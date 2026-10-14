Petróleo y gas: el Gobierno lanzó tableros para seguir las exportaciones día a día

Los registros provienen de dos fuentes operativas: los cierres de los medidores en línea instalados en los puntos de comercialización internacional y los registros de carga de buques (Foto: Shutterstock)

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El Gobierno nacional habilitó una herramienta pública que permite seguir, con apenas dos días de diferencia, la evolución de las ventas externas de hidrocarburos. Se trata de los Tableros del Sistema de Mediciones de Petróleo y Gas, desarrollados por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, que publican cada jornada los principales datos de exportación de crudo y del comercio exterior de gas natural.

La primera lectura de la plataforma ya dejó un dato relevante: en septiembre, los envíos de petróleo crudo al exterior alcanzaron 2,01 millones de metros cúbicos, el mayor volumen mensual desde el inicio de la serie publicada. Esa cifra equivale a un promedio de 67.000 m³ diarios, unos 421.000 barriles por día.

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La principal novedad para el mercado es la anticipación de la información. Hasta ahora, operadores, analistas y agentes vinculados al comercio exterior energético debían esperar los cierres mensuales oficiales para conocer el desempeño del sector. Con los nuevos tableros, la evolución de los despachos de hidrocarburos puede monitorearse durante el mes en curso.

Cómo se generan los datos

La información es suministrada por las compañías del sector en el marco de la Resolución SE N° 557/2022, que reemplazó a la ex Resolución N° 318/2010. Los registros provienen de dos fuentes operativas: los cierres de los medidores en línea instalados en los puntos de comercialización internacional y los registros de carga de buques.

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Esta doble fuente refleja la estructura física de las salidas de hidrocarburos del país, que combinan ductos transfronterizos y terminales marítimas de embarque. En cada caso, la medición se toma en el punto donde el producto deja de circular dentro del sistema local y pasa a formar parte de una operación de comercio exterior.

Los datos se difunden con un desfase de 48 horas, plazo que corresponde a los tiempos de procesamiento de la información. Ese margen permite ordenar las lecturas de los equipos antes de su publicación, sin resignar la frecuencia diaria que distingue a la herramienta de otros reportes estadísticos del área energética.

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Qué información ofrecen los tableros

La plataforma permite consultar el volumen diario exportado, el acumulado del período y el promedio de los últimos 30 días. También incorpora una comparación con el mes anterior, lo que facilita detectar cambios de tendencia en los flujos de exportación sin necesidad de procesar bases de datos externas.

Además, los tableros muestran la evolución mensual y diaria por instalación y por punto de salida. Este nivel de desagregación aporta una lectura geográfica de los despachos y permite identificar qué nodos concentran la mayor actividad, un dato útil para analizar la exigencia sobre la infraestructura de evacuación.

Disponer de datos con frecuencia diaria acorta la distancia entre la operación física y su registro estadístico, un aspecto relevante en un contexto de crecimiento exportador (Foto: Shutterstock)

En el caso del gas natural, el sistema registra tanto las importaciones como las exportaciones, una distinción relevante para un mercado que combina envíos a países vecinos con compras externas en los períodos de mayor demanda interna. Así, la herramienta ofrece una foto más completa del balance gasífero.

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Alcance y límites de la información

La Secretaría de Energía precisó que se trata de información preliminar y de carácter operativo, que luego se consolida en los cierres mensuales del organismo. Por ese motivo, las cifras publicadas a diario pueden presentar diferencias con los registros definitivos que se difunden una vez finalizado cada período.

Los datos de los tableros no constituyen certificación fiscal, documentación aduanera, liquidación comercial, balance contable oficial ni validación regulatoria definitiva. Su utilización se rige por la Política de Publicación y Utilización de Datos Operacionales de Petróleo y Gas, que fija las condiciones de uso de la información difundida.

Esta distinción resulta clave para los actores del comercio exterior: la plataforma funciona como herramienta de seguimiento y planificación, pero no reemplaza los documentos que respaldan formalmente una operación ante la Aduana o los organismos de control. Las decisiones contractuales y tributarias siguen apoyándose en los registros oficiales consolidados.

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Impacto en la planificación logística

La medida se inscribe en la política de transparencia y acceso a la información pública impulsada por el Gobierno nacional. Para el sector energético, disponer de datos con frecuencia diaria acorta la distancia entre la operación física y su registro estadístico, un aspecto relevante en un contexto de crecimiento exportador.

Con volúmenes de crudo en máximos de la serie, contar con información diaria permitirá anticipar picos de actividad en puertos y ductos, ajustar la programación de buques y dimensionar las necesidades de almacenamiento y transporte. A medida que se acumulen registros, los tableros podrán convertirse en una referencia para la planificación logística del comercio de hidrocarburos.

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