energética adquiere una importancia comparable a la conectividad logística y la capacidad productiva al momento de planificar inversiones.

En un contexto de creciente electrificación y automatización, contar con energía suficiente, confiable y disponible en los lugares adecuados podría convertirse en uno de los factores que determinen la capacidad de las empresas para ampliar sus operaciones y mantener su competitividad.

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