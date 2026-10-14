República Dominicana

De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

La finalista dominicana enfrenta una prueba que exige aptitudes distintas a las de los concursos tradicionales, con la representación de IMG Models y un lugar en el Victoria's Secret Fashion Show como recompensa

Tras ser segunda finalista en Miss Universo 2022, la modelo enfrenta pruebas de vestuario ante el jurado y compite por un lugar en el espectáculo de Los Ángeles del 18 de octubre.

Guardar

La dominicana Andreína Martínez quedó entre las tres finalistas de Angels Among Us, la competencia con la que Victoria’s Secret busca incorporar a una nueva integrante a su grupo de Ángeles.

La ganadora será anunciada el 18 de octubre durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, en Los Ángeles, y obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models además de la oportunidad de desfilar en el espectáculo.

PUBLICIDAD

Martínez superó las etapas de selección de una convocatoria que reunió a más de 100,000 aspirantes. La modelo competirá por un lugar que podría convertirla en la primera dominicana en recibir oficialmente el título de Ángel de Victoria’s Secret.

Una final entre tres aspirantes y un contrato internacional

El quinto episodio del reality se estrenó el domingo 11 de octubre en el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. Durante esa entrega, la participante enfrentó pruebas de vestuario ante el jurado y avanzó hasta la definición de la competencia.

La exrepresentante dominicana en Miss Universo avanzó hasta la definición de una competencia global. El veredicto se conocerá el 18 de octubre en el Fashion Show de Los Ángeles. (Imagen de cortesía)
La exrepresentante dominicana en Miss Universo avanzó hasta la definición de una competencia global. El veredicto se conocerá el 18 de octubre en el Fashion Show de Los Ángeles. (Imagen de cortesía)

Adam Selman, integrante del jurado, destacó el recorrido de la dominicana al comunicarle su clasificación. “Me gustaría que continuemos este viaje juntas, de verdad creo en ti, solo quiero animarte a que hagas todo lo que puedas y muestres lo que te hace única, porque eres muy especial”, le dijo a Martínez, según El Caribe.

PUBLICIDAD

El premio incluye dos beneficios confirmados: un acuerdo de representación exclusiva con IMG Models y la participación en el Victoria’s Secret Fashion Show. El contrato puede facilitar el acceso a campañas, colaboraciones y otros proyectos, aunque no garantiza futuras contrataciones comerciales.

La condición de Ángel tiene un significado distinto al de desfilar para la marca. Modelos como Adriana Lima y Alessandra Ambrosio contribuyeron durante años a consolidar esa denominación como parte de la identidad pública de Victoria’s Secret.

Del certamen nacional a la pasarela de Victoria’s Secret

La trayectoria de Martínez ganó visibilidad en 2021, cuando fue coronada Miss República Dominicana Universo. En 2022 representó al país en Miss Universo y obtuvo el puesto de segunda finalista.

La dominicana superó una convocatoria multitudinaria hasta quedar entre tres candidatas; el desenlace, previsto para octubre en Los Ángeles, abre un horizonte profesional internacional tras su recorrido por certámenes nacionales. (Imagen de cortesía)
La dominicana superó una convocatoria multitudinaria hasta quedar entre tres candidatas; el desenlace, previsto para octubre en Los Ángeles, abre un horizonte profesional internacional tras su recorrido por certámenes nacionales. (Imagen de cortesía)

La competencia actual plantea una exigencia diferente a la de los certámenes de belleza: la aspirante debe demostrar aptitudes para el modelaje comercial y de pasarela ante una audiencia internacional. Su eventual triunfo ampliaría su carrera hacia la industria de la moda y le daría una representación profesional de alcance global.

La final se realizará a las 7:30 p. m. de República Dominicana, la misma hora prevista para la costa este de Estados Unidos. El desfile contará con presentaciones de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae.

Victoria’s Secret eligió Los Ángeles como sede del espectáculo, después de ediciones anteriores celebradas en Nueva York. La decisión sobre la nueva Ángel será uno de los momentos centrales de la noche, indicó revistamercado.do.

Nacida en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y criada en El Bronx, Nueva York, Martínez fue capitana del equipo de sóftbol en la escuela secundaria Bronx Bridges. Luego se graduó summa cum laude en Psicología y Estudios latinoamericanos en el City College of New York, con una beca federal Pell Grant.

En 2018, trabajó como pasante legislativa en la oficina de la senadora Kirsten Gillibrand, en Washington D. C., y como pasante de presupuesto legislativo en el Consejo Municipal de Nueva York. También participó en la New York Fashion Week y fue imagen de Missoni, Nars Cosmetics y Sephora; después se desempeñó como embajadora de America Needs You y asumió la dirección del Women’s Equality Center, organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

Temas Relacionados

ModelosRepública DominicanaVictoria´s Secret

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Yaxel Lendeborg y los Warriors: la jugada en casa de Butler que convenció a Curry y Green de que era el elegido

El ala-pívot dominicano llega a Golden State con el físico de un veterano y la lectura de juego de una promesa: la tensión entre su potencial y la urgencia competitiva de los Warriors definirá su primera temporada

Yaxel Lendeborg y los Warriors: la jugada en casa de Butler que convenció a Curry y Green de que era el elegido

“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

Engañados con promesas de empleos de construcción y choferes en Europa del Este, un grupo de dominicanos permanece atrapado en la primera línea de combate de la guerra entre Rusia y Ucrania

“Para ellos no somos héroes, somos mercenarios”: El desgarrador testimonio de los dominicanos atrapados en el frente ruso

República Dominicana supera récord en exportaciones: ¿Cuáles fueron los productos más enviados?

Las ventas externas alcanzaron $12,019 millones entre enero y septiembre de 2026, impulsadas por el oro, los instrumentos médicos y los cigarros puros. Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los productos dominicanos

República Dominicana supera récord en exportaciones: ¿Cuáles fueron los productos más enviados?

Colegio Médico Dominicano convoca a un paro de 24 horas, mientras autoridades aseguran atención de emergencias en la red pública

La protesta de este 13 de octubre exige resolver reclamos sobre incentivos, vacantes y remuneraciones por guardias, mientras las urgencias y cuidados críticos permanecen operativos en los centros estatales de salud

Colegio Médico Dominicano convoca a un paro de 24 horas, mientras autoridades aseguran atención de emergencias en la red pública

“Traiga a nuestros hijos vivos del frente ruso”: el llamado directo de las madres dominicanas al presidente Abinader

Con el alma en vilo y la voz entrecortada, decenas de madres y familiares dominicanos levantaron su campamento frente al Congreso Nacional tras siete días de vigilia, exigiendo al Gobierno la repatriación urgente de sus hijos reclutados bajo engaño para combatir en el frente ruso

“Traiga a nuestros hijos vivos del frente ruso”: el llamado directo de las madres dominicanas al presidente Abinader

TECNO

Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

Por qué no se debe usar XUPER TV, Magis TV o Cuevana para ver películas, series o fútbol

WhatsApp recupera el desenfoque gradual en los chats de iPhone

GTA V dejaría el catálogo de PlayStation Plus en noviembre de 2026

Así funciona la tecnología del amor que entre pantallas y mensajes construye o destruye relaciones

¿Es posible ver la película de las Guerreras K-Pop desde el celular y sin internet?

ENTRETENIMIENTO

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

Después de 10 años, Gibbs y Tony DiNozzo vuelven a reunirse en el universo de ‘NCIS’

John Travolta le dedicó un mensaje a su esposa Kelly Preston en el día en que habría cumplido 64 años

Sean ‘Diddy’ Combs habría terminado en el hospital tras una pelea: ¿quién lo atacó en prisión?

La única queja de Paul McCartney sobre las próximas películas de los Beatles: "¡No hagas esto!"

Cómo un poema del siglo XVII inspiró una de las canciones de The Beatles

MUNDO

Zelensky acusó a Rusia de no tener “ningún interés en la paz” en su visita a Londres

Zelensky acusó a Rusia de no tener “ningún interés en la paz” en su visita a Londres

Por qué la prohibición de alimentar palomas en las ciudades genera un riesgo que preocupa a los expertos

Zelensky restó importancia a la tensión con Trump tras el acuerdo con Putin sobre el combustible ruso

Emmanuel Macron exigió al Gobierno respuestas concretas a las demandas estudiantiles tras tres semanas de protestas en Francia

Alerta por transmisión comunitaria del ébola en el Congo: ya son más de 9.000 casos y superan las 4.300 muertes