Uruguay y Argentina firman acuerdo para liberalizar el transporte aéreo de cargas

El instrumento firmado establece un régimen liberalizado para la prestación de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga (Foto: Shutterstock)

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Uruguay y Argentina firmaron este miércoles, a través de sus cancilleres Mario Lubetkin y Pablo Quirno, un acuerdo bilateral para flexibilizar la regulación del transporte aéreo entre ambos países. La rúbrica se concretó en Montevideo, en el marco de una reunión de cancilleres del Mercosur.

El instrumento firmado establece un régimen liberalizado para la prestación de servicios aéreos, tanto de pasajeros como de carga, con amplios derechos de tráfico y un esquema flexible de rutas entre los dos países. Se trata de un paso adicional dentro de la política de apertura del espacio aéreo que Uruguay viene desarrollando en los últimos años con distintos socios regionales.

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Libertad para definir frecuencias y capacidad

El nuevo marco normativo permitirá que las líneas aéreas determinen por sí mismas la frecuencia y la capacidad de sus servicios, en función de consideraciones estrictamente comerciales, sin las restricciones que imponía el esquema anterior. Además, facilita los acuerdos de cooperación entre compañías, incluidos los servicios de código compartido.

Según un comunicado difundido por la Cancillería uruguaya, el nuevo instrumento genera condiciones favorables para ampliar la oferta de vuelos y destinos, promover mayor competencia entre operadores y fortalecer la conectividad entre ambos países. El texto oficial destaca beneficios tanto para los pasajeros como para el intercambio comercial y turístico bilateral.

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Declaraciones tras la firma

Lubetkin sostuvo que el entendimiento busca sustituir y facilitar las trabas burocráticas existentes, y que ayudará a dinamizar tanto el transporte como el turismo entre los dos países. El canciller uruguayo remarcó que la simplificación regulatoria es un paso concreto dentro de la agenda de integración que Uruguay impulsa durante su presidencia pro tempore del bloque regional.

Por su parte, Quirno llegó a Montevideo para participar de la reunión de cancilleres del Mercosur y calificó la firma como un paso más en la búsqueda de mayor integración entre ambos países. El funcionario argentino pidió no analizar el acuerdo de forma aislada, sino como parte de un conjunto de definiciones conjuntas orientadas al progreso de las dos naciones, y celebró la existencia de un diálogo constructivo entre las partes.

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Se suma a otros convenios similares de la región

La firma se enmarca en una tendencia que Uruguay viene consolidando en materia de cielos abiertos. En los últimos años, el país alcanzó entendimientos similares con otros socios regionales, orientados a reducir restricciones de frecuencias y ampliar la oferta de rutas directas. Este tipo de esquemas busca atraer nuevos operadores y diversificar los destinos disponibles.

La flexibilización aérea entre Uruguay y Argentina abre una vía adicional para el movimiento de cargas sensibles al tiempo (Foto: Shutterstock)

En el caso puntual del vínculo con Argentina, ambos países ya comparten rutas activas entre distintos aeropuertos, un tráfico que hasta ahora estaba sujeto a cupos y limitaciones de frecuencia. La eliminación de esas restricciones apunta a incrementar la oferta disponible tanto para el tránsito de pasajeros como para el movimiento de mercancías que requieren tiempos de traslado más cortos.

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Impacto esperado en conectividad y comercio

Para el sector de comercio exterior, la flexibilización aérea entre Uruguay y Argentina abre una vía adicional para el movimiento de cargas sensibles al tiempo, un segmento que gana protagonismo entre las exportaciones de mayor valor agregado. Una mayor disponibilidad de frecuencias puede traducirse en menores costos logísticos para el tránsito entre ambas orillas del Río de la Plata.

El acuerdo se da además en un contexto de mayor actividad diplomática regional, con Uruguay al frente de la presidencia pro tempore del Mercosur durante este semestre y con negociaciones abiertas hacia otros países del bloque para ampliar este tipo de esquemas de liberalización aérea.

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De cara a los próximos meses, el desafío para ambos gobiernos será traducir el marco normativo firmado en una oferta efectiva de nuevas rutas y frecuencias, así como sostener la coordinación entre autoridades aeronáuticas y aduaneras para que la mayor apertura del espacio aéreo se refleje en beneficios concretos para el comercio exterior, el turismo y la conectividad entre Uruguay y Argentina.