La reforma más pedida por Milei: qué le falta al Gobierno para asegurarse la suspensión de las PASO

Javier Milei en el evento Vientos de Cambio. RS Fotos

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En un importante despacho de la Casa Rosada afirman que han conseguido apalabrar a una masa de gobernadores para que voten la suspensión de las PASO, aunque afirman que persisten diferencias al interior del Gobierno que todavía no permiten aventurar una consolidación de esas negociaciones. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto volver a reunirse con varios de esos mandatarios esta semana, a la espera de que puertas adentro exista una posición unívoca que permita acelerar ese tratamiento legislativo.

Santilli comenzó la semana reuniéndose con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los cinco mandatarios provinciales más vinculados con el kirchnerismo, pero aunque fue el único que logró mantener encuentros recientes con altos funcionarios de la Casa Rosada. El pampeano le solicitó resolver las deudas vinculadas con el déficit previsional y las vinculadas a la inversión que realizó su gobernación para finalizar las obras de viviendas abandonadas por Nación.

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El jefe de Gabinete espera reunirse con varios gobernadores hacia el final de la semana. Hace pocos días se había especulado con que fuera a hablar este miércoles al Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI) y que se pudiera ver con los ocho gobernadores que iban a estar allí presentes. Voceros oficiales confirmaron que declinó su participación por asuntos de agenda, pero que tiene previsto mantener un encuentro con varios de ellos por separado.

El día clave será el viernes, más específicamente cuando se desarrolle el Consejo Federal de Logística, organizado por el CFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). Hay gobernadores que también tienen previsto asistir y es una posibilidad de que Santilli pueda encontrarse con ellos de manera bilateral y posteriormente en Casa Rosada.

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El ministro Luis Caputo y el diputado Diego Santilli participan junto a autoridades en las actividades de Argentina Week en la Embajada de Argentina en Francia.

Las conversaciones que mantiene Santilli, aun así, tienen un efecto político que, en la práctica, parece tener un impacto reducido porque los gobernadores están a la espera de que los armadores políticos de La Libertad Avanza les den otro tipo de certezas. “El Colo tiene acuerdos de palabra con muchos de ellos, pero todavía quieren que se les dé algún tipo de certeza de que se les va a facilitar la competencia en sus respectivos distritos”, asegura un importante asesor del Gobierno.

A modo de síntesis, la mayoría de los gobernadores aliados no tiene inconvenientes en apoyar al Gobierno en la suspensión de las PASO, pero les generó mucho ruido lo declarado el viernes pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre que las condiciones de un acuerdo deben ser más rígidas y solo aceptarse en casos donde las gobernaciones den señales claras de complicidad con el proyecto libertario.

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“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares. Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la definición de los acuerdos con los gobernadores para las elecciones presidenciales del año que viene y puso condiciones para tener alianzas en las provincias

Los gobernadores interpretan que desde la conducción nacional de La Libertad Avanza pretenden no un acuerdo político-electoral, sino un acuerdo de gobierno subnacional. Eso tensiona algunas adhesiones y el tramo final de las negociaciones con las provincias.

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Las oficinas de los Menem justifican ese razonamiento al decir que el año pasado se eligió una política de confrontación que al principio fue cuestionada y después terminó redundando en mayor volumen político para el oficialismo. Alegan, a su vez, que las estructuras partidarias provinciales que tiene el partido no pueden recibir como respuesta un acuerdo subterráneo con los oficialismos locales, ya que implicaría una desmovilización hacia la campaña nacional.

Los motivos son más extensos, pero en otros importantes sectores del oficialismo no son compartidos como meritorios como para demorar los acuerdos políticos. En el círculo de confianza de la senadora Patricia Bullrich afirman que hay una suerte de tapón en las negociaciones porque tanto los armadores libertarios como los gobernadores “están todos especulando” con un escenario electoral del que todavía falta un año.

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“Están lejos de la realidad electoral”, opina una fuente que participa de la Mesa Política y que no está de acuerdo con la decisión de ser más estrictos con los acuerdos electorales. Tanto Martín como Eduardo “Lule” Menem son los principales impulsores de la posición más cerrada, mientras que Santilli, Bullrich y los primos Santiago y Luis Caputo son defensores de pactar lo antes posible. La decisión política para terminar de decantar una tendencia para un lado o para el otro depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Karina Milei. (RS Fotos)

“La frontera es la última semana de octubre y la primera de noviembre”, convalidan en la Casa Rosada. Santilli cree que los votos para la Cámara de Diputados están prácticamente asegurados y que solo hace falta un puñado de adhesiones en el Senado. Se habla de senadores radicales y de quienes son aliados al Gobierno pero no están alineados con ningún jefe provincial. Bullrich también convalida que la traba permanece allí.

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En la Mesa Política se habló brevemente de la temporalidad de los diferentes proyectos que tiene La Libertad Avanza en el Congreso. “Se habló casi nada de la Reforma Política porque la respuesta siempre es la misma”, afirma uno de los asistentes a Infobae. Nadie duda de que el oficialismo finalmente va a terminar consiguiendo los votos, aunque importa cuándo se va a conseguir tratar, porque también habrá negociaciones vinculadas al Presupuesto 2027.

“Va a depender de cuándo avance en el Senado. Las fechas van a estar muy juntitas”, afirmó un importante integrante del bloque de La Libertad Avanza. Así, dejan la puerta abierta para que esta se trate en sesiones extraordinarias. Aunque la Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó una advertencia al Congreso para que las modificaciones electorales sean tratadas antes de que comience el 2027, en el Gobierno tampoco lo ven como un requisito que deba ser cumplimentado a rajatabla.

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