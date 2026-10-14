Política

El Gobierno vaticina un triunfo de Bolsonaro en Brasil y analiza su impacto en la cumbre de la derecha regional

En el oficialismo se muestran expectantes por el efecto regional ante una eventual victoria del líder del Partido Liberal (PL). Los deseos de Milei y la “carrera” por el respaldo de Trump

Acuarela de Donald Trump, Javier Milei y Flavio Bolsonaro frente a las banderas de Estados Unidos, Argentina y Brasil.
Donald Trump y Javier Milei apoyan la candidatura de Flavio Bolsonaro (Imagen ilustrativa Infobae)
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En la antesala de un nuevo encuentro entre el presidente Javier Milei y el exdiputado Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, en el Gobierno anticipan un triunfo del candidato de derecha en el balotaje del 25 de octubre en Brasil. En la Casa Rosada consideran que una eventual victoria de Bolsonaro obligaría a reconfigurar el liderazgo regional y tendría un impacto directo en la relación de Estados Unidos con América Latina, en particular con la administración de Donald Trump.

En ese marco, una fuente con acceso al despacho presidencial anticipó a Infobae que una eventual victoria del mayor de los hijos de Jair Bolsonaro sobre Lula da Silva abriría un nuevo escenario regional y podría alterar los planes del Gobierno de reunir en la Argentina a presidentes de derecha de la región.

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Si bien el canciller Pablo Quirno confirmó la iniciativa, todavía no hay una fecha definida debido a las dificultades para compatibilizar las agendas de los jefes de Estado convocados. En el oficialismo, además, reconocen que los compromisos de fin de año complican la organización del encuentro.

La preocupación en algunos sectores de Casa Rosada pasa por una eventual competencia entre Milei y Bolsonaro por el respaldo de Trump en la región. “A no ser que pase algo extraordinario, va a ganar Flávio y eso nos somete a una carrera en la que vamos a competir por ver quién es el mejor alumno de Trump. Probablemente vayamos a perder”, planteó ante este medio una fuente con acceso al despacho presidencia.

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El presidente Javier Milei junto a Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)
El presidente Javier Milei junto a Eduardo Bolsonaro (REUTERS/Jean Carniel)

En Balcarce 50 calculan que Bolsonaro podría absorber una parte del voto que en la primera vuelta se repartió entre las distintas expresiones de derecha. También prevén que la abstención, que alcanzó el 29% en primera vuelta, y que ubican “dentro del promedio”, podría profundizarse en el balotaje.

La alerta de un sector se apoya en el peso específico de Brasil en la región, dado que concentra más de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) de América Latina y el Caribe. Un triunfo de Bolsonaro podría fortalecer su posición como interlocutor de Washington en la región, un lugar que Milei busca consolidar desde la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Sin embargo, hay quienes relativizan la posición y aseguran que Milei logró consolidar un peso propio en la escena internacional, una proyección que todavía no le reconocen a Flávio Bolsonaro. En paralelo, celebran la posibilidad de una derrota de Lula da Silva, que, según consideran, podría terminar de consolidar la avanzada de la derecha en la región.

“Falta mucho, todavía Bolsonaro no ganó. Además, asumiría en enero. Más allá de que haya quienes intentan rivalizarlo con Milei, un triunfo significaría el avance de la derecha a nivel regional y en eso, el Presidente tiene gran responsabilidad. Es el que más tiempo lleva gobernado y el que impulsó varias de las campañas”, argumentó un funcionario del entorno del libertario.

Javier Milei G20
El presidente Javier Milei junto a su par de Brasil, Lula da Silva (Ricardo STUCKERT / BRAZILIAN PRESIDENCY / AFP)

En la misma línea, el mandatario no duda en hacer explícito su apoyo a Bolsonaro de cara al balotaje del 25 de octubre. Para eso, buscó polarizar con Lula da Silva, con quien mantiene un vínculo diplomático degradado al nivel de encargado de negocios. Incluso, en el marco de su nuevo viaje a Estados Unidos, se mostrará junto a Eduardo Bolsonaro, uno de los disertantes de la Gala Hispana organizada por Derecha Diario.

En el círculo más cercano a Milei sostienen que ambos liderazgos no deben ser idénticos y descartan que el Presidente busque rivalizar con su eventual par brasileño. “No lo vemos como un atagónico sino como un complementario”, explicaron ante este medio.

En otras oficinas de Balcarce 50 describen la relación entre ambos como un “liderazgo dialéctico”, en la que que la proyección internacional de Milei y el eventual ascenso de Bolsonaro puedan convivir sin que necesariamente se establezca una relación de competencia entre ambos.

“Fenómeno barrial”, suele ironizar el Presidente en su cuenta de X para destacar la proyección internacional de su modelo. “Milei tiene un liderazgo internacional que Flávio no. Puede ser porque no es presidente y habrá que ver cómo se mueve en los próximos meses”, graficó un integrante de la mesa política.

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