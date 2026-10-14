Política

La reforma más pedida por Milei: qué le falta al Gobierno para asegurarse la suspensión de las PASO

La Casa Rosada cree que solo faltan unos pocos votos por convencer en el Senado. En el medio, la disputa política en la mesa chica del oficialismo genera tensiones por cómo cerrar las negociaciones. Los plazos que se prevén

Javier Milei habla en el encuentro “Vientos de Cambio: Avanza la Libertad en Argentina y las Américas”
Javier Milei en el evento Vientos de Cambio. RS Fotos
Guardar

En un importante despacho de la Casa Rosada afirman que han conseguido apalabrar a una masa de gobernadores para que voten la suspensión de las PASO, aunque afirman que persisten diferencias al interior del Gobierno que todavía no permiten aventurar una consolidación de esas negociaciones. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tiene previsto volver a reunirse con varios de esos mandatarios esta semana, a la espera de que puertas adentro exista una posición unívoca que permita acelerar ese tratamiento legislativo.

Santilli comenzó la semana reuniéndose con el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, uno de los cinco mandatarios provinciales más vinculados con el kirchnerismo, pero aunque fue el único que logró mantener encuentros recientes con altos funcionarios de la Casa Rosada. El pampeano le solicitó resolver las deudas vinculadas con el déficit previsional y las vinculadas a la inversión que realizó su gobernación para finalizar las obras de viviendas abandonadas por Nación.

PUBLICIDAD

El jefe de Gabinete espera reunirse con varios gobernadores hacia el final de la semana. Hace pocos días se había especulado con que fuera a hablar este miércoles al Congreso de Federalismo Fiscal (CONFEFI) y que se pudiera ver con los ocho gobernadores que iban a estar allí presentes. Voceros oficiales confirmaron que declinó su participación por asuntos de agenda, pero que tiene previsto mantener un encuentro con varios de ellos por separado.

El día clave será el viernes, más específicamente cuando se desarrolle el Consejo Federal de Logística, organizado por el CFI en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). Hay gobernadores que también tienen previsto asistir y es una posibilidad de que Santilli pueda encontrarse con ellos de manera bilateral y posteriormente en Casa Rosada.

PUBLICIDAD

Diez hombres en traje posan en fila dentro de un salón formal con carteles de la Embajada de Argentina en Francia
El ministro Luis Caputo y el diputado Diego Santilli participan junto a autoridades en las actividades de Argentina Week en la Embajada de Argentina en Francia.

Las conversaciones que mantiene Santilli, aun así, tienen un efecto político que, en la práctica, parece tener un impacto reducido porque los gobernadores están a la espera de que los armadores políticos de La Libertad Avanza les den otro tipo de certezas. “El Colo tiene acuerdos de palabra con muchos de ellos, pero todavía quieren que se les dé algún tipo de certeza de que se les va a facilitar la competencia en sus respectivos distritos”, asegura un importante asesor del Gobierno.

A modo de síntesis, la mayoría de los gobernadores aliados no tiene inconvenientes en apoyar al Gobierno en la suspensión de las PASO, pero les generó mucho ruido lo declarado el viernes pasado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sobre que las condiciones de un acuerdo deben ser más rígidas y solo aceptarse en casos donde las gobernaciones den señales claras de complicidad con el proyecto libertario.

“¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?”, sería mucho más fácil avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales. Pero si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, lo que tenemos que hacer es tener agendas programáticas similares. Bajar impuestos, seguir desregulando, seguridad jurídica, previsibilidad, no cambiarle las reglas a la gente”, dijo el presidente de la Cámara de Diputados.

El presidente de la Cámara de Diputados se refirió a la definición de los acuerdos con los gobernadores para las elecciones presidenciales del año que viene y puso condiciones para tener alianzas en las provincias

Los gobernadores interpretan que desde la conducción nacional de La Libertad Avanza pretenden no un acuerdo político-electoral, sino un acuerdo de gobierno subnacional. Eso tensiona algunas adhesiones y el tramo final de las negociaciones con las provincias.

Las oficinas de los Menem justifican ese razonamiento al decir que el año pasado se eligió una política de confrontación que al principio fue cuestionada y después terminó redundando en mayor volumen político para el oficialismo. Alegan, a su vez, que las estructuras partidarias provinciales que tiene el partido no pueden recibir como respuesta un acuerdo subterráneo con los oficialismos locales, ya que implicaría una desmovilización hacia la campaña nacional.

Los motivos son más extensos, pero en otros importantes sectores del oficialismo no son compartidos como meritorios como para demorar los acuerdos políticos. En el círculo de confianza de la senadora Patricia Bullrich afirman que hay una suerte de tapón en las negociaciones porque tanto los armadores libertarios como los gobernadores “están todos especulando” con un escenario electoral del que todavía falta un año.

“Están lejos de la realidad electoral”, opina una fuente que participa de la Mesa Política y que no está de acuerdo con la decisión de ser más estrictos con los acuerdos electorales. Tanto Martín como Eduardo “Lule” Menem son los principales impulsores de la posición más cerrada, mientras que Santilli, Bullrich y los primos Santiago y Luis Caputo son defensores de pactar lo antes posible. La decisión política para terminar de decantar una tendencia para un lado o para el otro depende de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Reunion La Libertad Avanza 24/09/2026 -Karina Milei
Karina Milei. (RS Fotos)

La frontera es la última semana de octubre y la primera de noviembre”, convalidan en la Casa Rosada. Santilli cree que los votos para la Cámara de Diputados están prácticamente asegurados y que solo hace falta un puñado de adhesiones en el Senado. Se habla de senadores radicales y de quienes son aliados al Gobierno pero no están alineados con ningún jefe provincial. Bullrich también convalida que la traba permanece allí.

En la Mesa Política se habló brevemente de la temporalidad de los diferentes proyectos que tiene La Libertad Avanza en el Congreso. “Se habló casi nada de la Reforma Política porque la respuesta siempre es la misma”, afirma uno de los asistentes a Infobae. Nadie duda de que el oficialismo finalmente va a terminar consiguiendo los votos, aunque importa cuándo se va a conseguir tratar, porque también habrá negociaciones vinculadas al Presupuesto 2027.

“Va a depender de cuándo avance en el Senado. Las fechas van a estar muy juntitas”, afirmó un importante integrante del bloque de La Libertad Avanza. Así, dejan la puerta abierta para que esta se trate en sesiones extraordinarias. Aunque la Cámara Nacional Electoral (CNE) realizó una advertencia al Congreso para que las modificaciones electorales sean tratadas antes de que comience el 2027, en el Gobierno tampoco lo ven como un requisito que deba ser cumplimentado a rajatabla.

Temas Relacionados

Javier MileiPASOLa Libertad AvanzaReforma políticaKarina MileiDiego SantilliMartín MenemLuis CaputoSantiago CaputoCongreso

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En la Gala Hispana, Milei defenderá su plan de ajuste económico y apoyará a Donald Trump

El presidente argentino recibirá en ese evento privado un reconocimiento a “su liderazgo global” y aprovechará la oportunidad para reivindicar la agenda política del líder republicano, que puede perder los comicios de medio término por el aumento del costo de vida en Estados Unidos

En la Gala Hispana, Milei defenderá su plan de ajuste económico y apoyará a Donald Trump

Kicillof se mostró con Grabois, pero el kirchnerismo profundiza su presión para que Cristina Kirchner sea candidata

El gobernador recorrió el barrio de La Cava en San Isidro junto al dirigente social luego visitar una base policial con el intendente Ramón Lanús. En la antesala del Día de la Lealtad, donde será uno de los protagonistas, el kirchnerismo salió a ratificar una candidatura de Cristina Kirchner

Kicillof se mostró con Grabois, pero el kirchnerismo profundiza su presión para que Cristina Kirchner sea candidata

Passaglia apuntó contra el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon una Pyme: “Le da poder a los que extorsionan”

El diputado bonaerense y ex intendente de San Nicolás recordó el conflicto que paralizó la ciudad y lamentó la decisión judicial que benefició al sindicato de Camioneros. “Bloquearon una empresa, una ciudad, y no pasa nada”, lamentó

Passaglia apuntó contra el juez que absolvió a los sindicalistas que bloquearon una Pyme: “Le da poder a los que extorsionan”

El Gobierno vaticina un triunfo de Bolsonaro en Brasil y analiza su impacto en la cumbre de la derecha regional

En el oficialismo se muestran expectantes por el efecto regional ante una eventual victoria del líder del Partido Liberal (PL). Los deseos de Milei y la “carrera” por el respaldo de Trump

El Gobierno vaticina un triunfo de Bolsonaro en Brasil y analiza su impacto en la cumbre de la derecha regional

Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

Las casas de estudio se muestran firmes en la previa de la marcha de este jueves. Por su parte, en Casa Rosada buscarán apelar la decisión del juez que le impuso una sanción económica a Diego Santilli

Las universidades dicen que la multa contra el Gobierno es “muy importante”, pero sostienen el reclamo

DEPORTES

River Plate pierde contra Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

River Plate pierde contra Sarmiento por el partido pendiente de la fecha 11 del Torneo Clausura

El empujón de Enzo Fernández al árbitro en la derrota del Manchester City frente al PSG por la Champions League

Las dos asistencias de Matías Soulé en la increíble derrota de la Roma ante el Real Madrid por la Champions League

El Manchester City de Enzo Fernández perdió 4-2 ante el campeón PSG por la fecha 2 de la Champions League: todos los goles del día

La frase que retumbó en la selección argentina del delantero “de los tres pasaportes” que marcó un hattrick ante el Inter de Milán

TELESHOW

Pablito Ruiz confesó un íntimo momento con Ricky Martin en medio de una gira: "Después me quedé enganchado"

Pablito Ruiz confesó un íntimo momento con Ricky Martin en medio de una gira: "Después me quedé enganchado"

La respuesta de Lali Espósito a una fan que cuestionó su nueva canción: “Si le tenés un mínimo de respeto a los artistas”

Julieta Ortega habló del final de su amistad con Andrea Rincón: “Hay cosas que para mí se dirimen puertas adentro”

El video que compartió Darío Giordano horas antes de la entrevista de Valentín Yankelevich y luego borró

El testimonio de Cris Morena ante la Justicia sobre la situación de Valentín y Franco Yankelevich: “Abuela, me quiero hacer invisible”

INFOBAE AMÉRICA

Conoce a las organizaciones que destacan por promover el bienestar laboral en el bajío mexicano

Conoce a las organizaciones que destacan por promover el bienestar laboral en el bajío mexicano

Autoridades agropecuarias de Panamá interceptan 961 plagas en productos importados

“No estamos listos para ir a Marte”: la advertencia de la astronauta Sophie Adenot tras pasar 237 días en el espacio y volver a la Tierra con mareos

Costa Rica abre las puertas de su megacárcel: líderes criminales, sicarios y extorsionadores serán los primeros trasladados

Reservas de maíz para tres semanas y cosechas arrasadas: la crisis silenciosa que devora al Corredor Seco Centroamericano