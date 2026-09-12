A 25 años del 9/11: cómo cambió para siempre la seguridad de la carga internacional

Lo que comenzó principalmente en Estados Unidos terminó influyendo sobre estándares utilizados en las cadenas de suministro de todo el mundo (Ilustración: Movant Connection)

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El 11 de septiembre de 2001 no solo modificó la seguridad aérea y fronteriza. También produjo un cambio profundo en una actividad mucho menos visible para el público: la logística internacional de carga. A partir de los atentados, saber qué se transporta, quién interviene en el envío, de dónde proviene y qué recorrido seguirá pasó a ser información relevante incluso antes de que una mercadería inicie parte de su viaje.

Veinticinco años después, muchos procedimientos que forman parte de una operación internacional, como enviar información electrónica anticipada, analizar cargamentos según su nivel de riesgo o inspeccionar contenedores antes de que lleguen a destino, tienen relación con la arquitectura de seguridad desarrollada después del 9/11. Lo que comenzó principalmente en Estados Unidos terminó influyendo sobre estándares utilizados en las cadenas de suministro de todo el mundo.

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Los ataques ocurrieron cuando 19 integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales. Dos fueron impactados contra las Torres Gemelas del World Trade Center, otro contra el Pentágono y el cuarto cayó en Pensilvania luego de que pasajeros y tripulantes intentaran recuperar el control. Murieron 2.977 personas de más de 90 países.

De fronteras congestionadas a controles antes de que salga la carga

El impacto sobre el transporte fue inmediato. La paralización temporal del espacio aéreo estadounidense afectó tanto a pasajeros como a la capacidad de carga que viaja en aviones comerciales, mientras los controles terrestres se endurecieron de manera abrupta. En los cruces entre Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, las inspecciones intensivas provocaron esperas de más de diez horas para los camiones durante los primeros días.

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Ese escenario dejó en evidencia un dilema que todavía define a la logística internacional: cómo aumentar la seguridad sin detener el comercio. Revisar físicamente cada camión, contenedor o paquete con la misma intensidad podía elevar la protección, pero también generar congestión, faltantes y costos extraordinarios. La respuesta fue trasladar una parte creciente del control hacia una instancia anterior al arribo.

Muchos procedimientos que forman parte de una operación internacional, como enviar información electrónica anticipada, analizar cargamentos según su nivel de riesgo o inspeccionar contenedores antes de que lleguen a destino, tienen relación con la arquitectura de seguridad desarrollada después del 9/11 (Foto: Shutterstock)

Una de las transformaciones más significativas llegó en 2002 con la denominada regla de las 24 horas para la carga marítima destinada a Estados Unidos. Desde entonces, determinada información del manifiesto debe ser presentada antes de que el contenedor sea cargado en el puerto extranjero. El objetivo es analizar el riesgo cuando la mercadería todavía se encuentra en origen y decidir si requiere controles adicionales.

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También se desarrolló un esquema para identificar e inspeccionar contenedores considerados de alto riesgo en puertos extranjeros, antes de que fueran embarcados hacia territorio estadounidense. El concepto modificó la lógica tradicional: la frontera dejó de ser únicamente el lugar físico donde ingresaba la carga y el control comenzó a extenderse hacia otros puntos de la cadena.

Información anticipada, escáneres y carga aérea: lo que hoy parece habitual

Antes del 9/11 ya existían controles aduaneros y sistemas electrónicos, pero no se exigía con el alcance actual que determinados datos de seguridad estuvieran disponibles antes del embarque. Ese cambio permitió que los organismos pasaran de depender principalmente de inspecciones al arribo a utilizar información anticipada para seleccionar qué cargamentos merecen mayor atención.

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Así se consolidaron herramientas que hoy resultan centrales: manifiestos electrónicos, análisis automatizado de riesgo, trazabilidad de los actores de la operación e inspecciones no intrusivas mediante tecnología de escaneo. En lugar de abrir sistemáticamente cada unidad, la información permite concentrar recursos en los movimientos que presentan señales de riesgo.

El transporte aéreo atravesó un proceso similar. La autoridad de seguridad del transporte estadounidense fue creada en noviembre de 2001, apenas dos meses después de los atentados. Años más tarde, una ley basada en recomendaciones de la Comisión del 9/11 estableció que el 100% de la carga transportada en aviones de pasajeros debía ser sometida a controles de seguridad, meta que debía alcanzarse en agosto de 2010.

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Al mismo tiempo aparecieron programas destinados a diferenciar operadores con procedimientos de seguridad previamente verificados. La lógica es sencilla: una cadena que acredita controles sobre instalaciones, personal, vehículos, documentación y socios comerciales puede recibir un tratamiento basado en su menor nivel de riesgo. El modelo busca convertir seguridad y eficiencia en objetivos complementarios, no necesariamente opuestos.

En el contexto de lo acontecido el 11 de septiembre de 2001, revisar físicamente cada camión, contenedor o paquete con la misma intensidad podía elevar la protección, pero también generar congestión, faltantes y costos extraordinarios (Foto: Shutterstock)

Del 9/11 a un estándar que sigue evolucionando

La transformación terminó excediendo a Estados Unidos. En 2005, la Organización Mundial de Aduanas adoptó el Marco SAFE, destinado simultáneamente a asegurar y facilitar el comercio internacional. El sistema impulsó principios como el intercambio anticipado de información, la gestión de riesgos y la cooperación entre aduanas y actores de la cadena logística.

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Ese marco continúa vigente y fue actualizado nuevamente en 2025 para los 186 miembros de la organización, una señal de cuánto perduró aquella transformación. La versión actual mantiene entre sus herramientas la información anticipada de carga, los controles basados en riesgo, los programas de operadores autorizados y la coordinación entre organismos.

El sistema tampoco elimina completamente las amenazas. Un informe oficial publicado en enero de 2026 detectó alrededor de 2.200 incidentes de seguridad vinculados con 480 participantes de uno de los principales programas estadounidenses de cadena segura entre 2020 y 2024. El dato refleja que los mecanismos de confianza requieren controles y revisiones permanentes.

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A 25 años del 9/11, su legado logístico está presente cada vez que un contenedor es evaluado antes de zarpar, un manifiesto se transmite electrónicamente o un envío es seleccionado para inspección según su riesgo. La consecuencia menos visible de aquel día fue cambiar la pregunta central del control internacional: ya no alcanza con saber qué llegó a la frontera. Cada vez más, la seguridad empieza mucho antes de que la carga salga de origen.