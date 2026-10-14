Se desprendieron rocas de un cerro en Mendoza y aplastaron una camioneta: el conductor resultó ileso

Personal de Gendarmería Nacional acudió al kilómetro 1.112 tras una alerta al sistema de emergencias 911

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Cerca de las 10 de la mañana de este miércoles, un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta que circulaba por la Ruta Nacional 7 a la altura del kilómetro 1.112, en la zona de alta montaña de Mendoza. El conductor del vehículo, un ciudadano chileno radicado en Argentina, salió ileso pese a que las piedras impactaron de lleno contra el rodado y destrozaron su parte frontal.

El episodio ocurrió pasando el puesto fijo de control de Los Árboles, de Gendarmería Nacional, según informó Los Andes. Fue personal de esa fuerza, que realizaba una recorrida de rutina por el sector, quien constató la situación tras un llamado al sistema de emergencias 911. Los uniformados pudieron verificar en el lugar el estado del vehículo —una Toyota Hilux— y confirmar que el conductor no presentaba lesiones físicas.

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Lo que vino después complicó el tránsito en toda la zona. Según precisó Mdz, las rocas, desprendidas de una formación a un costado de la vía, cubrieron la calzada, lo que obligó a cortar la circulación en el tramo comprendido entre Potrerillos y Uspallata. Con vehículos varados en ambos sentidos, efectivos de Gendarmería permanecieron en el lugar para contener la situación mientras se aguardaba el arribo de maquinaria.

Un desprendimiento de rocas destruyó una camioneta en la Ruta Nacional 7 y su conductor resultó ileso

Notificada del incidente, la empresa Caminos del Aconcagua —concesionaria del tramo— desplegó una retroexcavadora para abrir una brecha en el sector. A través de esa apertura, según informó Diario Mendoza, se habilitó un paso provisorio para evacuar los rodados atrapados y aliviar la congestión. La medida permitió evacuar los rodados atrapados durante el mediodía, mientras se aguarda la llegada de equipos de mayor porte para remover las piedras de mayor tamaño que permanecen sobre la calzada.

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El paso internacional Cristo Redentor se mantiene abierto las 24 horas para todo tipo de vehículos, según confirmaron las autoridades.

La empresa Caminos del Aconcagua habilitó un paso provisorio con una retroexcavadora para evacuar los vehículos varados

Rescataron a tres turistas que quedaron varados en la alta montaña de Mendoza

Durante el invierno, la alta montaña de Mendoza fue afectada por un intenso temporal de nieve, que obligó a evacuar a turistas varados en sectores clave de la cordillera. Tres personas fueron rescatadas el pasado 16 de julio en Las Cuevas y llevadas a Uspallata, ya que la nieve acumulada y la escasa visibilidad les impidieron regresar por sus propios medios.

Cerca de las 15.30, la tormenta se inició en la zona de Las Cuevas. Desde las 17, ante la continuidad del temporal y las previsiones de acumulaciones de más de 2,5 metros de nieve del lado argentino y 3 metros del chileno, los equipos de emergencia extendieron el retiro de turistas a Puente del Inca y Los Puquios.

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Tres turistas varados en Las Cuevas fueron rescatados y trasladados a Uspallata tras un intenso temporal de nieve

Equipos de Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional participaron del rescate y utilizaron maquinaria pesada para despejar los sectores obstruidos de la Ruta Nacional 7 -principal conexión terrestre entre Argentina y Chile-. Para los caminos que estaban totalmente cubiertos de nieve, resultaron fundamentales las motoniveladoras y las palas cargadoras.

Las tareas de evacuación se desarrollaron bajo condiciones extremas: el viento blanco y la fuerte nevada habían reducido la visibilidad a unos pocos metros. A fin de limitar la exposición a las bajas temperaturas y resguardar tanto a los turistas como al personal, los rescatistas coordinaron su labor, acompañaron a los turistas y controlaron su traslado hacia zonas más seguras.

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Por la intensidad de las nevadas, las autoridades alertaron que los cierres podrían prolongarse. En este contexto, el paso internacional hacia Chile continúa cerrado, mientras las autoridades aconsejan postergar los viajes no esenciales hasta que mejoren las condiciones climáticas y de seguridad en la zona cordillerana.