Menos burocracia, más incertidumbre: el nuevo mapa del comercio exterior argentino

Cintia Zacarías es despachante de aduana y licenciada en comercio exterior (Foto: Movant Connection)

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Con la desregulación aduanera todavía acomodándose y la apertura importadora en marcha, Cintia analiza cómo cambió el rol del despachante y qué necesita hoy un profesional del comercio exterior para formarse. Su diagnóstico parte de una idea que atraviesa toda la charla: “siempre tiene que haber un balance entre lo que se importa y lo que se exporta”.

¿Cómo cambió el rol del despachante de aduana con el Decreto 70/2023?

El despachante de aduana es un eslabón clave en el comercio internacional: un auxiliar de comercio con expertise en clasificación arancelaria y en las intervenciones de terceros organismos. Con el Decreto 70/2023 se relativizó la profesión, porque apareció la figura del declarante, que permite a cualquier mayor de 18 años declarar sin idoneidad certificada. Desde el sector se trabaja con la Dirección General de Aduanas para revisar ese punto.

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¿Qué hace falta hoy para formarse como profesional del comercio exterior?

Sigue siendo clave tener una tecnicatura superior en comercio exterior o despacho aduanero, más allá de ese gris que generó la desregulación. Después, la práctica profesional va sumando expertise. Es fundamental mantenerse informado, porque el comercio exterior es dinámico y cambia todo el tiempo, incluso con cada cambio de gobierno: lo que hoy existe como tal, en dos o cuatro años puede haber desaparecido.

¿Cómo está hoy la importación de bienes de capital?

Hay clientes que importan bienes de capital para su propia producción, y se les dio una pequeña ventaja: pueden hacer pagos anticipados del 30% y pagar el resto contra documento de embarque. El cepo se abrió un poco más, aunque sigue existiendo, y esa apertura alcanza a pymes registradas y actualizadas, con certificado vigente.

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¿Cómo se nota hoy ese equilibrio entre exportar e importar ?

Los que más están ganando son los que exportan mucho, como el agro: hoy la balanza comercial es superavitaria porque hay récord de exportaciones. Pero no hay una lluvia de importaciones como se dice. En la industria textil, por ejemplo, se importan insumos como hilados de alta tenacidad, aunque con el consumo local en baja nadie quiere sobrestoquearse. Siempre tiene que haber un balance entre lo que se importa y lo que se exporta.

Cintia comenta que hay productores que, a partir de las flexibilizaciones aduaneras, pueden importar bienes de capital, "hacer pagos anticipados del 30% y pagar el resto contra documento de embarque" (Foto: Shutterstock)

¿Cómo se está incorporando la tecnología, como la inteligencia artificial, en la formación de futuros profesionales?

Los chicos también se educan por redes, y ahí hay que insistir con que se informen y se suscriban a newsletters. El uso de las aplicaciones de inteligencia artificial conversacionales es un capítulo aparte: puede ser una herramienta muy válida, pero a veces un alumno hace un trabajo entero con la inteligencia artificial y después no sabe expresar lo que entregó. Hay que usarla en su justa medida, sin dejar de crear con la propia cabeza.

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¿Cómo imaginás el futuro del comercio exterior en Argentina?

Espero que el rol del despachante no desaparezca, porque sigue siendo un eslabón fundamental. Y espero que la desburocratización no se revierta, aunque siempre tiene que haber un punto medio: que los organismos de control sigan regulando lo que corresponde, pero sin sumar más burocracia de la que ya había.

¿Qué mensaje le dejás a quienes están formándose en comercio exterior?

Es una profesión muy amplia: no solo se puede trabajar como despachante de aduana, también en negociación internacional, en un banco o como emprendedor. Es diversa y hay muchos campos para desarrollarse. Y un consejo: que no se frustren si algo les sale mal, que sigan poniendo empeño, porque una crisis es igual a una oportunidad.

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