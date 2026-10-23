La logística de punta a punta que define qué producto importado llega a la góndola

Emiliano Cantarella es licenciado en comercio internacional con experiencia en múltiples rubros (Foto: Movant Connection)

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Para Emiliano, “una demora impacta directamente en la decisión comercial de traer ese producto o no, e incluso antes, en si se va a comprar”. Desde esa premisa, repasa cómo se planifican con meses de anticipación las importaciones de temporada, qué peso tiene la logística en las decisiones estratégicas y por qué la inteligencia artificial y el trabajo en equipo se volvieron claves.

¿Cómo llegaste al comercio internacional y qué te atrajo del sector?

Vengo de familia de contadores y estudié dos años esa carrera, pero buscaba algo más dinámico, que combinara los negocios a nivel internacional con los idiomas y otras culturas. Hice un corte, empecé de vuelta y encontré esa dinámica: ningún día es igual, siempre hay un desafío nuevo, y eso te entusiasma y te motiva.

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¿Qué lugar ocupa la logística una vez que estás en la vida laboral?

La pata logística es una de las más importantes, porque tiene mucha incidencia en el costo de la mercadería y, a su vez, impacta en las decisiones estratégicas del comercio internacional de cada rubro. Una decisión de logística internacional hoy impacta directamente en las grandes esferas de una compañía.

¿Cómo se articula el comercio exterior con áreas como compras, abastecimiento, logística y distribución?

Está 100% integrado. No podés estar hablando de logística internacional si no tenés una previsión de lo que vas a comprar o exportar. En importaciones hay que prever minuciosamente lo que se compra, porque la logística internacional ya no es solo el transporte de mercaderías.

Es un planeamiento que hay que hacer previamente, junto con el proveedor internacional, desde la compra hasta la entrega final. Sobre todo en rubros de grandes volúmenes, como el retail o el supermercadismo, donde la mercadería tiene que llegar en el tiempo y al costo adecuados para ser atractiva en góndola.

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¿Qué tan importante es la planificación para que una demora internacional no afecte la disponibilidad de los productos de temporada?

La temporada de verano ya se importó hace tres o cuatro meses y ya se anticipa la de Pascuas. En non food, que incluye textil, bazar y juguetería para fin de año, se trabaja con seis o siete meses de anticipación, y cada producto tiene sus propias intervenciones.

Una demora impacta directamente en la decisión comercial de traer ese producto o no, e incluso antes, en si se va a comprar. Con el tifón en China, por ejemplo, hubo demoras muy grandes en puertos de origen como Shanghái, y hubo que buscar rutas logísticas alternativas para ver si era viable seguir trayendo ese producto.

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"La logística internacional ya no se ve solo como el transporte, sino de punta a punta", destaca Emiliano (Foto: Shutterstock)

En esta coyuntura, la incidencia del costo en un producto de temporada es mucho más alta: un flete desde China hoy está en los 9.000 dólares. Hay que hilar muy fino para disminuir el impacto logístico y de costo, y que el producto en góndola sea rentable y atractivo.

¿Qué particularidades tiene gestionar comercio exterior en el supermercadismo frente a otras industrias?

Al manejar productos tan diferentes, no solo hay que mirar precios y condiciones de compra. Es clave una relación de largo plazo con el proveedor internacional, que dé flexibilidad en las condiciones y permita embarcar a tiempo, con un tránsito internacional útil y rentable.

La logística internacional ya no se ve solo como el transporte, sino de punta a punta. No termina cuando la mercadería llega a destino: desde ahí hacia los centros de distribución hay una logística nacional súper importante, tanto para la entrega como para la devolución de los contenedores.

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En el supermercadismo, la devolución de contenedores tiene una gran incidencia: dónde se devuelve, cómo tiene que ser devuelto, si se va a nacionalizar o a trasladar a un depósito fiscal. Son decisiones que exceden al transporte internacional y se evalúan en ese punta a punta.

Entre un tifón en China y la devolución de un contenedor hay muchísimas variables. ¿Cómo se gestionan?

Hoy se usan muchas herramientas de inteligencia artificial para automatizar al máximo la parte administrativa, tanto en la devolución de contenedores como en los costos de importación. La IA llegó para quedarse, y permite sacar esa carga para dedicar el tiempo a la toma de decisiones.

Aunque exista un área logística en la compañía, desde comercio internacional se apoya para tener a tiempo los libre deuda, saber dónde se devuelve, si hay que pagar el lavado del contenedor y coordinar el camionaje. Así se evitan demoras innecesarias, que impactan directamente en el costo del producto.

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Hay un miedo generalizado a que la inteligencia artificial nos quite el trabajo, pero hay que saber darle instrucciones muy precisas: qué se necesita, cómo y en qué formato. Y el trabajo en equipo es crucial: uno puede tener mucha expertise, pero sin las herramientas o las personas que acompañen, se complica bastante.

¿Qué es lo más desafiante del comercio exterior en el retail y qué mirada necesitan los profesionales?

Manejar un surtido de productos tan diferentes, con normativas aduaneras y bancarias que cambian constantemente, es un desafío diario. También en lo logístico, porque hay que saber optimizar la cadena de abastecimiento internacional para que el producto llegue en tiempo y forma, pero a un costo competitivo.

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Si un contenedor no se llena en origen de la manera más óptima, después va a haber una incidencia en el costo que perjudica. Por eso hay que manejar el supply chain management de punta a punta: origen, transporte y destino, con toda la gestión logística, aduanera y bancaria.

Los profesionales de comercio y logística internacional no tenemos que enfocarnos solo en lo técnico, sino tener una visión más estratégica de ese punta a punta. Con tantos factores fuera de la normalidad, hay que estar muy atentos y tener mucha previsión para que esos conocimientos den resultado en la práctica.

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