Cercanía y capacidad de respuesta: la carta de la industria plástica frente a los importados

Agustina Pallarez es analista comercial con participación en operaciones (Foto: Movant Connection)

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“Cuando una empresa argentina desarrolla un producto localmente, no activa solamente una máquina inyectora”. Desde una pyme que fabrica artículos plásticos para el hogar, Agustina recorre cómo se negocia en contextos volátiles, qué se le pide hoy a un operador logístico y por qué el servicio que acompaña al producto pesa tanto como el producto mismo en la experiencia del cliente.

¿Cuáles son hoy los principales retos en la gestión de proveedores?

El desafío no es únicamente conseguir un proveedor, sino lograr que comprenda qué necesita realmente la empresa y que pueda sostenerlo en calidad, tiempo y servicio. El proveedor tendría que ser más un socio comercial, con un costo que sea eficiente tanto para la empresa como para él.

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Eso empieza por traducir una necesidad interna en una especificación clara. En desarrollo de producto no alcanza con pedir una etiqueta o un packaging: hay que definir medidas, materiales, calidad de impresión, colores, tolerancias y pruebas, y coordinar a la gráfica, diseño, producción y quienes aprueban.

Si esa información no está clara desde el comienzo, aparecen nuevas pruebas, demoras y costos que después repercuten en toda la cadena. Además, muchas veces se comparan presupuestos que no contemplan exactamente el mismo alcance, y hay que equilibrar precio, calidad, plazo y capacidad de respuesta.

¿Cómo se negocia en un contexto de costos volátiles?

Negociar bien no significa obtener el precio unitario más bajo, sino comprender el costo total y construir una condición que la empresa pueda sostener. Ese costo total incluye la calidad, la capacidad de respuesta, el plazo o la condición de pago, los mínimos de compra y el tiempo de entrega.

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En la práctica, conviene pedir varios presupuestos y separar esa información en datos comparables, mantener esas alternativas activas y negociar todo lo que se pueda negociar. Una propuesta puede parecer más económica y terminar siendo más costosa si tiene mayores mínimos, plazos incompatibles, problemas de calidad o necesidad de reproceso.

¿Qué se evalúa hoy a la hora de contratar un proveedor logístico?

Los enfoques de compras están pasando de priorizar solamente el precio a equilibrar costo, confiabilidad y riesgo. De un proveedor logístico se evalúa la calidad, la continuidad, la flexibilidad, el servicio, el impacto operativo y la capacidad de innovación, como un sistema de tracking si hay un canal de venta online.

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"En las categorías más cercanas a la actividad, como artículos plásticos de bazar, cocina, organización y hogar, Argentina importa aproximadamente diez veces más de lo que exporta", remarca Agustina (Foto: Shutterstock)

Y hay que buscar uno que entienda qué va a transportar. En el rubro bazar hay productos que cubican mucho más y pesan mucho menos que otros, entonces quizás conviene un proveedor que cotice por volumen y no por peso. También pesa el packaging: bolsas, cajas e insumos para transporte son parte del costo de la logística.

¿Qué estrategias ayudan a reducir los riesgos en la cadena de abastecimiento?

Mantener alternativas activas reduce la dependencia y permite reaccionar ante aumentos, demoras, problemas de calidad, cambios de capacidad o interrupciones. A eso se suma mejorar la visibilidad de la cadena entre áreas y fortalecer el intercambio de información con los proveedores.

Las compras no deben depender únicamente de la memoria, los mensajes y la urgencia. Registrar precios, plazos, calidad, incidencias y desempeño permite comparar y decidir con mayor criterio, y evita que el conocimiento quede solo en conversaciones informales.

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¿Cómo se posiciona la industria nacional del plástico frente al boom de importaciones?

En las categorías más cercanas a la actividad, como artículos plásticos de bazar, cocina, organización y hogar, Argentina importa aproximadamente diez veces más de lo que exporta. Los principales orígenes de importación son China y Brasil, y los destinos de exportación, Uruguay y Paraguay.

Eso muestra que, por los tiempos de entrega menores, la reposición más simple y la cercanía comercial y cultural, la cercanía logística se vuelve una ventaja real. No necesariamente se puede competir solo por precio, pero sí por cercanía, capacidad de respuesta, conocimiento del mercado y desarrollo personalizado.

Cuando una empresa argentina desarrolla un producto localmente, no activa solamente una máquina inyectora. Activa proveedores, matricería, diseño, gráfica, packaging, logística, ventas y distribución. Detrás de un artículo aparentemente sencillo existe una cadena de valor mucho más extensa de lo que el consumidor suele ver.

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¿Por qué es clave coordinar la logística con el resto de las áreas?

Porque ninguna decisión queda contenida dentro de un solo sector. Lo que se define con un proveedor impacta en producción; lo que sucede en producción impacta en comercial y logística, y todo eso finalmente impacta en el cliente. Por eso tiene que estar aceitado cuáles son las necesidades y los tiempos de cada área.

Puede haber fricciones, sobre todo en desarrollo de producto, donde entran en juego gustos, costos y formas. Cuando intervienen tantas áreas, es fundamental tener resuelto el objetivo y trabajar con información compartida. Mejorar la cadena no depende solamente de incorporar herramientas, sino de alinear a las áreas.

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¿Cómo le explicarías a alguien ajeno al sector la importancia de la logística?

La logística es parte de la comunicación de la marca y forma un todo con el producto final: que se entregue en tiempo y forma, con buenas presentaciones y en buen estado. Vendés un producto, pero también estás vendiendo un servicio de manera implícita, y ese servicio te diría que representa el 50% de lo que vendiste.

Hoy predominan la venta online y el ecommerce, y un sistema de tracking es sumamente importante para lo que el cliente percibe al recibir el producto. No es solo el producto tangible en la mano, sino una experiencia de compra excelente.

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