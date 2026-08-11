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Casi la mitad de las empresas destina más del 10% del presupuesto de transporte a imprevistos

De acuerdo con un relevamiento especializado, los errores de pronóstico y las disrupciones inesperadas se combinan con dificultades de visibilidad e integración entre transporte, inventarios y depósitos

Uno de los desafíos identificados en el informe aparece en la integración entre la gestión del transporte y el resto de la cadena de suministro (Imagen: Shutterstock)
Uno de los desafíos identificados en el informe aparece en la integración entre la gestión del transporte y el resto de la cadena de suministro (Imagen: Shutterstock)
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La capacidad de anticipar la demanda y responder frente a las disrupciones tiene un peso concreto sobre los presupuestos destinados al transporte. Un informe internacional encontró que el 47% de las organizaciones consultadas destina más del 10% de ese presupuesto a costos derivados de imprecisiones en los pronósticos o de acontecimientos inesperados que afectan las operaciones.

El estudio relevó a 1.450 responsables senior con conocimiento o responsabilidad sobre transporte, logística, cadenas de suministro, tecnología o finanzas. Participaron organizaciones de manufactura, retail, comercio mayorista, bienes de consumo, supermercados y alimentos y bebidas de América Latina, Norteamérica, Europa y Australia, todas con una facturación global anual de al menos 750 millones de dólares.

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Los resultados permiten dimensionar el impacto económico de los desvíos. Un 31% indicó que los errores de previsión y las disrupciones representan entre el 11% y el 15% de su presupuesto de transporte. Para otro 15%, ese peso se ubica entre el 16% y el 25%, mientras que un 2% señaló que alcanza el 26% o más.

La falta de visibilidad llega hasta la operación

Uno de los desafíos identificados en el informe aparece en la integración entre la gestión del transporte y el resto de la cadena de suministro. El 37% de las organizaciones señaló que su sistema de gestión de transporte todavía no está completamente integrado con otras soluciones utilizadas dentro de sus operaciones.

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Las dificultades se trasladan directamente al movimiento cotidiano de las cargas. Un 50% reportó problemas para ajustar anticipadamente las rutas de los envíos frente a disrupciones en tiempo real, mientras que el 49% señaló limitaciones para optimizar la programación de docks y de la mano de obra en depósitos en función de la actividad de los embarques entrantes.

También aparecen obstáculos para actuar antes de que una incidencia se convierta en una demora. El 47% encuentra dificultades para tomar medidas correctivas antes de que los envíos sean retrasados o interrumpidos, y el 46% tiene problemas para predecir correctamente los tiempos de entrega y comunicar actualizaciones a los clientes. Otro 45% señaló limitaciones para detectar y abordar problemas de desempeño de los transportistas antes de que escalen.

El estudio muestra, además, diferencias regionales en las prioridades de integración. En América Latina, el 65% identificó la conexión con los sistemas de planificación de inventarios como la mejora de integración más buscada para sus sistemas de gestión del transporte.

El 82% manifestó una fuerte confianza en que los avances en planificación, pronóstico y modelización permitirán reducir los costos de flete al menos un 5% durante los próximos cinco años (Foto: Shutterstock)
El 82% manifestó una fuerte confianza en que los avances en planificación, pronóstico y modelización permitirán reducir los costos de flete al menos un 5% durante los próximos cinco años (Foto: Shutterstock)

El impacto alcanza transporte, inventarios y depósitos

La mayor visibilidad sobre las operaciones es asociada por los participantes con mejoras que van más allá del seguimiento de las cargas. Ante la consulta sobre qué resultados podrían verse beneficiados, un 50% mencionó la reducción de los costos de transporte y un 49%, menores costos vinculados con el mantenimiento de inventarios.

Otro 49% apuntó a una reducción en los costos de detención y drayage, mientras que el 46% señaló posibles mejoras sobre los costos relacionados con la mano de obra de los depósitos. El beneficio mencionado con mayor frecuencia, por el 60% de las organizaciones, fue una mejora en el servicio y la satisfacción de los clientes.

Al mismo tiempo, el relevamiento muestra distintos niveles de incorporación de herramientas para anticipar las necesidades de transporte. El 60% integra su sistema de gestión con procesos de planificación de ventas y operaciones (S&OP) y el 56% utiliza análisis predictivos o pronósticos apoyados en inteligencia artificial.

Otras capacidades tienen una penetración menor: el 38% utiliza análisis de tendencias históricas, el 36% cuenta con procesos automatizados de reserva y asignación de cargas y el 35% emplea herramientas para detectar la demanda en tiempo real.

Más presión sobre la planificación del transporte

Frente al peso que actualmente tienen los imprevistos, las expectativas sobre las nuevas herramientas de planificación son elevadas. El 82% manifestó una fuerte confianza en que los avances en planificación, pronóstico y modelización permitirán reducir los costos de flete al menos un 5% durante los próximos cinco años.

La gestión del transporte también adquiere mayor importancia dentro de las organizaciones. Actualmente, el 78% la considera crítica para su éxito, porcentaje que asciende al 86% cuando los participantes proyectan los próximos cinco años.

Sin embargo, el 87% expresó preocupación por la capacidad de sus actuales sistemas para acompañar durante ese período mayores exigencias de velocidad, capacidad o reducción de costos. Entre las limitaciones más mencionadas aparecen las exigencias vinculadas con sostenibilidad, con un 42%; las limitaciones de los sistemas, con 36%; la capacidad de los transportistas terrestres, con 32%; los costos de combustible y conductores, con 30%; y la disponibilidad de flota propia o conductores, con 28%.

El escenario que presenta el relevamiento combina así mayores exigencias sobre el transporte con dificultades para anticipar disrupciones y conectar información entre distintas etapas de la cadena. Los datos muestran que esas limitaciones no quedan circunscriptas a la planificación: también alcanzan la coordinación de rutas, depósitos, inventarios, transportistas y tiempos de entrega.

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