De Miss Universe a la pasarela de Victoria´s Secret: Andreína Martínez va por un hito dominicano

Tras ser segunda finalista en Miss Universo 2022, la modelo enfrenta pruebas de vestuario ante el jurado y compite por un lugar en el espectáculo de Los Ángeles del 18 de octubre.

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La dominicana Andreína Martínez quedó entre las tres finalistas de Angels Among Us, la competencia con la que Victoria’s Secret busca incorporar a una nueva integrante a su grupo de Ángeles.

La ganadora será anunciada el 18 de octubre durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, en Los Ángeles, y obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models además de la oportunidad de desfilar en el espectáculo.

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Martínez superó las etapas de selección de una convocatoria que reunió a más de 100,000 aspirantes. La modelo competirá por un lugar que podría convertirla en la primera dominicana en recibir oficialmente el título de Ángel de Victoria’s Secret.

Una final entre tres aspirantes y un contrato internacional

El quinto episodio del reality se estrenó el domingo 11 de octubre en el canal oficial de Victoria’s Secret en YouTube. Durante esa entrega, la participante enfrentó pruebas de vestuario ante el jurado y avanzó hasta la definición de la competencia.

La exrepresentante dominicana en Miss Universo avanzó hasta la definición de una competencia global. El veredicto se conocerá el 18 de octubre en el Fashion Show de Los Ángeles. (Imagen de cortesía)

Adam Selman, integrante del jurado, destacó el recorrido de la dominicana al comunicarle su clasificación. “Me gustaría que continuemos este viaje juntas, de verdad creo en ti, solo quiero animarte a que hagas todo lo que puedas y muestres lo que te hace única, porque eres muy especial”, le dijo a Martínez, según El Caribe.

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El premio incluye dos beneficios confirmados: un acuerdo de representación exclusiva con IMG Models y la participación en el Victoria’s Secret Fashion Show. El contrato puede facilitar el acceso a campañas, colaboraciones y otros proyectos, aunque no garantiza futuras contrataciones comerciales.

La condición de Ángel tiene un significado distinto al de desfilar para la marca. Modelos como Adriana Lima y Alessandra Ambrosio contribuyeron durante años a consolidar esa denominación como parte de la identidad pública de Victoria’s Secret.

Del certamen nacional a la pasarela de Victoria’s Secret

La trayectoria de Martínez ganó visibilidad en 2021, cuando fue coronada Miss República Dominicana Universo. En 2022 representó al país en Miss Universo y obtuvo el puesto de segunda finalista.

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La dominicana superó una convocatoria multitudinaria hasta quedar entre tres candidatas; el desenlace, previsto para octubre en Los Ángeles, abre un horizonte profesional internacional tras su recorrido por certámenes nacionales. (Imagen de cortesía)

La competencia actual plantea una exigencia diferente a la de los certámenes de belleza: la aspirante debe demostrar aptitudes para el modelaje comercial y de pasarela ante una audiencia internacional. Su eventual triunfo ampliaría su carrera hacia la industria de la moda y le daría una representación profesional de alcance global.

La final se realizará a las 7:30 p. m. de República Dominicana, la misma hora prevista para la costa este de Estados Unidos. El desfile contará con presentaciones de KATSEYE, Megan Moroney, Megan Thee Stallion y Tate McRae.

Victoria’s Secret eligió Los Ángeles como sede del espectáculo, después de ediciones anteriores celebradas en Nueva York. La decisión sobre la nueva Ángel será uno de los momentos centrales de la noche, indicó revistamercado.do.

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Nacida en Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y criada en El Bronx, Nueva York, Martínez fue capitana del equipo de sóftbol en la escuela secundaria Bronx Bridges. Luego se graduó summa cum laude en Psicología y Estudios latinoamericanos en el City College of New York, con una beca federal Pell Grant.

En 2018, trabajó como pasante legislativa en la oficina de la senadora Kirsten Gillibrand, en Washington D. C., y como pasante de presupuesto legislativo en el Consejo Municipal de Nueva York. También participó en la New York Fashion Week y fue imagen de Missoni, Nars Cosmetics y Sephora; después se desempeñó como embajadora de America Needs You y asumió la dirección del Women’s Equality Center, organización dedicada a la defensa de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe.

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